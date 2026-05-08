2026.05.08.

Cukor? Citrom? Hideg víz? A leghatásosabb módszerek az idegesítő csuklás elmulasztására

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Vicces tud lenni pár percig, de alapvetően idegesítő, ha hosszú-hosszú ideig, akár órákig is csuklás kínoz minket, csak mert levegőt nyeltünk. De mit tehetünk ellene?

A csuklás mindenkivel előfordulhat, de attól még bosszantó tud lenni – különösen akkor, amikor épp aludni szeretnél, moziban vagy, vacsoráznál valakivel vagy egy csendes helyen próbálnál nem feltűnést kelteni. Bár rengeteg népi praktika kering arról, hogyan lehet megszüntetni, a legtöbb módszer mögött kevés tudományos bizonyíték áll. Orvosok szerint azonban vannak olyan egyszerű technikák, amelyek valóban segíthetnek megállítani a csuklást - írja a marthastewart.com.

Csuklás akkor alakul ki, amikor a rekeszizom hirtelen görcsösen összehúzódik

Miért csuklunk?

Csuklás akkor alakul ki, amikor a rekeszizom hirtelen görcsösen összehúzódik, emiatt pedig gyors levegővétel történik. A jellegzetes „hukk” hangot az okozza, hogy a hangszalagok erre a mozdulatra hirtelen összezáródnak.

A háttérben sokszor teljesen hétköznapi dolgok állnak: túl gyors evés, túl sok levegő nyelése, rengeteg nevetés, szénsavas italok vagy alkohol fogyasztása.

Szerencsére a legtöbb esetben a csuklás magától elmúlik, de vannak módszerek, amelyek felgyorsíthatják a folyamatot.

Fontos, hogy a legtöbb házi praktika mögött nincs erős tudományos háttér, az ilyen alacsony kockázatú próbálkozások általában biztonságosak.

A csuklás megelőzésében sokszor az étkezési szokásokon múlik minden

  • Ha túl gyorsan eszel vagy iszol, vagy ha szimplán röhögőgörcsöt kapsz, könnyebben nyelsz levegőt, ez pedig kiválthatja a görcsöket.
  • Érdemes lassabban, tudatosabban étkezni, és kerülni a túlevést is, mert a túlságosan telt gyomor nyomhatja a rekeszizmot.
  • A szénsavas italok és az alkohol – főleg éhgyomorra – szintén gyakori kiváltó tényezők.

Ha nem múlik....

Ha azonban a csuklás 48 óránál tovább tart, vagy olyan tünetek társulnak hozzá, mint a nyelési nehézség, mellkasi fájdalom, hányás vagy megmagyarázhatatlan fogyás, érdemes orvoshoz fordulni. Ritka esetekben ugyanis a tartós csuklás komolyabb problémára is utalhat, például idegrendszeri vagy emésztőrendszeri bajra.

