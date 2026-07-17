Nosalty Mit főzzek hétvégén? Bedinnyézünk a hétvégén, grillezünk is, és retró sajtos rúd is sül nálunk

Hőkupolát ugyan már nem, de nagy melegeket még ígér az időjárás, mi pedig hűs, könnyű fogásokkal vesszük fel a versenyt a meleggel.
SZOMBAT
Desszert
Chilis, lime-os dinnyefagyi
VASÁRNAP
Levesnek és desszertnek is hoztunk dinnyés receptet, görögöt, sárgát, ki, mivel szimpatizál, de grillhús és hal is került a menübe, ahogy a nagyi elhagyhatatlan sós-sajtos rúdja is.
Hőkupolát ugyan már nem, de nagy melegeket még ígér az időjárás, mi pedig hűs, könnyű fogásokkal vesszük fel a versenyt a meleggel.
SZOMBAT
VASÁRNAP
Mi is kipróbáltuk a népszerű japán krumplisalátát, amihez csak egy tálba dobáljuk a hozzávalókat, összenyomkodjuk, jól elkeverjük és már ehetjük is. Ugye mennyire egyszerű? Szuper ...
Sokaknál nem, de nálunk a brassói aprópecsenye elengedhetetlen tartozéka a zsenge zöldborsó. Az édeskés borsó frissességet ad az ételnek, és könnyít az egyébként zsírosabb, nehezebb ...
Új digitális kalauz mutatja be Bécs Michelin-csillagos és különleges éttermeit. Az ivie alkalmazás segítségével most könnyebb felfedezni a város gasztronómiai oldalát.Nosalty
Van az a fogás, ami egyszerűségében lett világhírű: puha kifli, roppanós virsli, némi szósszal megbolondítva. A hot dog igazi street food legenda, amely generációk kedvence lett, legyen szó nyári grillezésről, fesztiválozásról vagy egy gyors vacsoráról.Nosalty
Évek óta áll a befőtt a kamrában? Nem mindig kell kidobni, de fontos tudni, mikor veszélyes. Mutatjuk, milyen jelekre figyelj felbontás előtt.Nosalty
A krónikus gyulladás több betegség kockázatát is növelheti. Mutatjuk azt a 6 élelmiszert, amelyet dietetikusok szerint érdemes gyakrabban fogyasztani a kiegyensúlyozott étrend részeként.
A helyi ízek felfedezése a nyaralás egyik legjobb része, de egy figyelmetlen rendelés könnyen drága meglepetéssel végződhet. Mutatjuk a leggyakoribb éttermi trükköket, és azt is, hogyan kerülheted el, hogy a számla elrontsa a nyaralásod.
Étlen-szomjan ma sem marad senki: strandos főétel felturbózva, kanalaznivaló desszert hűsen és egészséges lével lakunk jól.
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...
Pogácsához mindig kenyérlisztet használok, mert annak magasabb a sikértartalma. Mivel a túró és a vaj szénhidrátmentes, így diéta esetén csak a liszt Ch tartalmát kell számolnunk.