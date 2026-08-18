A régi háztartási praktikák közül időről időre előkerülnek olyanok, amikről kiderül, hogy nem is voltak annyira elavultak. Ilyen az alufólia és az ezüst evőeszközök párosa is: a módszer mögött ugyanis valódi kémiai folyamat áll.

Az ezüstből készült evőeszközök idővel elveszíthetik fényüket, és sötét elszíneződés jelenhet meg rajtuk. Az alufólia megfelelő körülmények között segíthet ennek eltávolításában, így az evőeszköz ismét fényesebbnek tűnhet.

Nagymamáink régi trükkje újra hódít: ezért érdemes alufóliába csomagolni az evőeszközöket

Miért működhet az alufólia?

A módszer lényege egy kémiai reakció.

Az alumínium oxidálódik, miközben az ezüst felületén kialakult sötét réteg egy része redukálódik. Ehhez azonban fontos, hogy az ezüst valóban érintkezzen az alumíniumfóliával.

Egy egyszerű változat szerint egy edényt alufóliával kell kibélelni, majd forró vízzel megtölteni. Ezután kevés szódabikarbónát vagy sót lehet hozzáadni, végül pedig bele kell helyezni az ezüst evőeszközöket úgy, hogy érintkezzenek a fóliával.

Néhány perc elteltével az evőeszközöket ki lehet venni, alaposan leöblíteni, majd megszárítani. A módszer enyhén elszíneződött ezüst esetében egyszerű és olcsó megoldás lehet.

Nem minden evőeszköznél működik

Az utóbbi időben a közösségi médiában egy másik változat is terjed: egy darab alufóliát összegyűrnek, majd az így kapott golyót a mosogatógép evőeszköztartójába teszik.

Ettől azonban nem érdemes csodát várni. A módszer elsősorban valódi ezüst esetében lehet releváns, a rozsdamentes acélból készült hagyományos evőeszközöknél nem sok haszna van. Ráadásul a nagyobb vagy leváló fóliadarabok a mosogatógép szűrőjébe kerülhetnek, illetve akár a szórókarok működését is akadályozhatják.

A módszer elsősorban valódi ezüst esetében lehet releváns

A régi tárolási trükknek is volt értelme

Az alufóliás módszer nemcsak tisztításkor kapcsolódik a régi háztartási praktikákhoz. Korábban az ezüst evőeszközöket gyakran becsomagolták, mielőtt hosszabb időre elrakták volna őket.

Ennek az volt a célja, hogy csökkentsék az ezüst levegővel és nedvességgel való érintkezését, így lassítsák az elszíneződést okozó folyamatot. Régen még újságpapírt is használtak erre, ezt azonban ma már nem ajánlott közvetlenül az ezüsthöz tenni, mivel a nyomdafesték egyes összetevői akár elősegíthetik a felület elszíneződését.

Hosszabb távú tárolásra ezért jobb választás lehet egy pamut- vagy lenvászon kendő, kifejezetten ezüsttárgyakhoz készült tasak, illetve bélelt tárolódoboz.

A nagymamák régi praktikája tehát nem teljesen alaptalan. Az alufólia valóban segíthet a kissé elszíneződött ezüst felfrissítésében, de érdemes tudni, hogy ez elsősorban ezüsttárgyaknál működő módszer. A rozsdamentes acél evőeszközöket pedig felesleges emiatt alufóliába csomagolni.

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