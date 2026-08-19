Ismerős ízek új köntösben: kipróbáltuk a Danubius Hotels új bisztróit

A Today Bistro & Bar a Danubius Hotels megújult lobbyjaiban kapott helyet. Ezek a terek ma már nem csak az érkezésről és a távozásról szólnak: sokkal inkább olyan nyitott, barátságos találkozópontok, ahol jó leülni, enni, inni, beszélgetni vagy akár dolgozni egy kicsit.
Nem kell kiöltözni, nem kell feszengeni, és nem kell szállóvendégnek sem lenni ahhoz, hogy betérjünk. A Today Bistro & Bar jelenleg négy helyszínen várja vendégeit: a Danubius Hotel Arena, a Danubius Hotel Hungaria, a Danubius Hotel Helia és a Danubius Hotel Annabella megújult lobbyjában.
A koncepció lényege egyszerű: ide akkor érkezel, amikor szeretnél. Reggel egy kávéra, napközben egy ebédre, délután egy süteményre vagy este egy könnyed koktélozásra. Itt nem neked kell alkalmazkodnod a helyhez, inkább a hely igazodik a napodhoz.
Ismerős ízek friss tálalásban
A Today Bistro & Bar kínálata a comfort food világára épül. Olyan ételekre, amelyeket könnyű szeretni: ismerős, otthonos fogásokra, amelyek modern bisztrókörnyezetben, friss tálalásban érkeznek.
A minőségre is figyelnek
A fogások gondosan kiválasztott alapanyagokból készülnek, megbízható beszállítókkal dolgoznak, a sütemények pedig a Danubius saját központi cukrászatában, kézzel készülnek. Így a vendégek minden helyszínen ugyanazt az egységes, magas színvonalat kapják.
Az élményt a minőségi kávék és a színes italválaszték teszik teljessé
Reggel egy jó kávé, délután egy frissítő ital, este pedig egy koktél vagy egy pohár sör egészítheti ki az étkezést.
Otthonos hangulat hotelminőségben
A Today Bistro & Bar egyik legnagyobb erőssége, hogy egyszerre hétköznapi és különleges. Nem formális éttermi hangulatra épít, hanem arra, hogy jó legyen betérni ide egy beugrós ebédre, egy kávé melletti megbeszélésre vagy egy baráti találkozóra.
A Danubius Hotels szállodái folyamatosan megújulnak, a Today Bistro & Bar pedig ennek a friss, élményközpontúbb szemléletnek a része. Modern, kényelmes, nyitott hely, ahol ismerős ízek, minőségi alapanyagok és kötetlen hangulat találkozik.