Egy férfi megkéselt két másikat a Mol Campus éttermében tartott farsangi bulin

Összeszólalkozással indult, majd verekedéssel és késeléssel ért véget a Mol Campus Virtu éttermében megtartott külön farsangi rendezvény 2026. február 21-én, melyet nem az étterem vezetősége szervezett.
Két sérült, egy elkövető
A XI. kerületi Mol Campus területén működő Virtu Étteremben egy külsős cég rendezett farsangi bulit, az incidens ekkor történt: egy férfi megszúrt két másikat, melynek következtében az egyik életveszélyes, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett - írja a 444.
A Virtu Étterem hivatalos közleménye így fogalmaz:
Eljárás indult
A feltételezett, 19 éves elkövetőt egy nap alatt elfogta a rendőrség, kihallgatta, és gyanúsítottként őrizetbe vette. Egy másik férfit pedig csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt hallgattak ki, szintén gyanúsítottként.
A rendőrség emberölés kísérlete miatt eljárást indított.