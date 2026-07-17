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2026.07.17.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Bedinnyézünk a hétvégén, grillezünk is, és retró sajtos rúd is sül nálunk

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Levesnek és desszertnek is hoztunk dinnyés receptet, görögöt, sárgát, ki, mivel szimpatizál, de grillhús és hal is került a menübe, ahogy a nagyi elhagyhatatlan sós-sajtos rúdja is.

Hőkupolát ugyan már nem, de nagy melegeket még ígér az időjárás, mi pedig hűs, könnyű fogásokkal vesszük fel a versenyt a meleggel.

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