levesek ázsiai levesek

Korean Army Soup (Budae Jjigae)

Korean Army Soup (Budae Jjigae)
Rosanics Petra
Korean Army Soup, a koreai maradékmentő egytálétel
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

fűszeres szósz

leves

Fehérje

  • Összesen
    102.4 g

Zsír

  • Összesen
    110.7 g
  • Telített zsírsav
    36 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    43 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    24 g
  • Koleszterin
    162 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8992.6 g
  • Cink
    14 mg
  • Szelén
    151 mg
  • Kálcium
    2726 mg
  • Vas
    28 mg
  • Magnézium
    337 mg
  • Foszfor
    1383 mg
  • Nátrium
    4348 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    146.8 g
  • Cukor
    22 mg
  • Élelmi rost
    27 mg

Víz

  • Összesen
    1162.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    445 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    62 mg
  • D vitamin:
    38 micro
  • K vitamin:
    583 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    19 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    479 micro
  • Kolin:
    100 mg
  • Retinol - A vitamin:
    240 micro
  • α-karotin
    96 micro
  • β-karotin
    2289 micro
  • β-crypt
    226 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    3650 micro
Összesen 105 kcal

Elkészítés

fűszeres szósz

  1. A hozzávalókat egy kis tálba tesszük és alaposan összekeverjük.

leves

  1. A szárított gombát forró vízzel leöntjük, majd lefedve hagyjuk állni legalább 15-20 percet. A gomba ezalatt szépen megnő, így utána jól lehet szeletelni. A levet se öntsük ki, ugyanis rengeteg íz ázott ki a gombából, így jó lesz alaplének.
  2. Egy laposabb, szélesebb serpenyőben elhelyezzük a szépen, körben a fő levesbetéteket: a négyzetesen szeletelt tofut, a srégen karikázott virslit, valamint a szeletelt gombát. Kőzépre jöhet az újhagyma vékonyra aprított fehér alja és a kimchi.
  3. A serpenyő közepére öntjük a fűszeres szószt, a gomba áztatólevét, valamint annyi vizet, hogy összesen 1 liter víz legyen az edényben. Lefedve lassan felforraljuk az egészet, majd kb. 5 percig hagyjuk főni.
  4. Ekkor a leves közepébe helyezzük az instant tésztát, majd belekanalazzuk a konzervkukoricát is. LEfedve további 2-3 percet főzzük, amíg megpuhul a tészta.
  5. Végezetül a leveses egytálétel tetejére helyezzük a lapkasajtokat, megszórjuk az aprított újhagymazölddel, valamint meglocsoljuk chiliolajjal. Fogyasszuk azon melegében!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 15 p
Ez a tartalmas koreai raguleves villámgyorsan elkészül és remek felhasználási módja a hűtőben található maradék alapanyagoknak. A Korean Army Soup magyarul nagyjából annyi tesz, mint koreai katonaleves, a név pedig utal az étel eredetére.

A leves létrejöttét a nélkülözés szülte: a Koreai háború idején és az azt követő évtizedekben hatalmas szegénység és éhínség sújtotta az országot, így sokan minden ételmaradékot felhasználtak, amihez csak hozzáfértek. A történetek szerint a háború alatt rendszeres volt az amerikai hadsereg ételmaradékainak újragondolása, míg a későbbi években a feketepiacon lehetett beszerezni az olyan amerikai konzerves húsételeket, mint amilyen a SPAM (kb. löncshús) és a virsli is volt.

Ezek adták aztán a levesnél valamivel sűrűbb és tartalmasabb egytálétel alapját, ami annak ellenére is megőrizte népszerűségét, hogy Korea időközben felzárkózott a világ vezető hatalmai közé. A mai napig kedvelt fogás mind az óhazában, mind az onnan Amerikába települt emigránsok körében. És ma már ugyan nem nélkülözésből fogyasztják a levest, annak lényege ugyanaz maradt: hogy gyorsan és könnyen készíthessünk laktató fogást abból, ami éppen akad otthon.

