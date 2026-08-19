Ismerős ízek új köntösben: kipróbáltuk a Danubius Hotels új bisztróit

A Danubius Hotels megújult bisztrókoncepciója nem csak szállóvendégeknek szól. A Today Bistro & Bar-ba bárki betérhet, aki egy otthonos, de mégis különleges és modern helyet keres reggelire, ebédre vagy akár egy esti kikapcsolódáshoz.

A Today Bistro & Bar a Danubius Hotels megújult lobbyjaiban kapott helyet. Ezek a terek ma már nem csak az érkezésről és a távozásról szólnak: sokkal inkább olyan nyitott, barátságos találkozópontok, ahol jó leülni, enni, inni, beszélgetni vagy akár dolgozni egy kicsit.

Nem kell kiöltözni, nem kell feszengeni, és nem kell szállóvendégnek sem lenni ahhoz, hogy betérjünk. A Today Bistro & Bar jelenleg négy helyszínen várja vendégeit: a Danubius Hotel Arena, a Danubius Hotel Hungaria, a Danubius Hotel Helia és a Danubius Hotel Annabella megújult lobbyjában.

Baráti összejövetelekhez, munka utáni közös lazításhoz is jó választás a Today Bistro & Bar

A koncepció lényege egyszerű: ide akkor érkezel, amikor szeretnél. Reggel egy kávéra, napközben egy ebédre, délután egy süteményre vagy este egy könnyed koktélozásra. Itt nem neked kell alkalmazkodnod a helyhez, inkább a hely igazodik a napodhoz.

Ismerős ízek friss tálalásban

A Today Bistro & Bar kínálata a comfort food világára épül. Olyan ételekre, amelyeket könnyű szeretni: ismerős, otthonos fogásokra, amelyek modern bisztrókörnyezetben, friss tálalásban érkeznek.

Az étlapon a magyar konyha kedvencei és a nemzetközi fogások is megtalálhatók. Vannak tartalmasabb ételek, könnyedebb választások, megosztható falatok, sütemények és olyan klasszikusok, amelyekhez bármikor szívesen visszatér az ember.

Ismerős ízek friss tálalásban

A minőségre is figyelnek

A fogások gondosan kiválasztott alapanyagokból készülnek, megbízható beszállítókkal dolgoznak, a sütemények pedig a Danubius saját központi cukrászatában, kézzel készülnek. Így a vendégek minden helyszínen ugyanazt az egységes, magas színvonalat kapják.

Az élményt a minőségi kávék és a színes italválaszték teszik teljessé

Reggel egy jó kávé, délután egy frissítő ital, este pedig egy koktél vagy egy pohár sör egészítheti ki az étkezést.

Az ételek, a tér és az atmoszféra mind azért vannak, hogy jól érezd magad

Otthonos hangulat hotelminőségben

A Today Bistro & Bar egyik legnagyobb erőssége, hogy egyszerre hétköznapi és különleges. Nem formális éttermi hangulatra épít, hanem arra, hogy jó legyen betérni ide egy beugrós ebédre, egy kávé melletti megbeszélésre vagy egy baráti találkozóra.

Felújított, trendi környezet, kötetlen bisztróhangulat

A Danubius Hotels szállodái folyamatosan megújulnak, a Today Bistro & Bar pedig ennek a friss, élményközpontúbb szemléletnek a része. Modern, kényelmes, nyitott hely, ahol ismerős ízek, minőségi alapanyagok és kötetlen hangulat találkozik.

A Nosalty csapata is kipróbálta, mit tud a Danubius Hotels megújult bisztrója: reggeli kávétól a napközbeni ebéden át az esti koktélig mutatjuk, miért érdemes betérni. Tartsatok velünk!

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