Grillezz!

2026.07.27.

Nosalty 7 nap, 7 étel: Minden napra egy laktató húsos leves jut, mely után nem fér beléd második fogás

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Ezen a héten naponta csak egyfélét főzünk, az viszont egy nagy adag húsos-zöldséges laktató leves, mely után senki nem marad éhes, egészen a vacsoráig.

A magyar konyha legnagyobb kincsei között foglalnak helyet azok a tartalmas, klasszikus húsos levesek, amelyek akár főételként is megállják a helyüket. Klasszikus példák erre a műfajra a Jókai bableves, a gulyás, a favágóleves, a palócleves, a halászlé vagy a különféle becsinált levesek és ragulevesek, amelyek gazdag ízvilágukkal és tartalmas összetevőikkel mindig telitalálatok. Ezek a levesek nemcsak laktatnak, de az alapanyagok változatossága miatt második fogásra gyakran nincs is szükség, ami nyáron különösen praktikus lehet, amikor nem kívánunk nehéz ételt.

Kolbászos krumplileves tányérban
Kolbászos krumplileves, receptért katt a képre!
Nosalty

Ezen magyaros, húsos-zöldséges levesek legfőbb hozzávalói általában a következők: marhahús vagy sertéshús, szalonna, füstölt kolbász, hüvelyesek és gyökérzöldségek, fűszerek, zöldfűszerek, és nem ritkán a tejfölös habarás A hús és a zöldségek együttese biztosítja a telítő hatást, a gazdag ízt és a megfelelő tápanyagokat.

Manapság természetesen könnyíthetünk a hozzávalókon, és választhatunk a nehezebb vörös húsok helyett csirkét vagy pulykát (lehetőleg csontosat) sőt, vega/vegán változatban is újragondolhatjuk ezen leveseket.

TIPP: próbáld ki a vega legényfogólevest vagy a gazdag vegán bablevest!

Ezek a magyaros húsos levesek nemcsak a hétköznapi ebédekhez ideálisak, hanem kerti, bográcsozós összejövetelek vagy családi ebédek alkalmával is könnyen elkészíthetők nagyobb adagban. Praktikusságuk abban is rejlik, hogy napokig frissen tarthatók, így több étkezésre is elegendőek lehetnek, anélkül hogy elveszítenék karakteres ízüket.

Kattints a képre, és lesd meg 7 nap, 7 étel nevezetű sorozatunk e heti, aktuális felhozatalát!

7 fotó

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