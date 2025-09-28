Japán selymes rántotta (scrambled eggs)
Hozzávalók
- 9% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 9% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 9% Fehérje
- 38% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 47% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 19.7 g
Zsír
-
Összesen 12.6 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 368 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 814.3 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 45 mg
-
Kálcium 68 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 36 mg
-
Foszfor 298 mg
-
Nátrium 357 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 80.8 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 102.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 213 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 79 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 296 micro
-
Kolin: 287 mg
-
Retinol - A vitamin: 178 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 411 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 487 micro
Elkészítés
- Egy keverőtálban üssük fel a tojásokat, adjuk hozzá a dashi-t, szójaszószt, mirint és sót. Villával vagy pálcikával keverjük össze óvatosan, ne habosítsuk, csak keverjük egyneműre.
- Melegítsünk fel egy tapadásmentes serpenyőt közepes lángon, majd olvasszuk meg benne a vajat. Ha inkább semleges ízt szeretnénk, kevés olajat is használhatunk.
- Öntsük a tojáskeveréket a felmelegített serpenyőbe. A láng legyen közepesnél egy kicsit alacsonyabb, mert a japán rántotta titka, hogy lassan, kíméletesen készül. Amint a tojás szélein enyhén megszilárdul, kezd el finoman kevergetni egy spatulával vagy pálcikával. A mozdulat legyen körkörös és laza: ne törd szét, inkább gyűjtsd a sűrűsödő részeket a serpenyő közepe felé, hogy a még folyós rész is egyenletesen átsüljön, legyen hullámos (rétegesen redőző) a textúrája. Fontos, hogy ne süsd túl, akkor jó, ha a tojás már nem teljesen folyós, de még selymesen rezgős, a közepe enyhén nedves, és ha megmozdítod a serpenyőt, kissé hullámzik az egész. Ez általában 40–60 másodperc alatt elérhető a tűz erősségétől és a serpenyő méretétől függően. Ha elérted ezt az állagot, azonnal vedd le a tűzről, mert a tojás a maradék hőtől is tovább fő. Ha a serpenyőben hagyod, könnyen túlsül és elveszíti a selymes textúráját.
- Azonnal kanalazzuk friss, meleg rizsre, majd szórjuk meg apróra vágott újhagymával, pirított szezámmaggal vagy néhány vékonyra nori (szárított alga) darabkával.
- Ha még gazdagabb ízt szeretnénk, a végén adhatunk hozzá egy kevés vajat: ettől a tojás gyönyörűen fényes és selymes lesz. Japánban gyakran kínálják mellé savanyított retekcsíkokkal (tsukemono), amelyek friss, roppanós kontrasztot adnak a lágy, krémes tojásnak.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 7 p
Ha unod a száraz, túlsült rántottát, próbáld ki a japán verziót! Ez a selymes, szójaszószos tojásétel pillanatok alatt elkészül, mégis különleges: puha, lágy és umamiban gazdag. Tálald rizsre, pirítósra vagy akár magában, garantáltan új kedvenced lesz reggelire.
Ha azt hitted, a rántottát már nem lehet újragondolni, a japánok most megmutatják, hogy dehogynem. Az ázsiai konyha egyik legnagyobb erénye a letisztultság és a textúrák tökéletes egyensúlya, és ez a selymes, félig folyós scrambled eggs is ezt bizonyítja.
Japánban nem szeretik túlsütni a tojást: itt nem a száraz, szétmorzsolt rántotta számít jónak, hanem az, amelyik rezgős, krémes és éppen csak megszilárdult. Ez az állag nem véletlen: a tojáshoz szójaszósz, mirin és dashi kerül, amik nemcsak ízt adnak neki, hanem segítenek megőrizni a nedvességét is.
Az eredmény egy olyan étel, ami szinte elolvad a szájban, és egy pillanatra elhiteti veled, hogy egy oszakai vagy tokiói kávézóban ülsz.
A selymes tojás titka: lassan, figyelmesen, szeretettel
A japán rántotta első pillantásra pofonegyszerűnek tűnik, hiszen csak tojás, némi fűszer és pár perc a serpenyő felett. A valóságban azonban az állag az, ami mindent eldönt. Ez az étel nem a gyors keverésről szól, hanem arról, hogy érzed a tojás mozgását, és pont akkor veszed le a tűzről, amikor még épp nem készült el teljesen.
A titok az alacsony-közepes hőfok: ha túl forró a serpenyő, a tojás azonnal megszikkad és kicsapódik belőle a nedvesség. A japán konyhában viszont cél, hogy a tojás rezgős, krémes és selymes maradjon, ehhez türelem kell, nem erő.
Miután beleöntöd a tojáskeveréket a serpenyőbe, várj pár másodpercet, amíg a szélein elkezd megszilárdulni. Ezután jöhet a legfontosabb lépés: a gyengéd keverés. Egy spatulával vagy pálcikával finoman húzd befelé a megsült részeket, hogy a középen lévő folyós tojás is találkozzon a hővel. Ne kavard vadul, inkább formáld, terelgesd, mintha selymet hajtogatnál.
A japán scrambled eggs akkor tökéletes, amikor még kissé rezgős, de már nem folyós. Ha megmozdítod a serpenyőt, az egész tojás finoman hullámzik. Ez a pillanat az, amikor le kell venni a tűzről, mert a maradék hő már befejezi a munkát. Ha eltalálod ezt az időzítést, egy selymes, fényes, krémes tojásételt kapsz, ami szó szerint elolvad a szádban. Itt nincs ropogós szél, nincs túlsült darabka, csak puha, meleg harmónia.
Tipp:
A japán scrambled eggs-et általában párolt rizsre tálalják, amitől az egész fogás még otthonosabb lesz: egy kanállal szinte magát kínálja. Gyakran szórnak rá apróra vágott újhagymát, pirított szezámmagot, vagy egy kis norimorzsát, ami ropogós kontrasztot ad a lágy tojásnak.
A legjobb az egészben, hogy mindössze néhány perc alatt elkészül, és a hozzávalók is beszerezhetők bármelyik ázsiai boltban. Egy kis szójaszósz, némi mirin, pár tojás és máris megérted, miért rajonganak a japánok ezért az egyszerű, mégis elegáns reggeliért.
Akár reggelire, akár gyors vacsorára készíted, egy biztos: ez a selymes japán rántotta nem a kapkodós hétköznapok étele, hanem egy lassú, figyelmes mozdulatokkal készült fogás, amit megérdemel a napod.
Tipp:
Recept és fotók: Hering András / @andrishering