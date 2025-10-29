Hozzáadott cukormentes sütőtökpite
Hozzávalók
pitealap
-
150 g zabkeksz (Detki ZabÁlom 0% hozzáadott cukor zabpelyhes keksz)
-
50 g pekándió
-
2 ek cukrozatlan kakaópor
-
50 g vaj
krém
-
700 g sütőtök
-
1 db banán
-
3 db tojás
-
200 g kókuszkrém
-
1 tk mézeskalács fűszerkeverék (pumpkin spice mix)
-
1 citromból nyert citromhéj
-
2 ek étkezési keményítő
díszítés
-
75 ml habtejszín
-
75 g mascarpone
-
- 4% Fehérje
- 17% Szénhidrát
- 18% Zsír
pitealap
krém
-
88g sütőtök33 kcal
-
19g banán11 kcal
-
21g tojás26 kcal
-
25g kókuszkrém83 kcal
-
0 kcal
-
1g citromhéj0 kcal
-
14 kcal
díszítés
-
9g habtejszín27 kcal
-
9g mascarpone38 kcal
-
7 kcal
- 4% Fehérje
- 17% Szénhidrát
- 18% Zsír
pitealap
krém
-
700g sütőtök265 kcal
-
150g banán85 kcal
-
165g tojás208 kcal
-
200g kókuszkrém660 kcal
-
0 kcal
-
6g citromhéj3 kcal
-
114 kcal
díszítés
-
75g habtejszín219 kcal
-
75g mascarpone303 kcal
-
58 kcal
- 4% Fehérje
- 17% Szénhidrát
- 18% Zsír
pitealap
-
8.9g zabkeksz41 kcal
-
3g pekándió21 kcal
-
1.2g cukrozatlan kakaópor3 kcal
-
3g vaj21 kcal
krém
-
41.6g sütőtök16 kcal
-
8.9g banán5 kcal
-
9.8g tojás12 kcal
-
11.9g kókuszkrém39 kcal
-
0 kcal
-
0.4g citromhéj0 kcal
-
1.8g étkezési keményítő7 kcal
díszítés
-
4.5g habtejszín13 kcal
-
4.5g mascarpone18 kcal
-
3 kcal
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
β-crypt
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 61.4 g
Zsír
-
Összesen 252.7 g
-
Telített zsírsav 126 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 48 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 17 g
-
Koleszterin 731 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3336.5 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 55 mg
-
Kálcium 523 mg
-
Vas 16 mg
-
Magnézium 468 mg
-
Foszfor 1094 mg
-
Nátrium 1162 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 250 g
-
Cukor 69 mg
-
Élelmi rost 39 mg
Víz
-
Összesen 863.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 3916 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 146 mg
-
D vitamin: 136 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 315 micro
-
Kolin: 481 mg
-
Retinol - A vitamin: 773 micro
-
α-karotin 4928 micro
-
β-karotin 25013 micro
-
β-crypt 20430 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 769 micro
Elkészítés
pitealap
- Késes aprítóban először a száraz alapanyagokat morzsásra daráljuk. Amikor ezzel megvagyunk, hozzáadjuk az olvasztott vajat és azzal is összedolgozzuk.
- A kissé ragacsos morzsát ezután kivajazott piteformába töltjük és elegyengetjük körben és az alját - a lényeg, hogy egységes vastagságú rétegben borítsa a tészta az edényt.
- 170 fokos sütőben 10 perc alatt elősütjük a pitealapot.
krém
- A sütőtökpüréhez natúran megsütjük a sütőtököt, majd a gyümölcshúst kikanalazzuk - a lényeg, hogy a tisztított súly legyen 700 gramm.
- Egy nagy tálba tesszük a sütőtököt, a banánt, a tojást és a kókuszkrémet, majd ízesítjük pumpkin spice mix-szel és citromhéjjal. Botmixerrel pürésítjük az egészet és ha szükségesnek érezzük, hozzáadunk pár kanál keményítőt is.
- A sütőtökös pürét ezután rákanalazzuk az elősütött pitetésztára, majd 170 fokos sütőben 50 perc alatt készre sütjük.
- A kész pitét hagyjuk teljesen kihűlni, de ha időnk engedi, érdemes egy éjszakát hűtőben is pihentetni.
díszítés
- A habtejszínt a mascarponéval együtt habbá verjük, majd habzsákba töltjük.
- A pite tetejét habpettyekkel díszítjük és reszelünk rá kevés cukormentes csokoládét is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 60 p
- Sütés hőfoka: 170 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
- Tepsi mérete: 22
Fedezzétek fel az ősz ízeit ezzel a mennyeien krémes, cukormentes sütőtökpitével! Egészségesebb alternatíva a klasszikus változathoz, mégis megőrzi a sütőtök természetes édességét és fűszeres aromáját, amit remekül kiegészít a kókuszkrém, valamint a tésztába rejtett pekándió. Tökéletes választás, ha finomat ennétek, de kerülnétek a hozzáadott cukrot.