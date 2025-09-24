r
Répás-cukkinis-krumplis tócsni

Répás-cukkinis-krumplis tócsni
Simon Gábor
Tócsni
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Répás-cukkinis-krumplis tócsni

623
Kalória
19.9g
Fehérje
125.2g
Szénhidrát
6.3g
Zsír
606.8g
Víz
180g
Koleszterin
12.6g
Élelmi rost
16.2g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 1% Zsír

Összesen 623 kcal
  • 3% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 1% Zsír

Összesen 1250 kcal
  • 3% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 1% Zsír

Összesen 70 kcal
  • 3% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 80% Víz

Fehérje

  • Összesen
    39.8 g

Zsír

  • Összesen
    12.5 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    360 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8801.5 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    60 mg
  • Kálcium
    315 mg
  • Vas
    9 mg
  • Magnézium
    259 mg
  • Foszfor
    837 mg
  • Nátrium
    7312 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    250.4 g
  • Cukor
    32 mg
  • Élelmi rost
    25 mg

Víz

  • Összesen
    1213.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1689 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    200 mg
  • D vitamin:
    79 micro
  • K vitamin:
    54 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    315 micro
  • Kolin:
    420 mg
  • Retinol - A vitamin:
    155 micro
  • α-karotin
    6189 micro
  • β-karotin
    15324 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    2 micro
  • Lut-zea
    11099 micro
Összesen 1250 kcal
  • 3% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 80% Víz

Fehérje

  • Összesen
    2.2 g

Zsír

  • Összesen
    0.7 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    20 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    492.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    18 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    47 mg
  • Nátrium
    409 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    67.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    94 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    18 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    9 micro
  • α-karotin
    346 micro
  • β-karotin
    858 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    621 micro
Összesen 70 kcal

Elkészítés

Répás-cukkinis-krumplis tócsni

  1. A cukkinit, sárgarépát és burgonyát reszeljük le, a fehérhagymát vágjuk finomra. Egy keverőtálba tegyük a zöldségeket, sózzuk meg, majd kavarjuk át.
  2. Hagyjuk 5-10 percet állni a sóban a lereszelt zöldségeket, majd alaposan nyomkodjuk ki a levét.
  3. Ezután adjuk hozzá a tojást, a préselt fokhagymát, dolgozzuk el a reszelt zöldségben. Ezután szórjuk bele a finomlisztet és a keményítőt is. Kavarjuk át, és hagyjuk pihenni min. 15 percet.
  4. Hevítsük fel az olajat, vagy bármilyen zsiradékot, és süssük aranybarnára mindkét oldalát pár perc alatt.
  5. Az elkészült tócsnikról csepegtessük le a felesleges olajat. Tálaljuk frissen fokhagymás tejföllel, vagy amivel jól esik.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 15 p
Ezek az aranybarna, kívül ropogós, belül omlós falatok fokhagymás tejfölbe mártva bármikor jól tudnak esni, akár reggelire, vagy csak nap közben falatozgatva.

A tócsni laktató finomság, ráadásul, ha krumpli helyett vagy mellett más zöldségeket is reszelsz bele, még egészséges is. Segítünk, hogyan tudod változatosan elkészíteni a tócsnit szinte bármilyen zöldségből úgy, hogy kívül ropogós, belül pedig puha legyen!

Tócsni fa tányéron, mellette mártogatós, krumpl és fokhagyma
A belül puha, kívül ropogós tócsni titka a sütőpor
Simon Gábor

Honnan származik a tócsni?

A tócsni jelen tudásunk szerint az ókori rómaiaktól származik, ők terjesztették el ezt az ételt Európában a scriblita néven. Ez egy húsból, zöldségekből vagy tenger gyümölcseiből álló, tésztába mártott, majd kisütött fogás volt. Idővel a tésztában sült ételek elterjedtek az egész középkori Európában. Ebben a korszakban a tésztában sült ételek receptjei könyvekben is megjelentek. Az első európai könyvben található recept neve Frytour vagy Fritour volt (az ófrancia friture szó jelentése „valami sült”), egy tésztában sült étel, amelyet almából vagy fügéből készítettek, és általában édességként tálaltak. Úgy gondolják, hogy ez a recept neve később Fritterré alakult, és angolul ma is fritternek nevezik a tócsnit.

Mára számos különböző variációja ismert világszerte eltérő neveken, csak hogy néhányat említsünk ezek közül: tócsni, latkesz, lapcsánka, rösti, kartoffelpuffer, gamja-jeon (Korea) és még sorolhatnánk.

Cukkini tócsni alapanyagok egy asztalon, miközben egy kéz tojást ver fel
Szinte bármilyen zöldségből készülhet tócsni!

Tippek a zöldséges tócsni elkészítéséhez

  • Távolíts el minél több nedvességet. Számos zöldség, különösen a cukkini rengeteg vizet tartalmaz. Ezek, amint apróra vágod vagy lereszeled őket, elkezdik ezt a vizet kiereszteni, ami egycukkini gazpachohoz remek, de a tócsni tésztájában inkább problémát jelent. A lereszelt zöldségeket először sózd meg, majd 30 percet hagyd állni, majd nyomkodd ki belőle a vizet.
  • Meleg serpenyőt használj. Amíg előkészíted a tésztát, addig melegítsd fel a serpenyőt közepes-magas lángon egy kevés olajjal. A forró serpenyőben a tócsnik azonnal megsülnek, amint a serpenyőbe kerülnek. Így a tócsnik héja ropogós lesz, ami segít összetartani őket.
  • Használj hal spatulát. Ez a vékony, rugalmas és résekkel ellátott eszköz elég mozgékony ahhoz, hogy könnyen be lehessen csúsztatni a tócsni és a serpenyő közé, így könnyen megfordíthatod őket, anélkül, hogy szétesnének.
  • Ne felejtsd el a mártogatóst. A tócsni ropogósságához remekül illik egy friss mártogatós. Alapnak használj például görögjoghurtot, amibe egy kis pestót vagy harissát keversz, de jól működik egy kis citromlével és sóval.

Tipp a ropogós tócsnihoz

Adj a tésztához egy kis sütőport. Így a külseje ropogós lesz, de a belseje pedig puha marad.

Szinte bármilyen zöldségből készülhet tócsni!

Talán a leggyakrabban krumpliból és cukkiniből készítünk tócsnit, de valójában számtalan zöldség tökéletes alapanyag lehet hozzá.

Ilyen a répa, a karfiol, brokkoli, cékla, édesburgonya, kukorica, de akár még a spenót és a fodros kel is. Ó, és ne félj a zöldségeket keverni és kombinálni – senki sem mondta, hogy csak egyet választhatsz!

Tócsni formula

A zöldségek mellé kellenek társak is – ez az, ami a tócsnikat olyan finommá teszi. A sajt és a zöldségek remekül illenek egymáshoz, ezért nem árt, ha egy kicsit belekeversz a tésztába. Az aromás fűszerek, mint a fokhagyma, a friss fűszernövények és a fűszerek szintén hozzájárulnak a komplex ízélményhez. Ha már elsajátítottad az alapreceptet, bátran kombináld az alapanyagokat.

Tócsni alapformula: zöldségek + aromás fűszerek + sajt + kötőanyag

Ízesítsd!

Akár cukkiniből és krumpliból, akár valamilyen más zöldségből készíted a tócsnit, a következő fontos lépés az ízesítés.

Nagyon jól passzolnak a tócsnihoz a morzsálható sajtok, mint a kecskesajt és a feta, de a reszelt cheddar, mozzarella és Gouda is remek. Még a reszelt parmezán is jól illik hozzá.

A fokhagyma alap a tócsninál, de kipróbálhatod helyette például az apróra vágott mogyoróhagymát, egy marék apróra vágott metélőhagymát vagy shalotta, esetleg vöröshagymát.

Fűszerezés terén is bátran kísérletezz:

adj a keverékhez egy nagy evőkanál apróra vágott friss fűszernövényt, például petrezselymet, koriandert vagy kaprot.

Őrölt fűszerek terén jól járhatsz a köménnyel, de az olyan fűszerkeverékek is jól passzolhatnak bele, mint például a za'atar vagy currypor.

Lehet gluténmentes is!

Könnyedén gluténmentes fogássá alakíthatsz bármilyen tócsnireceptet. Ehhez egyszerűen cseréld ki a lisztet gluténmentesre, például csicseriborsólisztre vagy zablisztre. Előbbi remek fehérje- és rostforrás is.

Ha elhagynád a tojást

  • Almaszósz vagy gyümölcspüré: ezek nedvességet adnak, és kötőanyagként működnek, hasonlóan ahhoz, ahogy a süteményekben és palacsintákban.
  • Joghurt vagy tejföl: egy kis mennyiségű joghurt vagy tejföl nedvességet ad a keverékhez, miközben kötőanyagként funkcionál. A vegán joghurt vagy tejszín is kiválóan alkalmas erre a célra.
  • Aquafaba: a csicseriborsó-konzerv levét felverve egy tojásfehérjéhez hasonlító anyagot kapsz, ami szintén működhet ebben a receptben.

Összes tócsni
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

