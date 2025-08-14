r
édes süti mikrós süti

Pikkpakk mikrós brownie

Rosanics Petra
Mikrós brownie
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

537
Kalória
12.1g
Fehérje
72.2g
Szénhidrát
23.7g
Zsír
23.4g
Víz
90.8g
Koleszterin
4.1g
Élelmi rost
39.5g
Cukor
Elkészítés

  1. A száraz hozzávalókat (liszt, cukor, kakaó, só) egy tálban összekeverjük. Jöhetnek a nedves alapanyagok: a tojás, az olaj, a mogyoróvaj, a tej és a vanília.
  2. Csomómentesre keverjük a tésztát, majd belekeverjük a csokoládécseppeket.
  3. A tésztát két kisebb bögrébe porciózzuk (kb. 175 gramm jut egybe), majd mikróba tesszük, és 1,5 percet sütjük azon a fokozaton, amin amúgy is használjuk (kb. 750-800W).
  4. A kész brownie tetejét csokiccseppekkel díszítjük, majd ízlés szerint fagylalttal vagy joghurttal tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 1 p
Ha időhiányban szenvedünk, esetleg nincsen sütő a házban, vagy csak lusták vagyunk, akkor íme az ultimate ötperces sütemény! Kakaós-csokoládés brownie, némi mogyoróvajjal pimpelve, hogy még ízletesebb és laktatóbb legyen.

