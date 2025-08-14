Korean Army Soup (Budae Jjigae)

A leves létrejöttét a nélkülözés szülte: a Koreai háború idején és az azt követő évtizedekben hatalmas szegénység és éhínség sújtotta az országot, így sokan minden ételmaradékot felhasználtak, amihez csak hozzáfértek. A történetek szerint a háború alatt rendszeres volt az amerikai hadsereg ételmaradékainak újragondolása, míg a későbbi években a feketepiacon lehetett beszerezni az olyan amerikai konzerves húsételeket, mint amilyen a SPAM (kb. löncshús) és a virsli is volt.

Ezek adták aztán a levesnél valamivel sűrűbb és tartalmasabb egytálétel alapját, ami annak ellenére is megőrizte népszerűségét, hogy Korea időközben felzárkózott a világ vezető hatalmai közé. A mai napig kedvelt fogás mind az óhazában, mind az onnan Amerikába települt emigránsok körében. És ma már ugyan nem nélkülözésből fogyasztják a levest, annak lényege ugyanaz maradt: hogy gyorsan és könnyen készíthessünk laktató fogást abból, ami éppen akad otthon.