Sonkával töltött rántott hús

Hozzávalók

A töltött húshoz

784
Kalória
47.4g
Fehérje
65.2g
Szénhidrát
34.1g
Zsír
122.4g
Víz
215g
Koleszterin
3.5g
Élelmi rost
5g
Cukor
  • 18% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 13% Zsír

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    47.4 g

Zsír

  • Összesen
    34.1 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    13 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    215 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1607.1 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    68 mg
  • Kálcium
    147 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    67 mg
  • Foszfor
    472 mg
  • Nátrium
    843 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    65.2 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    122.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    61 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    56 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    90 micro
  • Kolin:
    190 mg
  • Retinol - A vitamin:
    61 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    187 micro
Fehérje

  • Összesen
    189.4 g

Zsír

  • Összesen
    136.5 g
  • Telített zsírsav
    28 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    52 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    27 g
  • Koleszterin
    860 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6428.4 g
  • Cink
    15 mg
  • Szelén
    274 mg
  • Kálcium
    589 mg
  • Vas
    18 mg
  • Magnézium
    267 mg
  • Foszfor
    1888 mg
  • Nátrium
    3373 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    260.9 g
  • Cukor
    20 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    489.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    242 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    5 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    224 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    5 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    46 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    362 micro
  • Kolin:
    760 mg
  • Retinol - A vitamin:
    242 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    748 micro
Fehérje

  • Összesen
    10.6 g

Zsír

  • Összesen
    7.6 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    48 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    358.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    15 mg
  • Kálcium
    33 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    15 mg
  • Foszfor
    105 mg
  • Nátrium
    188 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.5 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    27.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    13 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    12 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    20 micro
  • Kolin:
    42 mg
  • Retinol - A vitamin:
    13 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    42 micro
Elkészítés

A töltött húshoz

  1. A karajt vágjuk kb 3 cm vastag szeletekre, majd a szeleteken ejtsünk vízszintesen bemetszést, ügyelve arra, hogy ne vágjuk végig a húst. A bemetszett hússzeletet nyissuk szét, majd klopfoljuk ki vékonyra. A hússzeleteket enyhén sózzuk be, ezután jöhet a töltés.
  2. A hússzeletet helyezzük el úgy, hogy a rövid oldala essen felénk, ezután tegyük rá a sonkaszeleteket, majd a felénk eső oldalára kanalazzunk a grillezett padlizsános Vénusz Plusz zöldségkrémből. A hús két hosszú oldalát hajtsuk be kissé, majd tekerjük fel az egészet a felénk közeli oldalról kezdve.
  3. A megtöltött húsokat panírozzuk ki duplán, liszt-tojás-morzsa-tojás-morzsa sorrendben.
  4. Lassan melegítsük fel a Vénusz sütőolajat, figyelve arra, hogy ne legyen túl forró az olaj, mert akkor kívülről megég, belülről pedig nyers marad a hús. Oldalanként 8-10 percig süssük a húsokat, miután pedig átsültek, szedjük őket konyhai papírtörlőre.
  5. Tálaljuk frissen, tetszőleges körettel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 16 p
A húsvéti sonkát sokoldalúan fel tudjuk használni, erre jó példa ez a recept: akár nyersen, akár főve tesszük bele, a sonka intenzív füstölt ízt kölcsönöz az ételnek. Az igazán szaftos végeredmény érdekében pedig tettünk bele gazdag ízű, grillezett padlizsános zöldségkrémet is.

