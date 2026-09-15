Van olyan szobanövény, amely már attól is látványosan megsértődik, ha a szoba egyik sarkából a másikba költözteted. A hirtelen környezetváltozás egyes növényeknél levélhullást, hervadást vagy barnuló leveleket okozhat, ezért nem mindig jó ötlet csak úgy áttenni őket egy másik helyre. Most közülük mutatunk ötöt!

A szobanövények többsége szereti, ha kiszámítható körülmények között él, vagyis ugyanannyi fényt, hasonló páratartalmat és rendszeres öntözést kap. Vannak azonban különösen érzékeny fajok, amelyek egy költözésre meglehetősen drámaian reagálnak.

5 szobanövény, amely rosszul viseli, ha áthelyezed

Ha az alábbi növények valamelyike díszíti az otthonodat, érdemes kétszer is meggondolnod, mielőtt új helyet keresel neki.

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5 fotó

Mit tegyél, ha mégis költöztetned kell?

Persze vannak helyzetek, amikor az áthelyezés elkerülhetetlen. Költözéskor például nincs választásunk, de az is előfordulhat, hogy egy növény egyszerűen nem érzi jól magát a jelenlegi helyén.

Ilyenkor a legfontosabb, hogy ne próbáld túlzott gondoskodással helyrehozni a helyzetet.

Ha a növény az új helyen lekonyul vagy elkezdi hullatni a leveleit, ne öntözd túl, és ne kezdd el hirtelen tápoldatozni, metszeni vagy átültetni. Inkább biztosítsd számára azokat a körülményeket, amelyekre az adott fajnak egyébként is szüksége van, majd adj neki időt az alkalmazkodásra.

Az áthelyezés utáni hetekben érdemes kerülni a további nagy változtatásokat is. Az átültetést és a komolyabb metszést jobb későbbre hagyni, amikor a növény már láthatóan megerősödött.

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