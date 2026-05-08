Otthon

2026.05.08.

100 éves lett David Attenborough – Ezeket az ételeket eszi a természet nagykövete

Balogh Lilla profilképe Balogh Lilla

Ha valakire, David Attenborough-ra igazán érdemes odafigyelni, akinek az elmúlt évszázadban a neve fogalommá vált a természetvédelem és fenntarthatóság tekintetében. 2026. május 8-án ünnepli 100. születésnapját, így ennek alkalmából összegyűjtöttünk nektek sok-sok érdekességet étkezését illetően!

David Attenborough nevével valószínűleg mindenki találkozott, hiszen ő az, akinek már az általános iskolai környezet órákon megismerhettük filmjeit. Több mint 7 évtizede foglalkozik természetvédelmi ismeretterjesztők és sorozatok készítésével bejárva a világot, így műsorain generációk nőttek fel. 100. születésnapja alkalmából pedig megosztunk veletek néhány érdekességet étkezése kapcsán!

David Attenborough
100 éves lett David Attenborough – Ezeket az ételeket eszi a természet nagykövete
Dave Benett/Getty Images

David Attenborough munkássságáról

A Föld élővilágát bemutató sorozatai közül külön figyelmet érdemel Planet Earth és a Blue Planet, melyek legendás sorozatokká váltak, de a Life on Earth és az Our Planet című munkái is kiemelkedőek. Sorozatai nyugodt hangvételűek, részletes megfigyelései, környezetvédelmi üzenetei miatt a legismertebb természettudós, dokumentumfilmes és környezetvédő.

Idén betöltve 100. életévét, sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miképp őrizte meg szellemi frissességét és energiáját. Lássuk, hogyan étkezik Sir David Attenborough!

David Attenborough
Idén ünnepli 100. születésnapját David Attenborough
 Samir Hussein/WireImage

Majdnem teljesen növényi alapú étrendet követ

David Attenborough étrendje, bár nem teljesen, de nagyrészt növényi alapú, így teljes mértékben a tudatosság és fenntarthatóság jegyében éli mindennapjait.

Így már évek óta nem eszik vörös húst, se sertést, se marhahúst, ezzel is csökkentve ökológiai lábnyomát.

Étrendjének jelentős részét zöldségek és növényi alapú összetevők adják, de időnként halat és sajtot is fogyaszt.

Receptajánló:

Megváltoztattam az étrendemet, nem drámai módon, de úgy emlékszem, hogy hónapok óta nem ettem vörös húst

nyilatkozta még 2017-ben.

Szigorú diétát nem tart, de figyel a mértékletességre, valamint édességeket és alkoholt is nagyon korlátozottan fogyaszt. Mindemellett hosszú éveken át nagyon aktív életet élt, hiszen expedíciók, forgatások és rengeteg mozgás jellemezte mindennapjait.

Címlapkép: Dave Benett/Getty Images

Források: 1., 2.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült hal

Lazacfilé mediterrán módra

A mediterrán módra készített lazacfilé kiváló nyári főétel, amely magában hordozza a mediterrán konyha összes ízét és jellegzetes illatait. A zamatos, színes koktélparadicsomok, a ...

sós stangli

Stangli, ahogy nagymamám csinálta

Nem tudom, nálatok mi a helyzet, de nálunk a töltött paprikához mindig stanglit süt nagymamám. De nem akármilyet: a világ legfinomabb stangliját! Pedig valójában pofonegyszerű a recept, ...

spenótfőzelék

Szuperkrémes spenótfőzelék

A spenótfőzelék sokunk kedvence, de legalább ennyien rettegik a rossz menzás élmények miatt. Elsősorban nekik ajánlom ezt a receptet: ha így készítitek el a spenótot, örökre ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

amerikai-kremes-iluskatol
krémes

Amerikai krémes Iluskától

Mikor ezt a krémest elkészítem, és megkóstoljuk az első szeletet, már akkor tudjuk, hogy igen kevés marad belőle másnapra....A puha piskóta és a lágy krém minden falatban egy kis ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept