Gasztro

2026.07.17.

7 különleges házi hot dog, ami tökéletes nyári vacsoraötlet, ha gyorsan ennél finomat

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Van az a fogás, ami egyszerűségében lett világhírű: puha kifli, roppanós virsli, némi szósszal megbolondítva. A hot dog igazi street food legenda, amely generációk kedvence lett, legyen szó nyári grillezésről, fesztiválozásról vagy egy gyors vacsoráról.

A hot dog története szorosan összefonódik az európai kolbászkultúrával és az amerikai utcai étkezéssel: a német és osztrák eredetű virslifélék az Egyesült Államokban váltak igazán népszerűvé, ahol a zsemlében kínált változat hamar a baseballmeccsek, vásárok és nyári partik elmaradhatatlan része lett. Elhoztuk a Nosalty oldaláról a legkülönlegesebb variációkat!

Wimpi, a Mecsek hot dogja
7 hot dog különlegesség házi, gyors vacsoraötletnek

Bár a klasszikus ketchup–mustár páros örök kedvenc, a világ különböző pontjain egészen elképesztő feltétekkel készítik. Mutatjuk a legizgalmasabb hot dog különlegességeket!

Kattints a képre, és nézd meg, milyen hotdog-különlegességeket készíthetsz, akár te magad!

  1. Focaccia hot dog mustárral, ketchuppal, savanyú uborkával, lilahagymával és ropogós sült hagymával a tetején.

    Foccacia Hot Dog

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1008
    Kalória
    30.9g
    Fehérje
    142.9g
    Szénhidrát
    33.3g
    Zsír
    Még több szendvicskülönlegességek

    Kifli helyett foccaciába rejtjük a virslit, amit szósszal, savanyúsággal, sült hagymával koronázunk, így kicsit sem kiszámítható falatokkal találkozunk.
  2. Hot dog leveles tésztában

    Hot dog leveles tésztában

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    499
    Kalória
    18.2g
    Fehérje
    28.6g
    Szénhidrát
    34.5g
    Zsír
    Még több szendvicskülönlegességek

    Elhagyjuk a kiflit ebben a receptben is, de nem bánjuk, mert ropogós leveles tészta érkezik a helyébe. Vendégvárónak sem utolsó, pláne, ha kisebb darabokban tálaljuk.
  4. Wimpi, a Mecsek hot dogja

    Wimpi, a Mecsek hot dogja

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    707
    Kalória
    28.3g
    Fehérje
    45.1g
    Szénhidrát
    46.1g
    Zsír
    Még több szendvicskülönlegességek

    Ha igazán magyarosan és háziasan készítenéd el a hot dogod (igen, ilyet is lehet), akkor paradicsommal, salival, sajttal, csemegeubival, és persze kedvenc szószaiddal pakold meg.
  5. Hot dog cubano

    Hot dog cubano

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    641
    Kalória
    26.2g
    Fehérje
    47g
    Szénhidrát
    38g
    Zsír
    Még több melegszendvics

    A cubano szendvics a floridai Tampából indult hódító útjára, ami hozzánk elérve egy jól megpakolt grillszendvicsé alakult sajttal, sonkával, virslivel, sült hagymával és csemegeubival.
  7. New York hot dog

    New York hot dog

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    559
    Kalória
    35.1g
    Fehérje
    34.6g
    Szénhidrát
    30.5g
    Zsír
    Még több húsos szendvics

    Ha egy igazi nehézbombázóval készülnél a grill partira, akkor a New York hot dog a legjobb választás. Szaftos chilis ragu, ropogós virsli, rengeteg sajttal a tetején az igazi!

Néhány érdekesség a hot dogról

  • Német eredetű étel amerikai sikerrel.
  • A baseball meccsek velejárójává vált, gyakorlatilag a popcornnal egyenértékű.
  • Nem mindenhol ugyanúgy készítik:
    • New Yorkban gyakori a mustár és a savanyú káposzta.
    • Chicagóban sok feltéttel készítik, például uborkával, hagymával és paradicsommal.
    • Japánban és Dél-Koreában gyakran különleges szószokkal és egyedi feltétekkel kísérleteznek.
  • A 20. században a hot dog még nem minősült gyorsételnek, csupán kényelmes és könnyen fogyasztható ételnek.

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