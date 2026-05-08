Kiábrándító, hogy tudat alatt milyen hatással vannak ránk az élelmiszerek csomagolásai

Az élelmiszerek csomagolása bizonyítottan hatással van vásárlási döntéseinkre. Így fontos lenne, hogy az termékeken levő címkék, feliratok egészséges és tudatos választásokra ösztönözzenek minket.

Számos szakértő szerint az élelmiszerek csomagolásai manapság obezogén, vagyis elhízást elősegítő jellemzőkkel vannak ellátva, így arra buzdítják a vásárlókat, hogy egészségtelen döntéseket hozzanak a boltban vásárolva. Nézzük, hogy pontosan milyen hatással vannak ránk az élelmiszerek csomagolásai, címkéi!

Ilyen egészségügyi hatással vannak ránk az élelmiszercímkék

Nem a mi döntésünk, mit veszünk meg?

Egy 2025-ös tanulmány szerint kétszer ennyi elhízott ember lesz 2050-re, ha a jelenlegi élelmiszeripari trendek folytatódnak. Franco Sassi, a londoni Imperial College kiemelkedő közegészségügyi kutatója szerint az emberek azt hiszik, hogy ők választhatják meg, mit vásárolnak és mit esznek meg.

A környezet az, ami meghatározza, hogy mit fogsz választani. Még akkor is, ha azt hiszed, hogy te irányítasz – mondja.

Az, hogy a termékeket milyen reklámokkal jelenítik meg, illetve az, hogy a boltban hova rakják őket, fontos szerepet játszik választásainkban is. Döntéseinket pedig erősen befolyásolja a környezet, az elérhetőség és a megfizethetőség.

A környezet az, ami meghatározza, hogy mit fogsz választani

Vonzó címkék és csomagolások

Különösen aggasztó, hogy az ultra-feldolgozott élelmiszereket (UPF-eket) a gyártók tudatosan úgy alakítják ki, hogy minél vonzóbbak, sőt sokak szerint akár függőséget kiváltóak legyenek. Az ilyen termékek egyértelmű jelölése az élelmiszer-csomagolásokon bizonyítottan befolyásolja a vásárlói szokásokat.

Chile például 2016-ban bevezette, hogy a magas cukor-, só- vagy kalóriatartalmú termékeken fekete figyelmeztető címkéket kell elhelyezni. Az intézkedés hatására a magas kalóriatartalmú élelmiszerek vásárlása 23,8%-kal visszaesett.

Az ilyen és ehhez hasonló lépések jelentősen növelik a fogyasztók tudatosságát.

Fontos! Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának már a kisebb mértékű csökkentése is kedvező egészségügyi hatásokkal járhat.

Európában számos országban bevezették már a Nutri-score címkét, ami segít, hogy a vásárlók tudatosabb döntést hozzanak, hiszen a színkódolt betűk a skálán elárulják, hogy mennyire egészséges élelmiszerrel van dolgunk.

Forrásunk volt.