A kardiológusok mind egyetértenek: ez a hétköznapi étel fantasztikus előnyökkel jár a szívre nézve

A lazac, a szardínia, a makréla és a pisztráng ugyanis jelentős mennyiségben tartalmaznak ómega-3 zsírsavakat, amelyek több szempontból is támogathatják a szív- és érrendszer egészségét.
Miért olyan értékesek az ómega–3 zsírsavak?
A zsíros halakban található EPA és DHA nevű omega–3 zsírsavak a szervezet számára fontos tápanyagok. Többek között hozzájárulhatnak a vér trigliceridszintjének egészséges tartományban tartásához, és szerepet játszhatnak a szív normális működésében.
Az omega–3 zsírsavak gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt is érdekesek. A szervezetben zajló tartós, alacsony szintű gyulladás összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri problémák kialakulásával, ezért a gyulladás mérséklése az egészséges életmód egyik fontos része lehet.
A halfogyasztás ráadásul nemcsak az ómega–3 miatt előnyös. A hal jó minőségű fehérjét, valamint több fontos vitamint és ásványi anyagot is biztosíthat, miközben megfelelő elkészítés mellett remekül beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe.
Hetente kétszer már sokat számíthat
Az American Heart Association ajánlása szerint érdemes hetente legalább két adag halat fogyasztani, különösen a magasabb ómega–3-tartalmú fajtákból. Egy adag nagyjából 85 grammnak felel meg.
Tipp:
A lényeg ugyanakkor nem az, hogy egyetlen ételtől várjuk a szívünk egészségének megőrzését. A halfogyasztás akkor lehet igazán hasznos része az étrendnek, ha sok zöldséggel, gyümölccsel, teljes értékű gabonával, hüvelyessel és más, tápanyagban gazdag élelmiszerrel párosul.