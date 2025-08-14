Korean Army Soup (Budae Jjigae)
Hozzávalók
fűszeres szósz
-
1 ek chilipehely (gochugaru, koreai magtalan chilipehely)
-
1 ek fokhagymapor
-
1 ek cukor
-
2 ek szójaszósz
-
4 ek víz
-
1 teáskanál chilipaszta (gochujang, koreai chilipaszta/szósz)
leves
-
20 g szárított gomba (shiitake)
-
250 g tofu
-
200 g virsli
-
5 db újhagyma
-
100 g kimchi
-
5 dl víz
-
120 g kínai tészta (1 csomag instant ramen tészta)
-
75 g csemegekukorica
-
2 db lapkasajt
-
1 teáskanál chiliolaj
- 76% Víz
- 7% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 76% Víz
Fehérje
-
- 7% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 76% Víz
Fehérje
-
Elkészítés
fűszeres szósz
- A hozzávalókat egy kis tálba tesszük és alaposan összekeverjük.
leves
- A szárított gombát forró vízzel leöntjük, majd lefedve hagyjuk állni legalább 15-20 percet. A gomba ezalatt szépen megnő, így utána jól lehet szeletelni. A levet se öntsük ki, ugyanis rengeteg íz ázott ki a gombából, így jó lesz alaplének.
- Egy laposabb, szélesebb serpenyőben elhelyezzük a szépen, körben a fő levesbetéteket: a négyzetesen szeletelt tofut, a srégen karikázott virslit, valamint a szeletelt gombát. Kőzépre jöhet az újhagyma vékonyra aprított fehér alja és a kimchi.
- A serpenyő közepére öntjük a fűszeres szószt, a gomba áztatólevét, valamint annyi vizet, hogy összesen 1 liter víz legyen az edényben. Lefedve lassan felforraljuk az egészet, majd kb. 5 percig hagyjuk főni.
- Ekkor a leves közepébe helyezzük az instant tésztát, majd belekanalazzuk a konzervkukoricát is. LEfedve további 2-3 percet főzzük, amíg megpuhul a tészta.
- Végezetül a leveses egytálétel tetejére helyezzük a lapkasajtokat, megszórjuk az aprított újhagymazölddel, valamint meglocsoljuk chiliolajjal. Fogyasszuk azon melegében!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 15 p
Ez a tartalmas koreai raguleves villámgyorsan elkészül és remek felhasználási módja a hűtőben található maradék alapanyagoknak. A Korean Army Soup magyarul nagyjából annyi tesz, mint koreai katonaleves, a név pedig utal az étel eredetére.
A leves létrejöttét a nélkülözés szülte: a Koreai háború idején és az azt követő évtizedekben hatalmas szegénység és éhínség sújtotta az országot, így sokan minden ételmaradékot felhasználtak, amihez csak hozzáfértek. A történetek szerint a háború alatt rendszeres volt az amerikai hadsereg ételmaradékainak újragondolása, míg a későbbi években a feketepiacon lehetett beszerezni az olyan amerikai konzerves húsételeket, mint amilyen a SPAM (kb. löncshús) és a virsli is volt.
Ezek adták aztán a levesnél valamivel sűrűbb és tartalmasabb egytálétel alapját, ami annak ellenére is megőrizte népszerűségét, hogy Korea időközben felzárkózott a világ vezető hatalmai közé. A mai napig kedvelt fogás mind az óhazában, mind az onnan Amerikába települt emigránsok körében. És ma már ugyan nem nélkülözésből fogyasztják a levest, annak lényege ugyanaz maradt: hogy gyorsan és könnyen készíthessünk laktató fogást abból, ami éppen akad otthon.