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2026.07.27.

Nosalty Heti Ételhoroszkóp: A csillagok megsúgják, melyik cukkinis fogás a titkos kedvenced

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Egy pillanatra se hátráljunk meg, ha cukkinit látunk a zöldségpult kínálatában: szezonkedvenc tökfélénk ezerféleképp elkészíthető, így a töltött cukkininál nem áll meg a tudomány. A csillagok pedig úgy gondolták, minden jegynek jár egy fogás, de persze már jegy szülöttjének szántból is ér csemegézni.

Ezen a héten minden jegynek cukkinis fogást szánnak a csillagok! És miért ne használnánk ki a szezon adta zsenge, sokféleképpen tálalható zöldségkedvencet?

Grillkolbászos töltött cukkini
Nosalty Heti Ételhoroszkóp: A csillagok megsúgják, melyik cukkinis fogás a titkos kedvenced

A cukkini igazi aduász, hiszen süthetjük, főzhetjük, lehet édes és sós is, elő- és főétel, de még desszert is. Arról nem is beszélve, hogy tényleg megunhatatlan, hiszen semleges ízének köszönhetően, mindig adhatunk neki másféle fűszerezést, úgy, hogy még jót is teszünk magunkkal. Antioxidánsokban és rostokban gazdag nyári zöldség, ami még a látást és a szívet is védi.

Kattints a képre, és nézd meg, melyik cukkinis fogást szánják neked a csillagok!

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