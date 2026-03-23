Húsvéti stefánia wellington
Hozzávalók
A stefániához
-
500 g darált sertéshús
-
1 kis db vöröshagyma
-
1 ek petrezselyem (friss)
-
1 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 kk fűszerpaprika
-
1 db tojás
-
2 ek zsemlemorzsa
-
1 dl tej
-
1 ek napraforgó olaj (a tepsibe)
-
3 db főtt tojás
A wellingtonhoz
-
2 tk mustár
-
2 teáskanál torma
-
1 csomag leveles tészta
-
1 db tojás
-
10 g fejtett bab (a nyuszi arcához)
- 15% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 57% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 27 g
Zsír
-
Összesen 26 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 224 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 675.5 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 32 mg
-
Kálcium 67 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 28 mg
-
Foszfor 279 mg
-
Nátrium 265 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 21.6 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 101.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 77 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 54 micro
-
K vitamin: 9 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 33 micro
-
Kolin: 196 mg
-
Retinol - A vitamin: 74 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 30 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 217 micro
Elkészítés
A stefániához
- A hagymát vágjuk apróra és dinszetljük meg. Főzzünk meg 3 db tojást.
- Adjuk a húshoz a dinsztelt hagymát és a többi hozzávalót, fűszerezzük és jól gyúrjuk át kézzel.
- A húst felezzük el, és formáljunk belőlük hosszúkás gombócokat. Az egyik gombócot tegyük kiolajozott tepsibe és lapítgassuk szét. A kilapított húson rendezzük el a tojásokat, majd tegyük a másik húsadagot a tojások tetejére és jól nyomkodjuk össze az alsó húsréteggel. Formázzuk meg a stefániát olajos kézzel, majd tegyük a sütőbe. Amikor elkészült hagyjuk kihűlni.
A wellingtonhoz
- A mustárt és a tomát keverjük össze.
- A leveles tésztát terítsük ki egy sütőpapírral bélelt tepsire, és tegyük az egyik oldalára a kihűlt stefániát, majd kenjük meg alaposan a tormás mustáros keverékkel.
- A leveles tészta üres felét hajtsuk rá a húsra, majd csipkedjük össze az oldalait. Kenjük le tojással.
- A nyuszi arcának kialakításához, használjunk magokat. Én babot használtam a szemeihez és orrához. Egy éles késsel vágjunk a leveles tésztába fül alakot és farkincát.
- Tegyük sütőbe kb. 15-20 percre, vagy ahogyan a leveles tészta csomagolásán olvassuk.
- SZeletelés előtt hagyjuk hogy egy kicsit kihűljön.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 50 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Tökéletes ünnepi főétel, ami egyszerre hagyományos, könnyen elkészíthető és mégis extra látványos. Az alap egy klasszikus stefánia vagdalt, amit pikáns tormás mustárral kenünk meg, majd leveles tésztába csomagoljuk és nyuszi formát adunk neki, hogy alkalomhoz illően díszítse majd az ünnepi asztalt.