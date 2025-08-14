Pikkpakk mikrós brownie

Pikkpakk mikrós brownieRosanics Petra
Hozzávalók
-
70 g finomliszt (5ek)
-
65 g nádcukor (4ek)
-
10 g cukrozatlan kakaópor (1ek)
-
1 csipet só
-
1 db tojás
-
20 g napraforgó olaj (2ek)
-
25 g mogyoróvaj (1 púpozott evőkanál)
-
80 ml tej (5ek)
-
vanília ízlés szerint
-
20 g étcsokoládé
- 9% Fehérje
- 55% Szénhidrát
- 18% Zsír
-
35g finomliszt127 kcal
-
33g nádcukor124 kcal
-
11 kcal
-
0 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
10g napraforgó olaj88 kcal
-
13g mogyoróvaj75 kcal
-
40g tej22 kcal
-
0 kcal
-
10g étcsokoládé55 kcal
-
70g finomliszt255 kcal
-
65g nádcukor247 kcal
-
23 kcal
-
0 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
20g napraforgó olaj177 kcal
-
25g mogyoróvaj150 kcal
-
80g tej45 kcal
-
0 kcal
-
20g étcsokoládé109 kcal
-
20.3g finomliszt74 kcal
-
18.8g nádcukor72 kcal
-
2.9g cukrozatlan kakaópor7 kcal
-
0 kcal
-
15.9g tojás20 kcal
-
5.8g napraforgó olaj51 kcal
-
7.2g mogyoróvaj43 kcal
-
23.2g tej13 kcal
-
0 kcal
-
5.8g étcsokoládé32 kcal
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 24.3 g
Zsír
-
Összesen 47.4 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 20 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 12 g
-
Koleszterin 182 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 932.3 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 42 mg
-
Kálcium 219 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 148 mg
-
Foszfor 372 mg
-
Nátrium 139 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 144.3 g
-
Cukor 79 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 46.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 78 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 67 micro
-
Kolin: 168 mg
-
Retinol - A vitamin: 77 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 5 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 266 micro
Elkészítés
- A száraz hozzávalókat (liszt, cukor, kakaó, só) egy tálban összekeverjük. Jöhetnek a nedves alapanyagok: a tojás, az olaj, a mogyoróvaj, a tej és a vanília.
- Csomómentesre keverjük a tésztát, majd belekeverjük a csokoládécseppeket.
- A tésztát két kisebb bögrébe porciózzuk (kb. 175 gramm jut egybe), majd mikróba tesszük, és 1,5 percet sütjük azon a fokozaton, amin amúgy is használjuk (kb. 750-800W).
- A kész brownie tetejét csokiccseppekkel díszítjük, majd ízlés szerint fagylalttal vagy joghurttal tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 1 p
Ha időhiányban szenvedünk, esetleg nincsen sütő a házban, vagy csak lusták vagyunk, akkor íme az ultimate ötperces sütemény! Kakaós-csokoládés brownie, némi mogyoróvajjal pimpelve, hogy még ízletesebb és laktatóbb legyen.