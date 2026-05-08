Kiábrándító, hogy tudat alatt milyen hatással vannak ránk az élelmiszerek csomagolásai

Számos szakértő szerint az élelmiszerek csomagolásai manapság obezogén, vagyis elhízást elősegítő jellemzőkkel vannak ellátva, így arra buzdítják a vásárlókat, hogy egészségtelen döntéseket hozzanak a boltban vásárolva. Nézzük, hogy pontosan milyen hatással vannak ránk az élelmiszerek csomagolásai, címkéi!
Nem a mi döntésünk, mit veszünk meg?
Egy 2025-ös tanulmány szerint kétszer ennyi elhízott ember lesz 2050-re, ha a jelenlegi élelmiszeripari trendek folytatódnak. Franco Sassi, a londoni Imperial College kiemelkedő közegészségügyi kutatója szerint az emberek azt hiszik, hogy ők választhatják meg, mit vásárolnak és mit esznek meg.
A környezet az, ami meghatározza, hogy mit fogsz választani. Még akkor is, ha azt hiszed, hogy te irányítasz– mondja.
Az, hogy a termékeket milyen reklámokkal jelenítik meg, illetve az, hogy a boltban hova rakják őket, fontos szerepet játszik választásainkban is. Döntéseinket pedig erősen befolyásolja a környezet, az elérhetőség és a megfizethetőség.
Vonzó címkék és csomagolások
Különösen aggasztó, hogy az ultra-feldolgozott élelmiszereket (UPF-eket) a gyártók tudatosan úgy alakítják ki, hogy minél vonzóbbak, sőt sokak szerint akár függőséget kiváltóak legyenek. Az ilyen termékek egyértelmű jelölése az élelmiszer-csomagolásokon bizonyítottan befolyásolja a vásárlói szokásokat.
Chile például 2016-ban bevezette, hogy a magas cukor-, só- vagy kalóriatartalmú termékeken fekete figyelmeztető címkéket kell elhelyezni. Az intézkedés hatására a magas kalóriatartalmú élelmiszerek vásárlása 23,8%-kal visszaesett.
Az ilyen és ehhez hasonló lépések jelentősen növelik a fogyasztók tudatosságát.
Európában számos országban bevezették már a Nutri-score címkét, ami segít, hogy a vásárlók tudatosabb döntést hozzanak, hiszen a színkódolt betűk a skálán elárulják, hogy mennyire egészséges élelmiszerrel van dolgunk.