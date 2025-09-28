r
egytálételek tojásos egytálétel

Japán selymes rántotta (scrambled eggs)

Japán selymes rántotta (scrambled eggs)
Hering András
Krémes tojás japán stílusban, rizságyon, pálcikával tálalva.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

533
Kalória
19.7g
Fehérje
80.8g
Szénhidrát
12.6g
Zsír
102.2g
Víz
367.6g
Koleszterin
2.9g
Élelmi rost
466.5mg
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 533 kcal
  • 9% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 1065 kcal
  • 9% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 210 kcal
  • 9% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 47% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    19.7 g

Zsír

  • Összesen
    12.6 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    368 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    814.3 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    45 mg
  • Kálcium
    68 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    36 mg
  • Foszfor
    298 mg
  • Nátrium
    357 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    80.8 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    102.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    213 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    79 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    296 micro
  • Kolin:
    287 mg
  • Retinol - A vitamin:
    178 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    411 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    487 micro
Összesen 533 kcal
  • 9% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 47% Víz

Elkészítés

  1. Egy keverőtálban üssük fel a tojásokat, adjuk hozzá a dashi-t, szójaszószt, mirint és sót. Villával vagy pálcikával keverjük össze óvatosan, ne habosítsuk, csak keverjük egyneműre.
  2. Melegítsünk fel egy tapadásmentes serpenyőt közepes lángon, majd olvasszuk meg benne a vajat. Ha inkább semleges ízt szeretnénk, kevés olajat is használhatunk.
  3. Öntsük a tojáskeveréket a felmelegített serpenyőbe. A láng legyen közepesnél egy kicsit alacsonyabb, mert a japán rántotta titka, hogy lassan, kíméletesen készül. Amint a tojás szélein enyhén megszilárdul, kezd el finoman kevergetni egy spatulával vagy pálcikával. A mozdulat legyen körkörös és laza: ne törd szét, inkább gyűjtsd a sűrűsödő részeket a serpenyő közepe felé, hogy a még folyós rész is egyenletesen átsüljön, legyen hullámos (rétegesen redőző) a textúrája. Fontos, hogy ne süsd túl, akkor jó, ha a tojás már nem teljesen folyós, de még selymesen rezgős, a közepe enyhén nedves, és ha megmozdítod a serpenyőt, kissé hullámzik az egész. Ez általában 40–60 másodperc alatt elérhető a tűz erősségétől és a serpenyő méretétől függően. Ha elérted ezt az állagot, azonnal vedd le a tűzről, mert a tojás a maradék hőtől is tovább fő. Ha a serpenyőben hagyod, könnyen túlsül és elveszíti a selymes textúráját.
  4. Azonnal kanalazzuk friss, meleg rizsre, majd szórjuk meg apróra vágott újhagymával, pirított szezámmaggal vagy néhány vékonyra nori (szárított alga) darabkával.
  5. Ha még gazdagabb ízt szeretnénk, a végén adhatunk hozzá egy kevés vajat: ettől a tojás gyönyörűen fényes és selymes lesz. Japánban gyakran kínálják mellé savanyított retekcsíkokkal (tsukemono), amelyek friss, roppanós kontrasztot adnak a lágy, krémes tojásnak.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 7 p
Ha unod a száraz, túlsült rántottát, próbáld ki a japán verziót! Ez a selymes, szójaszószos tojásétel pillanatok alatt elkészül, mégis különleges: puha, lágy és umamiban gazdag. Tálald rizsre, pirítósra vagy akár magában, garantáltan új kedvenced lesz reggelire.

Ha azt hitted, a rántottát már nem lehet újragondolni, a japánok most megmutatják, hogy dehogynem. Az ázsiai konyha egyik legnagyobb erénye a letisztultság és a textúrák tökéletes egyensúlya, és ez a selymes, félig folyós scrambled eggs is ezt bizonyítja.

Japánban nem szeretik túlsütni a tojást: itt nem a száraz, szétmorzsolt rántotta számít jónak, hanem az, amelyik rezgős, krémes és éppen csak megszilárdult. Ez az állag nem véletlen: a tojáshoz szójaszósz, mirin és dashi kerül, amik nemcsak ízt adnak neki, hanem segítenek megőrizni a nedvességét is.

Az eredmény egy olyan étel, ami szinte elolvad a szájban, és egy pillanatra elhiteti veled, hogy egy oszakai vagy tokiói kávézóban ülsz.

Selymes japán rántotta szójaszószos ízesítéssel és gőzölt rizsen
A japán kávézók kedvence: lágy tojás rizsen, szójaszószos umamival.
Hering András

A selymes tojás titka: lassan, figyelmesen, szeretettel

A japán rántotta első pillantásra pofonegyszerűnek tűnik, hiszen csak tojás, némi fűszer és pár perc a serpenyő felett. A valóságban azonban az állag az, ami mindent eldönt. Ez az étel nem a gyors keverésről szól, hanem arról, hogy érzed a tojás mozgását, és pont akkor veszed le a tűzről, amikor még épp nem készült el teljesen.

A titok az alacsony-közepes hőfok: ha túl forró a serpenyő, a tojás azonnal megszikkad és kicsapódik belőle a nedvesség. A japán konyhában viszont cél, hogy a tojás rezgős, krémes és selymes maradjon, ehhez türelem kell, nem erő.

Miután beleöntöd a tojáskeveréket a serpenyőbe, várj pár másodpercet, amíg a szélein elkezd megszilárdulni. Ezután jöhet a legfontosabb lépés: a gyengéd keverés. Egy spatulával vagy pálcikával finoman húzd befelé a megsült részeket, hogy a középen lévő folyós tojás is találkozzon a hővel. Ne kavard vadul, inkább formáld, terelgesd, mintha selymet hajtogatnál.

A japán scrambled eggs akkor tökéletes, amikor még kissé rezgős, de már nem folyós. Ha megmozdítod a serpenyőt, az egész tojás finoman hullámzik. Ez a pillanat az, amikor le kell venni a tűzről, mert a maradék hő már befejezi a munkát. Ha eltalálod ezt az időzítést, egy selymes, fényes, krémes tojásételt kapsz, ami szó szerint elolvad a szádban. Itt nincs ropogós szél, nincs túlsült darabka, csak puha, meleg harmónia.

Tipp:

A legjobb eszköz hozzá egy kisebb, tapadásmentes serpenyő és egy rugalmas szilikon spatula. Így könnyebb a tojást terelgetni, és nem sérted meg a finom szerkezetét.

A japán scrambled eggs-et általában párolt rizsre tálalják, amitől az egész fogás még otthonosabb lesz: egy kanállal szinte magát kínálja. Gyakran szórnak rá apróra vágott újhagymát, pirított szezámmagot, vagy egy kis norimorzsát, ami ropogós kontrasztot ad a lágy tojásnak.

Autentikus japán rántotta, szójaszószos és dashis ízesítéssel.
Ez a lágy, rezgős tojás mutatja meg, mit jelent Japánban a tökéletesség.
Hering András

A legjobb az egészben, hogy mindössze néhány perc alatt elkészül, és a hozzávalók is beszerezhetők bármelyik ázsiai boltban. Egy kis szójaszósz, némi mirin, pár tojás és máris megérted, miért rajonganak a japánok ezért az egyszerű, mégis elegáns reggeliért.

Akár reggelire, akár gyors vacsorára készíted, egy biztos: ez a selymes japán rántotta nem a kapkodós hétköznapok étele, hanem egy lassú, figyelmes mozdulatokkal készült fogás, amit megérdemel a napod.

Tipp:

Próbáld ki egy tál forró rizsen, mellé egy kis savanyított retek vagy uborka - és máris a japán kávéházak világában találod magad.
Japán stílusú lágy tojás rizsen, tálban, pálcikákkal és fakanállal
Selymes, félig folyós tojásétel, ropogós nori szirmokkal.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

Rizses lecsó
lecsó

Rizses lecsó

A lecsó vitathatatlanul a nyár egyik legegyszerűbb és legízletesebb egytálétele. Ebben a verzióban a rizs a lecsó szaftjában fő meg, így minden falat átveszi a paradicsom és paprika ...

Fekete Melinda
Tepsiben sült lecsó tojással
lecsó

Tepsis lecsó egyszerűen

Aki az amúgy sem bonyolult lecsó elkészítéséből kivenné az összes maradék macerát (a kevergetést, fedő alatt párolást és egyebeket), nagy szerencséjére az alábbi receptben ...

Lakos Benedek

