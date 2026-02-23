Gasztro

2026.02.23.

Egy férfi megkéselt két másikat a Mol Campus éttermében tartott farsangi bulin

Nosalty profilképe Nosalty

2026. február 21-én késelés történt a Mol Campus egyik éttermében, egy külsős rendezvényszervező cég által tartott farsangi bulin. Két sérült is van.

Összeszólalkozással indult, majd verekedéssel és késeléssel ért véget a Mol Campus Virtu éttermében megtartott külön farsangi rendezvény 2026. február 21-én, melyet nem az étterem vezetősége szervezett.

A Virtu Étterem belső tere, este
A Virtu Étterem belső tere
via

Két sérült, egy elkövető

A XI. kerületi Mol Campus területén működő Virtu Étteremben egy külsős cég rendezett farsangi bulit, az incidens ekkor történt: egy férfi megszúrt két másikat, melynek következtében az egyik életveszélyes, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett - írja a 444.

A Virtu Étterem hivatalos közleménye így fogalmaz:

Eljárás indult

A feltételezett, 19 éves elkövetőt egy nap alatt elfogta a rendőrség, kihallgatta, és gyanúsítottként őrizetbe vette. Egy másik férfit pedig csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt hallgattak ki, szintén gyanúsítottként.

A rendőrség emberölés kísérlete miatt eljárást indított.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bagel

Házi bagel

Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept