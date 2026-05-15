A halolaj sötét oldala? Kutatók figyelmeztetnek az ómega-3 egyik összetevőjével kapcsolatban

A halolajat és az ómega-3 zsírsavakat évek óta az egészséges életmód egyik alapkövének tartják. Egy friss kutatás azonban arra figyelmeztet: bizonyos esetekben az egyik legismertebb összetevő, az EPA akár lassíthatja is az agy regenerációját.

A halolaj-kiegészítők hosszú ideje népszerűek azok körében, akik szeretnék támogatni szívük, agyuk és immunrendszerük egészségét. Az ómega-3 zsírsavaknak számos kedvező hatást tulajdonítanak, különösen a gyulladáscsökkentés és az idegrendszer védelme terén. Egy új kutatás azonban arra utal, hogy a kép jóval összetettebb lehet, mint eddig gondoltuk.

A halolaj sötét oldala? Kutatók figyelmeztetnek az ómega-3 egyik összetevőjére

Két ómega-3, két eltérő hatás

A halolaj két legismertebb összetevője az EPA (eikozapentaénsav) és a DHA (dokozahexaénsav). Bár gyakran együtt említik őket, a szervezetben nem ugyanazt a szerepet töltik be.

A DHA elsősorban az agy és a szem idegsejtjeinek felépítésében vesz részt, ezért kiemelten fontos az idegrendszer fejlődése és megfelelő működése szempontjából. Az EPA ezzel szemben inkább a gyulladásos folyamatok szabályozásában és az immunrendszer működésében játszik szerepet.

Éppen ezért a kutatók már régóta külön vizsgálják a két zsírsav hatásait, és most úgy tűnik, az EPA bizonyos helyzetekben kedvezőtlen folyamatokat is befolyásolhat.

Sérült agy esetén másképp reagálhat a szervezet

A Dél-Karolinai Orvostudományi Egyetem kutatói ismétlődő, enyhe traumás agysérülések utáni regenerációt vizsgálták. Ilyen sérülések gyakran fordulnak elő kontakt sportokban, például boksz vagy amerikai futball esetében, de közlekedési baleseteknél is kialakulhatnak.

A Onder Albayram idegtudós vezette kutatócsoport arra jutott, hogy a magasabb EPA-szinttel rendelkező szervezetekben az agy regenerációs folyamatai lassabbak lehetnek sérülések után.

Az állatkísérletek során azok az egerek, amelyek hosszabb ideig kaptak halolaj-kiegészítést, enyhe fejsérüléseket követően nehezebben épültek fel idegrendszeri szempontból. A kutatók hangsúlyozták: ez nem azt jelenti, hogy a halolaj károsította volna az agyat, hanem azt, hogy a regeneráció kevésbé működött hatékonyan.

A magasabb EPA-szinttel rendelkező szervezetekben az agy regenerációs folyamatai lassabbak lehetnek sérülések után

A DHA nem mutatott hasonló problémát

A kutatás során emberi agyi mikroérhálózatból származó sejteket is vizsgáltak. Ezek a sejtek fontos szerepet játszanak az agy védelmében, mivel az agy és a vérkeringés közötti védőgát részei.

A laboratóriumi eredmények szerint az EPA jelenléte csökkentette ezeknek a sejteknek a regenerációs képességét, míg a DHA esetében ilyen negatív hatást nem figyeltek meg.

A kutatók krónikus traumás encephalopathiában (CTE) szenvedő betegek agyszöveteit is elemezték. Ez az ismétlődő fejsérülésekhez köthető súlyos agyi betegség gyakran érint profi sportolókat. A mintákban olyan érrendszeri és anyagcsere-változásokat találtak, amelyek összhangban álltak az állatkísérletek eredményeivel.

Receptajánló:

Nem kell lemondani a halolajról

A szakemberek szerint az eredmények nem jelentik azt, hogy a halolaj vagy az ómega-3 zsírsavak általánosságban károsak lennének. Sok esetben továbbra is bizonyítottan hasznosak lehetnek, különösen a szív- és érrendszer támogatásában vagy egyes gyulladásos folyamatok csökkentésében.

A kutatás inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy az ómega-3-kiegészítők hatása erősen függ az adott élethelyzettől, az egészségi állapottól és attól is, milyen típusú zsírsavból mennyit fogyasztunk.

A szakértők szerint ezért a jövőben egyre fontosabb lehet az egyénre szabott táplálkozás és étrend-kiegészítés, különösen olyan esetekben, amikor valaki rendszeresen sportol, fejsérülést szenvedett, vagy neurológiai problémákkal küzd.

Forrásunk volt.