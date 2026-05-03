A szép nyári kert nem feltétlenül a drága dekorációkon múlik. Sokan tavasszal új kaspókat, bútorokat vagy színes egynyári virágokat vásárolnak, mégsem lesz hosszú távon rendezett és egészséges a kertjük.

Kertészeti szakértők szerint sokkal fontosabb, hogy olyan dolgokra költsünk, amelyek valóban támogatják a növények fejlődését és a kert tartós szépségét.

3 dolog, amire tényleg megéri költeni, hogy gyönyörű kerted lehessen

A jó komposzt a kert lelke

Az egyik legjobb befektetés a minőségi komposzt vagy tápanyagban gazdag föld. A növények fejlődése ugyanis elsősorban a talaj állapotán múlik. Ha a föld megfelelően tartja a nedvességet, tele van hasznos tápanyagokkal és élő mikroorganizmusokkal, a növények látványosan erősebbek és ellenállóbbak lesznek.

Hiába vásárolunk drága virágokat vagy különleges növényeket, gyenge talajban nehezen fejlődnek.

Egy jó komposzt hosszú távon javítja a kert állapotát, ezért ez az a kiadás, amin nem érdemes spórolni.

A minőségi szerszám évekre szól

A kertészkedés sokkal könnyebb és hatékonyabb jó szerszámokkal. Egy silány metszőolló vagy kényelmetlen ásó nemcsak a munkát nehezíti meg, hanem a növényeknek is árthat. A tompa eszközök roncsolhatják az ágakat és a szárakat, ami gyengítheti a növényeket.

Egy strapabíró, ergonomikus szerszám ezzel szemben hosszú évekig használható. Bár elsőre drágábbnak tűnhet, hosszú távon pénzt spórolhatunk vele, mert nem kell folyton újat vásárolni. Ráadásul a rendszeres kerti munka is sokkal gyorsabb és kényelmesebb lesz.

A kert karakterét a tartós növények adják

A szakértők szerint érdemes inkább cserjékre, évelőkre és kisebb fákra költeni, mint rövid életű szezonális növényekre. Ezek adják a kert szerkezetét és hangulatát egész évben.

Az egynyári virágok ugyan gyorsan látványossá teszik a kertet, de néhány hónap után kikopnak. Az évelők és cserjék viszont évről évre fejlődnek, megerősödnek és egyre szebbek lesznek. Hosszabb távon ezért sokkal gazdaságosabb választást jelentenek.

A kisebb növények vagy sövények esetében jó alternatíva lehet a szabadgyökerű változat is. Ezek általában olcsóbbak, mégis remekül fejlődnek, ha megfelelő időben ültetik el őket.

