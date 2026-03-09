Sonkával töltött rántott hús
Hozzávalók
A töltött húshoz
-
500 g sertés rövidkaraj (egész sertéskaraj)
-
100 g sonka (szeletelve)
-
180 g padlizsánkrém (Vénusz Plusz zöldségkrém grillezett padlizsánnal)
-
só ízlés szerint
-
3 db tojás
-
100 g finomliszt
-
25 dkg panko (vagy sima zsemlemorzsa)
-
500 ml napraforgó olaj
- 18% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 13% Zsír
A töltött húshoz
-
125g sertés rövidkaraj208 kcal
-
25g sonka35 kcal
-
45g padlizsánkrém96 kcal
-
0 kcal
-
41g tojás52 kcal
-
25g finomliszt91 kcal
-
63g panko247 kcal
-
125g napraforgó olaj55 kcal
- 18% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 13% Zsír
A töltött húshoz
-
500g sertés rövidkaraj830 kcal
-
100g sonka138 kcal
-
180g padlizsánkrém385 kcal
-
0 kcal
-
165g tojás208 kcal
-
100g finomliszt364 kcal
-
250g panko988 kcal
-
500g napraforgó olaj221 kcal
- 18% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 13% Zsír
A töltött húshoz
-
27.9g sertés rövidkaraj46 kcal
-
5.6g sonka8 kcal
-
10g padlizsánkrém21 kcal
-
0 kcal
-
9.2g tojás12 kcal
-
5.6g finomliszt20 kcal
-
13.9g panko55 kcal
-
27.9g napraforgó olaj12 kcal
- 18% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 46% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 47.4 g
Zsír
-
Összesen 34.1 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 215 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1607.1 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 68 mg
-
Kálcium 147 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 67 mg
-
Foszfor 472 mg
-
Nátrium 843 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 65.2 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 122.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 61 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 56 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 90 micro
-
Kolin: 190 mg
-
Retinol - A vitamin: 61 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 187 micro
- 18% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 46% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 189.4 g
Zsír
-
Összesen 136.5 g
-
Telített zsírsav 28 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 52 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 27 g
-
Koleszterin 860 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6428.4 g
-
Cink 15 mg
-
Szelén 274 mg
-
Kálcium 589 mg
-
Vas 18 mg
-
Magnézium 267 mg
-
Foszfor 1888 mg
-
Nátrium 3373 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 260.9 g
-
Cukor 20 mg
-
Élelmi rost 14 mg
Víz
-
Összesen 489.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 242 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 224 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 5 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 46 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 362 micro
-
Kolin: 760 mg
-
Retinol - A vitamin: 242 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 13 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 748 micro
- 18% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 46% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 10.6 g
Zsír
-
Összesen 7.6 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 48 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 358.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 15 mg
-
Kálcium 33 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 15 mg
-
Foszfor 105 mg
-
Nátrium 188 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 14.5 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 27.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 13 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 12 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 20 micro
-
Kolin: 42 mg
-
Retinol - A vitamin: 13 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 42 micro
Elkészítés
A töltött húshoz
- A karajt vágjuk kb 3 cm vastag szeletekre, majd a szeleteken ejtsünk vízszintesen bemetszést, ügyelve arra, hogy ne vágjuk végig a húst. A bemetszett hússzeletet nyissuk szét, majd klopfoljuk ki vékonyra. A hússzeleteket enyhén sózzuk be, ezután jöhet a töltés.
- A hússzeletet helyezzük el úgy, hogy a rövid oldala essen felénk, ezután tegyük rá a sonkaszeleteket, majd a felénk eső oldalára kanalazzunk a grillezett padlizsános Vénusz Plusz zöldségkrémből. A hús két hosszú oldalát hajtsuk be kissé, majd tekerjük fel az egészet a felénk közeli oldalról kezdve.
- A megtöltött húsokat panírozzuk ki duplán, liszt-tojás-morzsa-tojás-morzsa sorrendben.
- Lassan melegítsük fel a Vénusz sütőolajat, figyelve arra, hogy ne legyen túl forró az olaj, mert akkor kívülről megég, belülről pedig nyers marad a hús. Oldalanként 8-10 percig süssük a húsokat, miután pedig átsültek, szedjük őket konyhai papírtörlőre.
- Tálaljuk frissen, tetszőleges körettel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 16 p
A húsvéti sonkát sokoldalúan fel tudjuk használni, erre jó példa ez a recept: akár nyersen, akár főve tesszük bele, a sonka intenzív füstölt ízt kölcsönöz az ételnek. Az igazán szaftos végeredmény érdekében pedig tettünk bele gazdag ízű, grillezett padlizsános zöldségkrémet is.