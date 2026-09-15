Sulikezdés

2026.09.15.

5 szobanövény, amely rosszul viseli, ha áthelyezed

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Van olyan szobanövény, amely már attól is látványosan megsértődik, ha a szoba egyik sarkából a másikba költözteted. A hirtelen környezetváltozás egyes növényeknél levélhullást, hervadást vagy barnuló leveleket okozhat, ezért nem mindig jó ötlet csak úgy áttenni őket egy másik helyre. Most közülük mutatunk ötöt!

A szobanövények többsége szereti, ha kiszámítható körülmények között él, vagyis ugyanannyi fényt, hasonló páratartalmat és rendszeres öntözést kap. Vannak azonban különösen érzékeny fajok, amelyek egy költözésre meglehetősen drámaian reagálnak.

Ablakban lévő vitorlavirág
5 szobanövény, amely rosszul viseli, ha áthelyezed

Ha az alábbi növények valamelyike díszíti az otthonodat, érdemes kétszer is meggondolnod, mielőtt új helyet keresel neki.

Kattints a galériára, és nézd meg, melyek ezek!

5 fotó

Mit tegyél, ha mégis költöztetned kell?

Persze vannak helyzetek, amikor az áthelyezés elkerülhetetlen. Költözéskor például nincs választásunk, de az is előfordulhat, hogy egy növény egyszerűen nem érzi jól magát a jelenlegi helyén.

Ilyenkor a legfontosabb, hogy ne próbáld túlzott gondoskodással helyrehozni a helyzetet.

Ha a növény az új helyen lekonyul vagy elkezdi hullatni a leveleit, ne öntözd túl, és ne kezdd el hirtelen tápoldatozni, metszeni vagy átültetni. Inkább biztosítsd számára azokat a körülményeket, amelyekre az adott fajnak egyébként is szüksége van, majd adj neki időt az alkalmazkodásra.

Az áthelyezés utáni hetekben érdemes kerülni a további nagy változtatásokat is. Az átültetést és a komolyabb metszést jobb későbbre hagyni, amikor a növény már láthatóan megerősödött.

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