Amikor a szív egészségének megőrzéséről van szó, sokan elsősorban a tiltólistára gondolnak: kevesebb só, cukor és feldolgozott élelmiszer. Pedig legalább ennyire fontos az is, hogy mit teszünk rendszeresen a tányérunkra. Egy gyakori, könnyen beszerezhető ételcsoport különösen jó választás lehet: a zsíros halak.

A kardiológusok mind egyetértenek: ez a hétköznapi étel fantasztikus előnyökkel jár a szívre nézve

A lazac, a szardínia, a makréla és a pisztráng ugyanis jelentős mennyiségben tartalmaznak ómega-3 zsírsavakat, amelyek több szempontból is támogathatják a szív- és érrendszer egészségét.

Miért olyan értékesek az ómega–3 zsírsavak?

A zsíros halakban található EPA és DHA nevű omega–3 zsírsavak a szervezet számára fontos tápanyagok. Többek között hozzájárulhatnak a vér trigliceridszintjének egészséges tartományban tartásához, és szerepet játszhatnak a szív normális működésében.

Az omega–3 zsírsavak gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt is érdekesek. A szervezetben zajló tartós, alacsony szintű gyulladás összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri problémák kialakulásával, ezért a gyulladás mérséklése az egészséges életmód egyik fontos része lehet.

A halfogyasztás ráadásul nemcsak az ómega–3 miatt előnyös. A hal jó minőségű fehérjét, valamint több fontos vitamint és ásványi anyagot is biztosíthat, miközben megfelelő elkészítés mellett remekül beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe.

Hetente kétszer már sokat számíthat

Az American Heart Association ajánlása szerint érdemes hetente legalább két adag halat fogyasztani, különösen a magasabb ómega–3-tartalmú fajtákból. Egy adag nagyjából 85 grammnak felel meg.

Tipp: Nem szükséges azonban minden alkalommal friss lazacot vásárolni. A konzerv szardínia , a makréla vagy más, egyszerűen elkészíthető halkészítmény is jó megoldás lehet. Ezek ráadásul általában gyorsan elkészíthetők, így azok étrendjébe is könnyebben beilleszthetők, akiknek kevés idejük van főzni.

A lényeg ugyanakkor nem az, hogy egyetlen ételtől várjuk a szívünk egészségének megőrzését. A halfogyasztás akkor lehet igazán hasznos része az étrendnek, ha sok zöldséggel, gyümölccsel, teljes értékű gabonával, hüvelyessel és más, tápanyagban gazdag élelmiszerrel párosul.

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