Sulikezdés

2026.09.15.

Fagyasztott lazac kiolvasztása: ezt a módszert válaszd, ha sietsz, és ezt semmiképp

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Ha elfelejtetted időben kivenni a fagyasztóból a lazacot, nem kell lemondanod a vacsoráról. A megfelelő kiolvasztási módszerrel akár fél óra alatt előkészítheted a halat a sütéshez, miközben az állaga is megmarad, és az élelmiszer-biztonság is rendben lesz.

  • A lazac biztonságos és gyors kiolvasztásával elkerülheted a káros baktériumok elszaporodását, miközben a hal állaga is megfelelő marad.
  • A vákuumcsomagolt lazacot hideg, folyó víz alatt olvaszd ki, majd közvetlenül ezután süsd meg.
  • A házilag lefagyasztott lazacot zárt zacskóban hideg vízbe merítve olvaszd ki, a vizet pedig 30 percenként cseréld le.
Nem mindegy, milyen csomagolásban van a fagyasztott lazac!

Hogyan olvaszd ki gyorsan a lazacot?

Nem mindegy, milyen csomagolásban van a fagyasztott lazac. A kiolvasztás módját elsősorban az határozza meg, hogy vákuumcsomagolt halról van-e szó, vagy te fagyasztottad le korábban.

Vákuumcsomagolt lazac kiolvasztása

A fagyasztott lazacot gyakran vákuumcsomagolásban árulják, ami praktikus, de a kiolvasztásnál különös figyelmet igényel. A vákuumcsomagolás oxigénszegény környezetet hoz létre, amely bizonyos baktériumok, például a botulizmust okozó Clostridium botulinum számára kedvező lehet.

Ezért a vákuumcsomagolt halat ne egyszerűen tedd be a hűtőbe a csomagolásában kiolvadni, hanem gyorsan, hideg folyó víz alatt olvaszd ki. A hal maradhat a csomagolásában, de a víz hőmérséklete maradjon végig hideg!

A módszer általában legfeljebb 30 percet vesz igénybe, a halfilé vastagságától függően. Ha szeretnéd ellenőrizni a víz hőmérsékletét, használhatsz ételhőmérőt.

Fontos: amint a lazac felengedett, azonnal vedd ki a vákuumcsomagolásból, és készítsd el.

Amint felengedett, azonnal készítsd el!

Ha te fagyasztottad le a lazacot

Ha friss lazacot vásároltál, majd otthon fagyasztottad le, a legegyszerűbb gyors módszer, ha a főzni kívánt mennyiséget jól záródó zacskóba teszed, majd hideg vízbe meríted.

A zacskó azért fontos, mert így a hal nem érintkezik közvetlenül a vízzel, a mosogatóval vagy más élelmiszerekkel, vagyis kisebb az esélye a keresztszennyeződésnek.

Ha nem folyó víz alatt olvasztod, tedd a lezárt zacskót egy tál hideg vízbe, és 30 percenként cseréld le a vizet. A lazac adagok méretétől és vastagságától függően körülbelül 20–45 perc alatt olvadhat ki.

FONTOS: a halat a kiolvasztás alatt végig hidegen kell tartani. Amint felengedett, azonnal készítsd el!

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Mi a legjobb módszer, ha van időd?

Ha nem sürgős a vacsora, a hűtőben történő kiolvasztás továbbra is jó és biztonságos megoldás. A halat érdemes egy tálba vagy tányérra helyezni, hogy az esetlegesen kicsöpögő lé ne érintkezzen más élelmiszerekkel.

A hideg vizes módszer akkor jön jól, ha gyorsan szeretnéd elkészíteni a lazacot. A legfontosabb szabály mindkét esetben a következő:

  • a hal ne melegedjen fel,
  • és a kiolvasztás után minél hamarabb kerüljön a serpenyőbe vagy a sütőbe.

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