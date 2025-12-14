Ismerd meg a fitnesztrendet, ami sikeresen felkészít a jövő évi megújulásra

Üres hype-ról van szó, vagy valóban hasznos lehet azok számára, akik életmódváltásban gondolkodnak?

Egy új internetes őrület terjed: a „Great Lock-In” néven futó trend arra bátorít, hogy az év utolsó heteit használd fel arra, hogy helyre rázd a rutinjaidat, megerősítsd a jó szokásaidat, és januárban egy frissebb, tudatosabb verzióként érkezz meg és ezzel könnyebben menjen az életmódváltás.

A kihívás szeptemberben indult hódító útjára a TikTokon és az Instagramon, de egyáltalán nem baj, ha csak most hallasz róla először. A trend lényege pont az, hogy bármikor csatlakozhatsz, és az év végi hajtásban is adhatsz magadnak pár hetet, amikor visszaveszed a fókuszt saját magadra.

A Great Lock-In résztvevői általában különféle egészséges szokásokat választanak: több mozgást, rendszeres edzést, fehérjedús étkezést, tudatosabb napi rutint, kevesebb cukrot vagy egyszerűen csak egy következetesebb hozzáállást a saját jóllétükhöz.

Elsőre logikusnak tűnik: miért ne kezdhetnéd el most felépíteni azokat a szokásokat, amelyeket az újévben is szeretnél megtartani? De vajon tényleg működik? Vagy csak egy újabb múló közösségi trend? Fitnesz- és mentális egészség szakértők mondták el, mire számíthatsz.

A Great Lock-In előnyei

A személyi edzők szerint bármilyen rövid időszakról is legyen szó, a legfontosabb épp az, hogy elkezdd. Laura Girard személyi edző azt mondja: a következetesség önmagában már fél siker.

Lindsey Bomgren szerint körülbelül 10 hét kell ahhoz, hogy egy viselkedés valódi szokássá érjen, de ettől ne rettentsd el magad — mostantól januárig is bőven érzed a hatását annak, ha kicsit rendbe szeded magad. Sokaknak épp a december az a hónap, amikor minden jó szokás eltűnik a sütik és a rohanás között, ezért különösen hasznos, ha te pont most hozol be egy kis tudatosságot.

Mentális oldalról is komoly előnyöket kapsz: ha elkezdesz dolgozni valamin és következetes maradsz, nő az önbizalmad, a motivációd, és azt érzed, irányításban vagy. Mitchell Hale pszichoterapeuta szerint a folyamat gyakran inspirálóbb, mint maga a cél.

Girard emellett azt is hangsúlyozza: sokan érzik magukat magányosnak, és a Great Lock-In egyfajta közösségi élményt adhat. Ezzel pedig kevésbé érzed azt, hogy egyedül kell mindent végigcsinálnod.

A trend árnyoldalai

Ha túlságosan rágörcsölsz a kihívásra, könnyen ellened fordulhat. Hale szerint ilyenkor gyakori az önkritika, a túlterheltség vagy az, hogy elszigeteled magad csak azért, mert „mindent jól akarsz csinálni”.

Mielőtt belevágsz, érdemes átgondolnod:

Elfér-e ez a kihívás az év végi feladataid között?

Túl sok időt venne-e el a családtól, ünnepi programoktól?

Reálisan meg tudod-e csinálni anélkül, hogy kimerítene?

Nem lesz-e túl szigorú, ami miatt januárra visszaesnél a régi szokásokba?

Girard azt is hangsúlyozza: ne ugorj bele egy tucat teendőbe egyszerre. A neten gyakran látni túlzó listákat — heti öt edzés, napi tízezer lépés, nulla cukor, nulla alkohol, napi meditáció, és így tovább. Ha ilyeneket látsz, kezdj két-három ponttal, és csak akkor adj hozzá többet, ha már stabilan megy.

Neked való a Great Lock-In?

Ha szeretnél egészségesebb életet, több energiát vagy egyszerűen jobb közérzetet januárra, akkor igen. Bomgren szerint különösen azoknak hasznos, akik a szilveszteri fogadalmakat rendszerint két hét után elengedik. Most ugyanis már az újév előtt belejössz a rutinba.

Ha viszont te vagy az, aki gyakran ugrik trendről trendre, de ritkán tart ki bármelyik mellett, akkor érdemes átgondolni, hogyan tehetnéd ezt az egészet élvezhetővé, nem pedig kötelezővé.

Aki már rendszeresen mozog vagy jól étkezik, annak ez egy kiváló alkalom lehet arra, hogy kipróbáljon egy apró, fenntartható változtatást — például több nyújtást, több fehérjét, vagy heti egy plusz edzést.

Hogyan hozd ki a legtöbbet a Great Lock-Inből?

Ne ess bele a „mindent vagy semmit” csapdájába, fogadd el, hogy az élet ilyenkor is közbeszól. Ünnepi programok, vendégségek, határidők. Ha kimarad egy nap, az nem kudarc. Adj magadnak mozgásteret: például fogadd meg, hogy két napot sosem hagysz ki egymás után.

Folyamatokra tűzz ki célokat, ne pedig eredményekre. Azaz: nem a kilók vagy centik számítanak, hanem az, hogy mozogtál-e, ettél-e normálisan, odafigyeltél-e magadra. A folyamatokat kontrollálod — az eredmények meg majd jönnek.

Kezdj kicsiben! Ne akarj egyszerre öt új szokást beépíteni. Válassz egy olyat, amit biztosan meg tudsz csinálni. A sikerélmény húzni fogja a következőt.

Ne hasonlítsd magad másokhoz! A TikTokon és Instagramon senki nem mutatja a teljes történetet. Csak azt látod, amit szeretnének, hogy lásd. Ha reális célokat tűzöl ki magadnak, kevesebb lesz a stressz és több a sikerélmény.

Engedd meg magadnak, hogy kiszállj, ha nem működik. Ha ma elkezded, és néhány hét múlva rájössz, hogy ez téged nem támogat, az is teljesen rendben van. Ez nem bukás, hanem önismeret. És ettől idővel még könnyebben fogod felismerni azt, ami tényleg működik neked, így már tudatosabban léphetsz tovább egy másik módszerre vagy kihívásra.

