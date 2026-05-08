David Attenborough nevével valószínűleg mindenki találkozott, hiszen ő az, akinek már az általános iskolai környezet órákon megismerhettük filmjeit. Több mint 7 évtizede foglalkozik természetvédelmi ismeretterjesztők és sorozatok készítésével bejárva a világot, így műsorain generációk nőttek fel. 100. születésnapja alkalmából pedig megosztunk veletek néhány érdekességet étkezése kapcsán!

100 éves lett David Attenborough – Ezeket az ételeket eszi a természet nagykövete

David Attenborough munkássságáról

A Föld élővilágát bemutató sorozatai közül külön figyelmet érdemel Planet Earth és a Blue Planet, melyek legendás sorozatokká váltak, de a Life on Earth és az Our Planet című munkái is kiemelkedőek. Sorozatai nyugodt hangvételűek, részletes megfigyelései, környezetvédelmi üzenetei miatt a legismertebb természettudós, dokumentumfilmes és környezetvédő.

Idén betöltve 100. életévét, sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miképp őrizte meg szellemi frissességét és energiáját. Lássuk, hogyan étkezik Sir David Attenborough!

Majdnem teljesen növényi alapú étrendet követ

David Attenborough étrendje, bár nem teljesen, de nagyrészt növényi alapú, így teljes mértékben a tudatosság és fenntarthatóság jegyében éli mindennapjait.

Így már évek óta nem eszik vörös húst, se sertést, se marhahúst, ezzel is csökkentve ökológiai lábnyomát.

Étrendjének jelentős részét zöldségek és növényi alapú összetevők adják, de időnként halat és sajtot is fogyaszt.

Megváltoztattam az étrendemet, nem drámai módon, de úgy emlékszem, hogy hónapok óta nem ettem vörös húst – nyilatkozta még 2017-ben.



Szigorú diétát nem tart, de figyel a mértékletességre, valamint édességeket és alkoholt is nagyon korlátozottan fogyaszt. Mindemellett hosszú éveken át nagyon aktív életet élt, hiszen expedíciók, forgatások és rengeteg mozgás jellemezte mindennapjait.

