A magyar hagymatermesztés egyre nehezebb helyzetbe kerül. A szélsőségesen száraz, forró időjárás idén különösen súlyosan érintette a termelőket, miközben az elmúlt másfél évtizedben a vöröshagyma termőterülete már több mint 40 százalékkal visszaesett. A szakértők szerint a hazai kínálat szűkülése és a külföldi termelőországok problémái miatt a bolti árak emelkedésének is van esélye.

Veszélyben a magyar hagyma: az aszály az árakra is hatással lehet

Katasztrofális év lehet 2026

A 2026-os év rendkívül nehéznek bizonyul a hazai hagymatermesztők számára. A rendkívüli aszály, a hőség és a tartós vízhiány komoly károkat okozott, ezért az idei termés jóval gyengébb lehet a korábban vártnál.

A probléma nem új keletű. Magyarországon egyre szárazabbak az évek, csökken a nyári csapadék mennyisége, ráadásul a téli és tavaszi vízhiány is egyre gyakrabban jelentkezik. Ez különösen érzékenyen érinti azokat a növényeket, amelyeknél az öntözés már gyakorlatilag elengedhetetlen.

Folyamatosan zsugorodik a termőterület

A magyar vöröshagyma egyik legnagyobb problémája, hogy egyre kevesebb területen termesztik. A 2010-es évek első felében még körülbelül 2300 hektáron folyt hagymatermesztés Magyarországon.

A 2020-as évek elejére ez nagyjából 1300 hektárra esett vissza, jelenleg pedig már valamivel 1000 hektár fölött lehet a termőterület.

Ez több mint 40 százalékos csökkenést jelent szűk másfél évtized alatt. A termésmennyiség egy ideig még növekedni is tudott, mivel a gazdaságok intenzívebbé váltak, javult az öntözés, a tápanyag-utánpótlás és a fajtaválasztás. A mostani szélsőséges időjárás azonban újra megmutatta, mennyire sérülékeny a rendszer.

Öntözés nélkül már szinte lehetetlen

A hagyományosan fontos hagymatermő területek közé tartozott az Alföld, ám az éghajlat változása fokozatosan átírhatja a termelés földrajzi térképét. Ma egyes dunántúli térségek kedvezőbb feltételeket kínálhatnak, de a termelés nem költözött át tömegesen az ország nyugati részébe.

A hagyma esetében az öntözés már szinte alapfeltétel. Csakhogy önmagában az öntözőrendszer sem oldja meg a problémát: ha a folyókban, csatornákban vagy más víznyerő helyeken sincs elegendő víz, akkor nincs mit kijuttatni a földekre.

Az ideihez hasonló aszályos időszakok éppen ezért különösen veszélyesek. A szakértő szerint a klímaváltozás miatt a termelőknek egyre szélsőségesebb körülményekhez kell alkalmazkodniuk, és egy ponton túl már az intenzívebb technológia sem tudja ellensúlyozni a vízhiányt.

Külföldről is egyre fontosabb lehet a hagyma

Magyarország már nem önellátó vöröshagymából. Jelentős mennyiség érkezik például Hollandiából, Ausztriából és Németországból, de Szlovákia és Lengyelország is fontos beszállító.

Ez első pillantásra megoldást jelenthetne a gyengébb magyar termésre, idén azonban a helyzet azért különösen nehéz, mert a fontos európai termelőországokat sem kerülte el a szélsőséges időjárás. Hollandiában és Németországban is komoly hőség sújtotta a termőterületeket.

Ha a külföldi kínálat is szűkül, az tovább növelheti a magyar piacon az árak emelkedésének kockázatát.

A makói hagyma különösen veszélyeztetett

A magyar hagymatermesztés egyik legismertebb szimbóluma a makói hagyma. A hagyományos makói hagyma termesztése azonban mára rendkívül kis területre szorult vissza.

A Makó TV-nek nyilatkozó Fekete János, az Országos Hagyma Terméktanács elnöke szerint mindössze néhány gazda foglalkozik kifejezetten a hungarikumként ismert makói hagymával. A termelés körülbelül 15 hektáron folyik.

A különleges hagyma egyik értéke a magasabb szárazanyag-tartalom, ami miatt a vásárlók szerint főzéskor kisebb mennyiség is elegendő lehet belőle. A termesztés ugyanakkor rendkívül munkaigényes, és a helyi időjárási körülmények egyre több akadályt jelentenek.

A gazdák szerint a makói hagyma jellegzetes tulajdonságaihoz a helyi talaj és klíma is hozzájárul, ezért nem egyszerűen áthelyezhető más térségekbe.

Drágább lehet a hagyma a boltokban

A szakértő szerint van esély arra, hogy idén dráguljon a hagyma, de egyelőre nem lehet biztos áremelkedést kijelenteni. A hazai termés gyengébb lehet, miközben a Magyarországra szállító országokban sem voltak ideálisak a körülmények.

Ez azt jelenti, hogy egyszerre több irányból is szűkülhet a kínálat, ami általában felfelé hajtja az árakat.

A makói hagyma esetében ugyanakkor jelenleg nem terveznek emelést: Fekete János szerint 2026-ban a nagyobb tételeket nagyjából 500 forintos kilogrammonkénti áron, kisebb kiszerelésben pedig körülbelül 600 forintért értékesítik.

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