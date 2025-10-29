r
pite sütőtökös pite

Hozzáadott cukormentes sütőtökpite

Sütőtökpite cukormentesen fehér kistányérra tálalva
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

pitealap

krém

díszítés

420
Kalória
7.7g
Fehérje
31.3g
Szénhidrát
31.6g
Zsír
108g
Víz
91.4g
Koleszterin
4.9g
Élelmi rost
8.6g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 18% Zsír

pitealap

krém

díszítés

Összesen 420 kcal
  • 4% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 18% Zsír

pitealap

krém

díszítés

Összesen 3364 kcal
  • 4% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 18% Zsír

pitealap

krém

díszítés

Összesen 199 kcal
  • 4% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • β-crypt
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    7.7 g

Zsír

  • Összesen
    31.6 g
  • Telített zsírsav
    16 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    91 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    417.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    65 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    58 mg
  • Foszfor
    137 mg
  • Nátrium
    145 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    31.3 g
  • Cukor
    9 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    108 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    490 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    18 mg
  • D vitamin:
    17 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    39 micro
  • Kolin:
    60 mg
  • Retinol - A vitamin:
    97 micro
  • α-karotin
    616 micro
  • β-karotin
    3127 micro
  • β-crypt
    2554 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    96 micro
TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • β-crypt
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.7 g

Zsír

  • Összesen
    15 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    43 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    198.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    31 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    28 mg
  • Foszfor
    65 mg
  • Nátrium
    69 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.9 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    51.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    233 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    19 micro
  • Kolin:
    29 mg
  • Retinol - A vitamin:
    46 micro
  • α-karotin
    293 micro
  • β-karotin
    1488 micro
  • β-crypt
    1215 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    46 micro
Elkészítés

pitealap

  1. Késes aprítóban először a száraz alapanyagokat morzsásra daráljuk. Amikor ezzel megvagyunk, hozzáadjuk az olvasztott vajat és azzal is összedolgozzuk.
  2. A kissé ragacsos morzsát ezután kivajazott piteformába töltjük és elegyengetjük körben és az alját - a lényeg, hogy egységes vastagságú rétegben borítsa a tészta az edényt.
  3. 170 fokos sütőben 10 perc alatt elősütjük a pitealapot.

krém

  1. A sütőtökpüréhez natúran megsütjük a sütőtököt, majd a gyümölcshúst kikanalazzuk - a lényeg, hogy a tisztított súly legyen 700 gramm.
  2. Egy nagy tálba tesszük a sütőtököt, a banánt, a tojást és a kókuszkrémet, majd ízesítjük pumpkin spice mix-szel és citromhéjjal. Botmixerrel pürésítjük az egészet és ha szükségesnek érezzük, hozzáadunk pár kanál keményítőt is.
  3. A sütőtökös pürét ezután rákanalazzuk az elősütött pitetésztára, majd 170 fokos sütőben 50 perc alatt készre sütjük.
  4. A kész pitét hagyjuk teljesen kihűlni, de ha időnk engedi, érdemes egy éjszakát hűtőben is pihentetni.

díszítés

  1. A habtejszínt a mascarponéval együtt habbá verjük, majd habzsákba töltjük.
  2. A pite tetejét habpettyekkel díszítjük és reszelünk rá kevés cukormentes csokoládét is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 60 p
  • Sütés hőfoka: 170 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
  • Tepsi mérete: 22
Fedezzétek fel az ősz ízeit ezzel a mennyeien krémes, cukormentes sütőtökpitével! Egészségesebb alternatíva a klasszikus változathoz, mégis megőrzi a sütőtök természetes édességét és fűszeres aromáját, amit remekül kiegészít a kókuszkrém, valamint a tésztába rejtett pekándió. Tökéletes választás, ha finomat ennétek, de kerülnétek a hozzáadott cukrot.

