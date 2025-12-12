Nem karcol, fényesít: ettől a hétköznapi szertől lesz csillogóan tiszta a vasalód talpa

A vasaló talpa az egyik olyan felület a lakásban, amit nem sűrűn takarítunk, és akkor finoman fogalmaztunk. Pedig nem ártana! Otthon Tippünk ma ebben segít.

Csak úgy, mint a porszívó, a hűtőszekrény vagy a mosógép, a vasaló is takarításra szorul néha. Háláljuk meg neki, hogy ránctalanra simítja a ruháinkat azzal, hogy néhanapján megtisztítjuk a talpát - különben a tiszta ruhaneműk bánhatják, mivel szépen beleégeti majd a koszos foltokat a textíliába. Nem kell ehhez külön vegyszereket venned, szimplán nyúlj a fürdőszobapolcon heverő fogkrémért!

Nem karcol, fényesít: fogkrémtől lesz csillogóan tiszta a vasalód talpa

A fogkrém tökéletes, kézen fekvő és olcsó megoldás a vasaló talpának tisztítására, külön előnye pedig, hogy nem karcol, mint a szódabikarbóna vagy a só.

Így használd a fogkrémet, ha csillogó-villogó vasaló a vágyad

sima fehér fluoros fogkrémet , ne gélállagút válassz

, ne gélállagút válassz győződj meg róla, hogy a vasalód nincs bedugva , és teljesen hideg a talpa

, és teljesen hideg a talpa nyomj kevés fogkrémet a vasalótalpra illetve a látható foltokra

vizes ronggyal vagy törülközővel (ne karcolós szivaccsal!) körkörösen tisztítsd meg a talpat

vagy törülközővel (ne karcolós szivaccsal!) körkörösen tisztítsd meg a talpat amikor tisztának látod, töröld le az egész felületet egy tiszta és nedves, majd egy száraz ronggyal is

A fogkrém tisztító és csiszoló hatása pont annyira erős, hogy csillogóva és szennyeződésektől mentessé tegye a vasalód talpát, de nem elég erős ahhoz, hogy felsértse - egy sérült, karcos talpú vasaló ugyanis használhatatlan!

Próbáld ki a fogkrémes trükköt te is!

