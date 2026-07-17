7 különleges házi hot dog, ami tökéletes nyári vacsoraötlet, ha gyorsan ennél finomat

A hot dog története szorosan összefonódik az európai kolbászkultúrával és az amerikai utcai étkezéssel: a német és osztrák eredetű virslifélék az Egyesült Államokban váltak igazán népszerűvé, ahol a zsemlében kínált változat hamar a baseballmeccsek, vásárok és nyári partik elmaradhatatlan része lett. Elhoztuk a Nosalty oldaláról a legkülönlegesebb variációkat!
Bár a klasszikus ketchup–mustár páros örök kedvenc, a világ különböző pontjain egészen elképesztő feltétekkel készítik. Mutatjuk a legizgalmasabb hot dog különlegességeket!
Kattints a képre, és nézd meg, milyen hotdog-különlegességeket készíthetsz, akár te magad!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1008Kalória30.9gFehérje142.9gSzénhidrát33.3gZsír
Kifli helyett foccaciába rejtjük a virslit, amit szósszal, savanyúsággal, sült hagymával koronázunk, így kicsit sem kiszámítható falatokkal találkozunk.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű499Kalória18.2gFehérje28.6gSzénhidrát34.5gZsír
Elhagyjuk a kiflit ebben a receptben is, de nem bánjuk, mert ropogós leveles tészta érkezik a helyébe. Vendégvárónak sem utolsó, pláne, ha kisebb darabokban tálaljuk.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű837Kalória23.6gFehérje51.5gSzénhidrát62.1gZsír
A hot dogban az a jó, hogy mindig lehet csavarni rajta egyet. Most éppen pikáns majonéz és mangósalsa teszi kicsit sem felejthetővé.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű707Kalória28.3gFehérje45.1gSzénhidrát46.1gZsír
Ha igazán magyarosan és háziasan készítenéd el a hot dogod (igen, ilyet is lehet), akkor paradicsommal, salival, sajttal, csemegeubival, és persze kedvenc szószaiddal pakold meg.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű641Kalória26.2gFehérje47gSzénhidrát38gZsír
A cubano szendvics a floridai Tampából indult hódító útjára, ami hozzánk elérve egy jól megpakolt grillszendvicsé alakult sajttal, sonkával, virslivel, sült hagymával és csemegeubival.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes559Kalória35.1gFehérje34.6gSzénhidrát30.5gZsír
Ha egy igazi nehézbombázóval készülnél a grill partira, akkor a New York hot dog a legjobb választás. Szaftos chilis ragu, ropogós virsli, rengeteg sajttal a tetején az igazi!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1091Kalória31.1gFehérje78.3gSzénhidrát73.6gZsír
A legjobb grillparti kaja, ami kevés hozzávalója ellenére is színes, szósztól és szaftos virslitől ízletes.
Néhány érdekesség a hot dogról
- Német eredetű étel amerikai sikerrel.
- A baseball meccsek velejárójává vált, gyakorlatilag a popcornnal egyenértékű.
- Nem mindenhol ugyanúgy készítik:
- New Yorkban gyakori a mustár és a savanyú káposzta.
- Chicagóban sok feltéttel készítik, például uborkával, hagymával és paradicsommal.
- Japánban és Dél-Koreában gyakran különleges szószokkal és egyedi feltétekkel kísérleteznek.
- A 20. században a hot dog még nem minősült gyorsételnek, csupán kényelmes és könnyen fogyasztható ételnek.