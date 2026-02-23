Egy férfi megkéselt két másikat a Mol Campus éttermében tartott farsangi bulin

2026. február 21-én késelés történt a Mol Campus egyik éttermében, egy külsős rendezvényszervező cég által tartott farsangi bulin. Két sérült is van.

Összeszólalkozással indult, majd verekedéssel és késeléssel ért véget a Mol Campus Virtu éttermében megtartott külön farsangi rendezvény 2026. február 21-én, melyet nem az étterem vezetősége szervezett.

Két sérült, egy elkövető

A XI. kerületi Mol Campus területén működő Virtu Étteremben egy külsős cég rendezett farsangi bulit, az incidens ekkor történt: egy férfi megszúrt két másikat, melynek következtében az egyik életveszélyes, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett - írja a 444.

A Virtu Étterem hivatalos közleménye így fogalmaz:

Eljárás indult

A feltételezett, 19 éves elkövetőt egy nap alatt elfogta a rendőrség, kihallgatta, és gyanúsítottként őrizetbe vette. Egy másik férfit pedig csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt hallgattak ki, szintén gyanúsítottként.

A rendőrség emberölés kísérlete miatt eljárást indított.

