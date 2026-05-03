Készüljünk fel rá: idén egészen új irányt vesznek a kertek, és helyenként kifejezetten vad megoldásokkal találkozhatunk.

Ahogy haladunk a tavaszban és közeledik a nyár, egyre többen gondoljuk újra, hogyan is nézzen ki a kertünk. Ebben pedig mindig segítséget adhatnak az aktuális trendek: idén a klasszikus, szabályos megoldások helyett sokkal szabadabb, természetközelibb irányok kerülnek előtérbe. A hangsúly az ökotudatosságon, a biodiverzitáson és a praktikus, mégis látványos megoldásokon van.

Ezek a kerttrendek határozzák meg 2026-ot

Ha inspirációt keresünk, érdemes megnéznünk azt az öt trendet, amely 2026-ban meghatározza a kerteket.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen kerttrendek uralkodnak idén!

4 fotó

Mikrokertészet – kis helyen is lehet nagyot alkotni

Ma már nincs szükség nagy kertre ahhoz, hogy növényeket neveljünk. Akár ha egy kisebb udvarral, egy erkéllyel vagy csak egy ablakpárkánnyal rendelkezünk, akkor is kialakíthatunk egy működő minikertet.

A kulcs:

kompakt növények választása

balkonládák és magaságyások használata

a függőleges tér kihasználása

Így kis helyen is látványos és hasznos zöld környezetet hozhatunk létre.

A 2026-os kerttrendek egyértelmű üzenete: nem a tökéletesség számít, hanem az, hogy a kertünk élő, fenntartható és hozzánk illő legyen.

Forrásunk volt.