Életmód

2026.05.03.

3 dolog, amire tényleg megéri költeni, hogy gyönyörű kerted lehessen

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A szép nyári kert nem feltétlenül a drága dekorációkon múlik. Sokan tavasszal új kaspókat, bútorokat vagy színes egynyári virágokat vásárolnak, mégsem lesz hosszú távon rendezett és egészséges a kertjük.

Kertészeti szakértők szerint sokkal fontosabb, hogy olyan dolgokra költsünk, amelyek valóban támogatják a növények fejlődését és a kert tartós szépségét.

Kézben tartott palánta gyökérrel együtt, friss föld fölé helyezve egy magaságyásban, ültetés közben a kertben.
A jó komposzt a kert lelke

Az egyik legjobb befektetés a minőségi komposzt vagy tápanyagban gazdag föld. A növények fejlődése ugyanis elsősorban a talaj állapotán múlik. Ha a föld megfelelően tartja a nedvességet, tele van hasznos tápanyagokkal és élő mikroorganizmusokkal, a növények látványosan erősebbek és ellenállóbbak lesznek.

Hiába vásárolunk drága virágokat vagy különleges növényeket, gyenge talajban nehezen fejlődnek.

Egy jó komposzt hosszú távon javítja a kert állapotát, ezért ez az a kiadás, amin nem érdemes spórolni.

A minőségi szerszám évekre szól

A kertészkedés sokkal könnyebb és hatékonyabb jó szerszámokkal. Egy silány metszőolló vagy kényelmetlen ásó nemcsak a munkát nehezíti meg, hanem a növényeknek is árthat. A tompa eszközök roncsolhatják az ágakat és a szárakat, ami gyengítheti a növényeket.

Kézzel ültetnek egy narancssárga virágzó növényt a kertben, friss földbe helyezve, mellette egy kis kerti ásó látható.
Egy strapabíró, ergonomikus szerszám ezzel szemben hosszú évekig használható. Bár elsőre drágábbnak tűnhet, hosszú távon pénzt spórolhatunk vele, mert nem kell folyton újat vásárolni. Ráadásul a rendszeres kerti munka is sokkal gyorsabb és kényelmesebb lesz.

A kert karakterét a tartós növények adják

A szakértők szerint érdemes inkább cserjékre, évelőkre és kisebb fákra költeni, mint rövid életű szezonális növényekre. Ezek adják a kert szerkezetét és hangulatát egész évben.

Az egynyári virágok ugyan gyorsan látványossá teszik a kertet, de néhány hónap után kikopnak. Az évelők és cserjék viszont évről évre fejlődnek, megerősödnek és egyre szebbek lesznek. Hosszabb távon ezért sokkal gazdaságosabb választást jelentenek.

A kisebb növények vagy sövények esetében jó alternatíva lehet a szabadgyökerű változat is. Ezek általában olcsóbbak, mégis remekül fejlődnek, ha megfelelő időben ültetik el őket.

