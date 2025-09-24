Répás-cukkinis-krumplis tócsni
Hozzávalók
Répás-cukkinis-krumplis tócsni
-
200 g sárgarépa
-
500 g cukkini
-
600 g burgonya
-
200 g fehér hagyma
-
3 gerezd fokhagyma
-
18 g só
-
2 db tojás
-
75 g finomliszt
-
75 g burgonyakeményítő
- 3% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 1% Zsír
Répás-cukkinis-krumplis tócsni
-
100g sárgarépa36 kcal
-
250g cukkini40 kcal
-
300g burgonya173 kcal
-
100g fehér hagyma36 kcal
-
5g fokhagyma6 kcal
-
9g só0 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
38g finomliszt137 kcal
-
126 kcal
- 3% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 1% Zsír
Répás-cukkinis-krumplis tócsni
-
200g sárgarépa73 kcal
-
500g cukkini81 kcal
-
600g burgonya347 kcal
-
200g fehér hagyma73 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
18g só0 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
75g finomliszt273 kcal
-
253 kcal
- 3% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 1% Zsír
Répás-cukkinis-krumplis tócsni
-
11.2g sárgarépa4 kcal
-
28g cukkini5 kcal
-
33.6g burgonya19 kcal
-
11.2g fehér hagyma4 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
1g só0 kcal
-
6.2g tojás8 kcal
-
4.2g finomliszt15 kcal
-
4.2g burgonyakeményítő14 kcal
- 3% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 19.9 g
Zsír
-
Összesen 6.3 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 180 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4400.7 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 30 mg
-
Kálcium 158 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 129 mg
-
Foszfor 419 mg
-
Nátrium 3656 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 125.2 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 13 mg
Víz
-
Összesen 606.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 844 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 100 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 27 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 158 micro
-
Kolin: 210 mg
-
Retinol - A vitamin: 77 micro
-
α-karotin 3095 micro
-
β-karotin 7662 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 5549 micro
- 3% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 39.8 g
Zsír
-
Összesen 12.5 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 360 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8801.5 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 60 mg
-
Kálcium 315 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 259 mg
-
Foszfor 837 mg
-
Nátrium 7312 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 250.4 g
-
Cukor 32 mg
-
Élelmi rost 25 mg
Víz
-
Összesen 1213.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1689 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 200 mg
-
D vitamin: 79 micro
-
K vitamin: 54 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 315 micro
-
Kolin: 420 mg
-
Retinol - A vitamin: 155 micro
-
α-karotin 6189 micro
-
β-karotin 15324 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 2 micro
-
Lut-zea 11099 micro
- 3% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.2 g
Zsír
-
Összesen 0.7 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 20 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 492.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 18 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 47 mg
-
Nátrium 409 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 14 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 67.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 94 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 18 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 9 micro
-
α-karotin 346 micro
-
β-karotin 858 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 621 micro
Elkészítés
Répás-cukkinis-krumplis tócsni
- A cukkinit, sárgarépát és burgonyát reszeljük le, a fehérhagymát vágjuk finomra. Egy keverőtálba tegyük a zöldségeket, sózzuk meg, majd kavarjuk át.
- Hagyjuk 5-10 percet állni a sóban a lereszelt zöldségeket, majd alaposan nyomkodjuk ki a levét.
- Ezután adjuk hozzá a tojást, a préselt fokhagymát, dolgozzuk el a reszelt zöldségben. Ezután szórjuk bele a finomlisztet és a keményítőt is. Kavarjuk át, és hagyjuk pihenni min. 15 percet.
- Hevítsük fel az olajat, vagy bármilyen zsiradékot, és süssük aranybarnára mindkét oldalát pár perc alatt.
- Az elkészült tócsnikról csepegtessük le a felesleges olajat. Tálaljuk frissen fokhagymás tejföllel, vagy amivel jól esik.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 15 p
Ezek az aranybarna, kívül ropogós, belül omlós falatok fokhagymás tejfölbe mártva bármikor jól tudnak esni, akár reggelire, vagy csak nap közben falatozgatva.
A tócsni laktató finomság, ráadásul, ha krumpli helyett vagy mellett más zöldségeket is reszelsz bele, még egészséges is. Segítünk, hogyan tudod változatosan elkészíteni a tócsnit szinte bármilyen zöldségből úgy, hogy kívül ropogós, belül pedig puha legyen!
Honnan származik a tócsni?
A tócsni jelen tudásunk szerint az ókori rómaiaktól származik, ők terjesztették el ezt az ételt Európában a scriblita néven. Ez egy húsból, zöldségekből vagy tenger gyümölcseiből álló, tésztába mártott, majd kisütött fogás volt. Idővel a tésztában sült ételek elterjedtek az egész középkori Európában. Ebben a korszakban a tésztában sült ételek receptjei könyvekben is megjelentek. Az első európai könyvben található recept neve Frytour vagy Fritour volt (az ófrancia friture szó jelentése „valami sült”), egy tésztában sült étel, amelyet almából vagy fügéből készítettek, és általában édességként tálaltak. Úgy gondolják, hogy ez a recept neve később Fritterré alakult, és angolul ma is fritternek nevezik a tócsnit.
Mára számos különböző variációja ismert világszerte eltérő neveken, csak hogy néhányat említsünk ezek közül: tócsni, latkesz, lapcsánka, rösti, kartoffelpuffer, gamja-jeon (Korea) és még sorolhatnánk.
Tippek a zöldséges tócsni elkészítéséhez
- Távolíts el minél több nedvességet. Számos zöldség, különösen a cukkini rengeteg vizet tartalmaz. Ezek, amint apróra vágod vagy lereszeled őket, elkezdik ezt a vizet kiereszteni, ami egycukkini gazpachohoz remek, de a tócsni tésztájában inkább problémát jelent. A lereszelt zöldségeket először sózd meg, majd 30 percet hagyd állni, majd nyomkodd ki belőle a vizet.
- Meleg serpenyőt használj. Amíg előkészíted a tésztát, addig melegítsd fel a serpenyőt közepes-magas lángon egy kevés olajjal. A forró serpenyőben a tócsnik azonnal megsülnek, amint a serpenyőbe kerülnek. Így a tócsnik héja ropogós lesz, ami segít összetartani őket.
- Használj hal spatulát. Ez a vékony, rugalmas és résekkel ellátott eszköz elég mozgékony ahhoz, hogy könnyen be lehessen csúsztatni a tócsni és a serpenyő közé, így könnyen megfordíthatod őket, anélkül, hogy szétesnének.
- Ne felejtsd el a mártogatóst. A tócsni ropogósságához remekül illik egy friss mártogatós. Alapnak használj például görögjoghurtot, amibe egy kis pestót vagy harissát keversz, de jól működik egy kis citromlével és sóval.
Tipp a ropogós tócsnihoz
Szinte bármilyen zöldségből készülhet tócsni!
Talán a leggyakrabban krumpliból és cukkiniből készítünk tócsnit, de valójában számtalan zöldség tökéletes alapanyag lehet hozzá.
Ilyen a répa, a karfiol, brokkoli, cékla, édesburgonya, kukorica, de akár még a spenót és a fodros kel is. Ó, és ne félj a zöldségeket keverni és kombinálni – senki sem mondta, hogy csak egyet választhatsz!
Tócsni formula
A zöldségek mellé kellenek társak is – ez az, ami a tócsnikat olyan finommá teszi. A sajt és a zöldségek remekül illenek egymáshoz, ezért nem árt, ha egy kicsit belekeversz a tésztába. Az aromás fűszerek, mint a fokhagyma, a friss fűszernövények és a fűszerek szintén hozzájárulnak a komplex ízélményhez. Ha már elsajátítottad az alapreceptet, bátran kombináld az alapanyagokat.
Tócsni alapformula: zöldségek + aromás fűszerek + sajt + kötőanyag
Ízesítsd!
Akár cukkiniből és krumpliból, akár valamilyen más zöldségből készíted a tócsnit, a következő fontos lépés az ízesítés.
Nagyon jól passzolnak a tócsnihoz a morzsálható sajtok, mint a kecskesajt és a feta, de a reszelt cheddar, mozzarella és Gouda is remek. Még a reszelt parmezán is jól illik hozzá.
A fokhagyma alap a tócsninál, de kipróbálhatod helyette például az apróra vágott mogyoróhagymát, egy marék apróra vágott metélőhagymát vagy shalotta, esetleg vöröshagymát.
Fűszerezés terén is bátran kísérletezz:
adj a keverékhez egy nagy evőkanál apróra vágott friss fűszernövényt, például petrezselymet, koriandert vagy kaprot.
Őrölt fűszerek terén jól járhatsz a köménnyel, de az olyan fűszerkeverékek is jól passzolhatnak bele, mint például a za'atar vagy currypor.
Lehet gluténmentes is!
Könnyedén gluténmentes fogássá alakíthatsz bármilyen tócsnireceptet. Ehhez egyszerűen cseréld ki a lisztet gluténmentesre, például csicseriborsólisztre vagy zablisztre. Előbbi remek fehérje- és rostforrás is.
Ha elhagynád a tojást
- Almaszósz vagy gyümölcspüré: ezek nedvességet adnak, és kötőanyagként működnek, hasonlóan ahhoz, ahogy a süteményekben és palacsintákban.
- Joghurt vagy tejföl: egy kis mennyiségű joghurt vagy tejföl nedvességet ad a keverékhez, miközben kötőanyagként funkcionál. A vegán joghurt vagy tejszín is kiválóan alkalmas erre a célra.
- Aquafaba: a csicseriborsó-konzerv levét felverve egy tojásfehérjéhez hasonlító anyagot kapsz, ami szintén működhet ebben a receptben.