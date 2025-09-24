Répás-cukkinis-krumplis tócsni

A tócsni laktató finomság, ráadásul, ha krumpli helyett vagy mellett más zöldségeket is reszelsz bele, még egészséges is. Segítünk, hogyan tudod változatosan elkészíteni a tócsnit szinte bármilyen zöldségből úgy, hogy kívül ropogós, belül pedig puha legyen!

A belül puha, kívül ropogós tócsni titka a sütőpor Simon Gábor

Honnan származik a tócsni?

A tócsni jelen tudásunk szerint az ókori rómaiaktól származik, ők terjesztették el ezt az ételt Európában a scriblita néven. Ez egy húsból, zöldségekből vagy tenger gyümölcseiből álló, tésztába mártott, majd kisütött fogás volt. Idővel a tésztában sült ételek elterjedtek az egész középkori Európában. Ebben a korszakban a tésztában sült ételek receptjei könyvekben is megjelentek. Az első európai könyvben található recept neve Frytour vagy Fritour volt (az ófrancia friture szó jelentése „valami sült”), egy tésztában sült étel, amelyet almából vagy fügéből készítettek, és általában édességként tálaltak. Úgy gondolják, hogy ez a recept neve később Fritterré alakult, és angolul ma is fritternek nevezik a tócsnit.

Mára számos különböző variációja ismert világszerte eltérő neveken, csak hogy néhányat említsünk ezek közül: tócsni, latkesz, lapcsánka, rösti, kartoffelpuffer, gamja-jeon (Korea) és még sorolhatnánk.

Szinte bármilyen zöldségből készülhet tócsni!

Tippek a zöldséges tócsni elkészítéséhez

Távolíts el minél több nedvességet. Számos zöldség, különösen a cukkini rengeteg vizet tartalmaz. Ezek, amint apróra vágod vagy lereszeled őket, elkezdik ezt a vizet kiereszteni, ami egycukkini gazpachohoz remek, de a tócsni tésztájában inkább problémát jelent. A lereszelt zöldségeket először sózd meg, majd 30 percet hagyd állni, majd nyomkodd ki belőle a vizet.

Számos zöldség, különösen a cukkini rengeteg vizet tartalmaz. Ezek, amint apróra vágod vagy lereszeled őket, elkezdik ezt a vizet kiereszteni, ami egycukkini gazpachohoz remek, de a tócsni tésztájában inkább problémát jelent. A lereszelt zöldségeket először sózd meg, majd 30 percet hagyd állni, majd nyomkodd ki belőle a vizet. Meleg serpenyőt használj. Amíg előkészíted a tésztát, addig melegítsd fel a serpenyőt közepes-magas lángon egy kevés olajjal. A forró serpenyőben a tócsnik azonnal megsülnek, amint a serpenyőbe kerülnek. Így a tócsnik héja ropogós lesz, ami segít összetartani őket.

Amíg előkészíted a tésztát, addig melegítsd fel a serpenyőt közepes-magas lángon egy kevés olajjal. A forró serpenyőben a tócsnik azonnal megsülnek, amint a serpenyőbe kerülnek. Így a tócsnik héja ropogós lesz, ami segít összetartani őket. Használj hal spatulát. Ez a vékony, rugalmas és résekkel ellátott eszköz elég mozgékony ahhoz, hogy könnyen be lehessen csúsztatni a tócsni és a serpenyő közé, így könnyen megfordíthatod őket, anélkül, hogy szétesnének.

Ez a vékony, rugalmas és résekkel ellátott eszköz elég mozgékony ahhoz, hogy könnyen be lehessen csúsztatni a tócsni és a serpenyő közé, így könnyen megfordíthatod őket, anélkül, hogy szétesnének. Ne felejtsd el a mártogatóst. A tócsni ropogósságához remekül illik egy friss mártogatós. Alapnak használj például görögjoghurtot, amibe egy kis pestót vagy harissát keversz, de jól működik egy kis citromlével és sóval.

Tipp a ropogós tócsnihoz Adj a tésztához egy kis sütőport. Így a külseje ropogós lesz, de a belseje pedig puha marad.

Talán a leggyakrabban krumpliból és cukkiniből készítünk tócsnit, de valójában számtalan zöldség tökéletes alapanyag lehet hozzá.

Ilyen a répa, a karfiol, brokkoli, cékla, édesburgonya, kukorica, de akár még a spenót és a fodros kel is. Ó, és ne félj a zöldségeket keverni és kombinálni – senki sem mondta, hogy csak egyet választhatsz!

Tócsni formula

A zöldségek mellé kellenek társak is – ez az, ami a tócsnikat olyan finommá teszi. A sajt és a zöldségek remekül illenek egymáshoz, ezért nem árt, ha egy kicsit belekeversz a tésztába. Az aromás fűszerek, mint a fokhagyma, a friss fűszernövények és a fűszerek szintén hozzájárulnak a komplex ízélményhez. Ha már elsajátítottad az alapreceptet, bátran kombináld az alapanyagokat.

Tócsni alapformula: zöldségek + aromás fűszerek + sajt + kötőanyag

Ízesítsd!

Akár cukkiniből és krumpliból, akár valamilyen más zöldségből készíted a tócsnit, a következő fontos lépés az ízesítés.

Nagyon jól passzolnak a tócsnihoz a morzsálható sajtok, mint a kecskesajt és a feta, de a reszelt cheddar, mozzarella és Gouda is remek. Még a reszelt parmezán is jól illik hozzá.

A fokhagyma alap a tócsninál, de kipróbálhatod helyette például az apróra vágott mogyoróhagymát, egy marék apróra vágott metélőhagymát vagy shalotta, esetleg vöröshagymát.

Fűszerezés terén is bátran kísérletezz:

adj a keverékhez egy nagy evőkanál apróra vágott friss fűszernövényt, például petrezselymet, koriandert vagy kaprot.

Őrölt fűszerek terén jól járhatsz a köménnyel, de az olyan fűszerkeverékek is jól passzolhatnak bele, mint például a za'atar vagy currypor.

Lehet gluténmentes is!

Könnyedén gluténmentes fogássá alakíthatsz bármilyen tócsnireceptet. Ehhez egyszerűen cseréld ki a lisztet gluténmentesre, például csicseriborsólisztre vagy zablisztre. Előbbi remek fehérje- és rostforrás is.

Ha elhagynád a tojást

Almaszósz vagy gyümölcspüré : ezek nedvességet adnak, és kötőanyagként működnek, hasonlóan ahhoz, ahogy a süteményekben és palacsintákban.

: ezek nedvességet adnak, és kötőanyagként működnek, hasonlóan ahhoz, ahogy a süteményekben és palacsintákban. Joghurt vagy tejföl: egy kis mennyiségű joghurt vagy tejföl nedvességet ad a keverékhez, miközben kötőanyagként funkcionál. A vegán joghurt vagy tejszín is kiválóan alkalmas erre a célra.

egy kis mennyiségű joghurt vagy tejföl nedvességet ad a keverékhez, miközben kötőanyagként funkcionál. A vegán joghurt vagy tejszín is kiválóan alkalmas erre a célra. Aquafaba: a csicseriborsó-konzerv levét felverve egy tojásfehérjéhez hasonlító anyagot kapsz, ami szintén működhet ebben a receptben.