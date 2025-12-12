Életmód

2025.12.12.

Nem karcol, fényesít: ettől a hétköznapi szertől lesz csillogóan tiszta a vasalód talpa

Nosalty profilképe Nosalty

A vasaló talpa az egyik olyan felület a lakásban, amit nem sűrűn takarítunk, és akkor finoman fogalmaztunk. Pedig nem ártana! Otthon Tippünk ma ebben segít.

Csak úgy, mint a porszívó, a hűtőszekrény vagy a mosógép, a vasaló is takarításra szorul néha. Háláljuk meg neki, hogy ránctalanra simítja a ruháinkat azzal, hogy néhanapján megtisztítjuk a talpát - különben a tiszta ruhaneműk bánhatják, mivel szépen beleégeti majd a koszos foltokat a textíliába. Nem kell ehhez külön vegyszereket venned, szimplán nyúlj a fürdőszobapolcon heverő fogkrémért!

vasalót törülgető nő
Nem karcol, fényesít: fogkrémtől lesz csillogóan tiszta a vasalód talpa

A fogkrém tökéletes, kézen fekvő és olcsó megoldás a vasaló talpának tisztítására, külön előnye pedig, hogy nem karcol, mint a szódabikarbóna vagy a só.

Így használd a fogkrémet, ha csillogó-villogó vasaló a vágyad

  • sima fehér fluoros fogkrémet, ne gélállagút válassz
  • győződj meg róla, hogy a vasalód nincs bedugva, és teljesen hideg a talpa
  • nyomj kevés fogkrémet a vasalótalpra illetve a látható foltokra
  • vizes ronggyal vagy törülközővel (ne karcolós szivaccsal!) körkörösen tisztítsd meg a talpat
  • amikor tisztának látod, töröld le az egész felületet egy tiszta és nedves, majd egy száraz ronggyal is

A fogkrém tisztító és csiszoló hatása pont annyira erős, hogy csillogóva és szennyeződésektől mentessé tegye a vasalód talpát, de nem elég erős ahhoz, hogy felsértse - egy sérült, karcos talpú vasaló ugyanis használhatatlan!

Próbáld ki a fogkrémes trükköt te is!

Otthon Tippjeinkből:

szellőztetés tél
Advent

Ezért nem ajánlott télen 8 és 10 óra között szellőztetni...

Télen mindannyian szeretnénk friss levegőt a lakásba engedni anélkül, hogy közben a meleget is kiengednénk. Nem mindegy azonban, mikor nyitjuk ki az ablakot: a rosszul időzített szellőztetés többet árthat, mint használ. Mutatjuk, mikor érdemes télen ablakot tárni, hogy a levegő is felfrissüljön, és a fűtésszámla se szaladjon meg.

Nosalty

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

cukormentes bonbon

Cukormentes bonbonok

A méz helyett is használhatunk folyékony édesítőt, vagy eritritet, negyedannyi édesítőt is. Ha nagyobb a család dupla, tripla adagban is érdemes elkészíteni.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept