Létezik egy egyszerű, természetes módszer, amely a nyári napsütést használja fel arra, hogy visszaszorítsa a gyomokat, a talajban élő kártevőket és bizonyos betegségeket.

A talajszolárizáció lényege, hogy a talajt alapos öntözés után áttetsző fóliával takarják le a legmelegebb nyári hetekben. A fólia alatt a nedves föld gyorsan felmelegszik, a hő pedig bent reked, így egy forró, párás közeg alakul ki. Ez a természetes hőkezelés képes elpusztítani a gyommagok egy részét, valamint több talajlakó kártevőt és kórokozót is.

Kedvező időjárás mellett a talaj felső 10–15 centiméteres rétege akár tartósan 43 Celsius-fok fölé is melegedhet, ami már elegendő lehet a legtöbb sekélyen élő gyom és kártevő visszaszorításához.

A nap ereje a kertben – Így tűntetheted el vegyszer nélkül a gyomokat és a kártevőket

Mire használható a kertben?

A módszer különösen hasznos lehet, ha elhanyagolt, erősen gyomos területből szeretnél új veteményest vagy virágágyást kialakítani. Segíthet olyan visszatérő problémák esetén is, mint a talajban telelő kártevők vagy egyes gombás fertőzések.

A szolárizáció hatékony lehet például fonálférgek, pajorok, csiga- és meztelencsiga-tojások ellen, emellett bizonyos rothadásos betegségek és a burgonyavarasodás visszaszorításában is szerepet játszhat. A lisztharmat ellen viszont nem használ, mivel az nem a talajból fertőz.

A gyomok közül leginkább a magról kelő, sekély gyökerű fajok érzékenyek rá. Füves, gazos terület előkészítésére ezért kifejezetten jó megoldás lehet.

Mikor működik a leghatékonyabban?

A talajszolárizációhoz erős napsütés és tartós meleg szükséges. A legjobb időszak késő tavasztól nyár közepéig tart, amikor a nappali hőmérséklet magas, és legalább napi 6–8 órán át közvetlen napsütés éri a területet.

A talajszolárizáció segít eltűntetni a gyomokat és a kártevőket

Így végezd el lépésről lépésre

Elsőként minden megőrizni kívánt növényt el kell távolítani a területről, mert a hőkezelés nem tesz különbséget gyom és haszonnövény között. Ezután a füvet és a gazokat minél rövidebbre kell nyírni, a köveket és gallyakat pedig össze kell szedni. A talajt ezután alaposan át kell öntözni, lehetőleg 25–30 centiméter mélységig. A nedves föld jobban vezeti a hőt, ráadásul a gyommagokat is csírázásra ösztönzi, így sérülékenyebbé válnak. A következő lépés az áttetsző fólia kifeszítése. Fontos, hogy valóban átlátszó fólia legyen, mert a napfénynek át kell jutnia rajta. A fóliát szorosan a talajra kell simítani, a széleit pedig földdel rögzíteni, hogy a hő és a pára bent maradjon. A takarást legalább 4–6 hétig érdemes fennhagyni, hűvösebb nyár esetén akár tovább is.

Mikor nem jó választás?

A szolárizáció nem gyors megoldás: az eredményhez több hétre van szükség. Nem ideális félárnyékos kertekben vagy már beültetett ágyások esetében sem. Inkább új ágyások előkészítéséhez ajánlott.

Forrásunk volt.