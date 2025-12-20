Advent

Égeti a gyaloglás a hasi zsírt? Az edző felfedi, mennyit kell hozzá gyalogolni naponta

A gyaloglás nem csupán egészséges választás, hanem olyan tevékenység, amely, ha rendszeressé válik, hosszú távon hozzájárul a hasi zsír csökkenéséhez és általános jó közérzethez.

A séta az egyik legegyszerűbb és legelérhetőbb fizikai aktivitás: nem igényel külön felszerelést vagy edzőtermi tagságot, ugyanakkor hosszú távon jelentős hatással lehet a testsúlyra, a hasi zsírra és az általános egészségre. Tudományos vizsgálatok szerint a rendszeresen végzett séta nemcsak kalóriát éget, hanem hozzájárul a viscerális, azaz belső szervek körüli zsír csökkentéséhez is, amely egészségügyi kockázatot jelenthet.

Egy lány túrázik az erdőben
Gyaloglás és hasi zsír: az edző felfedi a hatékony napi gyaloglási mennyiséget az eredmények eléréséhez
Getty Images

Miért működik a séta?

A gyaloglással kalóriát égethetünk, amely elengedhetetlen a zsírvesztéshez. Emellett javítja az anyagcserét és csökkentheti a stresszhormon (kortizol) szintjét, amelynek szerepe lehet a hasi zsír lerakódásában.

A lépések száma és az intenzitás együtt határozzák meg, hogy mennyit tudsz fogyni: a napi 8 000–12 000 lépés (ami nagyjából 5–10 kilométernek felel meg) számos kutatás szerint ideális kiindulópont lehet ahhoz, hogy a testzsír – így a has körüli zsír is – csökkenjen, ha ezt rendszeresen végzed és egészséges étkezéssel párosítod.

Mennyi séta szükséges ahhoz, hogy látható legyen a változás?

Az eredmények nem azonnal jelennek meg, de a napi 30–60 perc közepes tempójú séta – akár egy alkalommal, akár kisebb blokkokban – már hatással lehet a hasi zsír csökkenésére néhány hét vagy hónap alatt.

Egyes kutatások azt is kimutatták, hogy ha hetente legalább 150 percet töltünk közepes intenzitású gyaloglással, az jelentősen javítja a testsúlykontrollt és az egészségi állapotot.

Mit tehetsz, ha gyorsabban szeretnél eredményt?

A séta intenzitásának növelése – például gyorsabb tempóval, dombos terepen vagy rövid gyorsabb szakaszok beiktatásával – még hatékonyabb lehet a kalóriaégetés és a zsírcsökkenés szempontjából.

Emellett a hosszabb távú, rendszeres séta élvezetesebbé és fenntarthatóbbá tehető, ha változatos útvonalakat választasz, vagy akár napi rutinod részévé teszed a gyaloglást, például munkába menet vagy a szabadidődben.

Fontos tudni

Bár a séta valóban hozzájárulhat a hasi zsír csökkenéséhez, nem létezik olyan mozgásforma, amely kizárólag egyetlen testrész zsírégetésére hatna. A testzsír csökkenése mindig az egész testet érinti, és a látványos eredményekhez több tényező, például étrend, életmód és genetika együttes hatása szükséges.

Forrásunk volt.

