10 édesség és sósság, mely miatt rajongjuk az aranyló, zöld pisztáciát

A pisztácia világnapja, február 26-a jó alkalom arra, hogy új recepteket próbáljunk ki, vagy egyszerűen csak élvezzük ezt a különleges, karakteres ízű alapanyagot.

Február 26-án ünnepeljük a pisztácia világnapját. A különleges, élénkzöld színű olajos mag nemcsak önmagában népszerű csemege, hanem számtalan édesség és sós fogás meghatározó alapanyaga is. Ez a nap remek alkalom arra, hogy a pisztáciát ne csak ropogtatnivalóként, hanem sütemények, krémek vagy akár különleges főételek részeként is kipróbáljuk.

pisztáciás baklava tálban
Isteni pisztáciás baklava, receptért kattints a képre!
Rosanics Petra / Nosalty

Mi is az a pisztácia?

A pisztácia a pisztáciafa termése, pontosabban annak ehető magja. A fa csonthéjas termést hoz, amelynek külső, vékony burka alatt található a kemény, világos héj, és abban rejtőzik a jellegzetes zöld színű mag, maga a pisztácia, amit fogyasztunk.

Jöjjenek a legizgalmasabb pisztáciás receptek!

  2. Dubai csokis babka

    Dubai csokis babka

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    690
    Kalória
    15.6g
    Fehérje
    74.4g
    Szénhidrát
    37.1g
    Zsír
    Még több kalács

    A babkának minden gyümölcs és ízesítés jól áll, még a dubai is!
  3. Pisztáciafagylalt

    Pisztáciafagylalt

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    589
    Kalória
    11.9g
    Fehérje
    37.9g
    Szénhidrát
    45.5g
    Zsír
    Még több házi fagyi

    Készítsünk krémesen lágy fagyit belőle.
  5. Pisztáciapesztó

    Pisztáciapesztó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    147
    Kalória
    2.7g
    Fehérje
    3.7g
    Szénhidrát
    14.1g
    Zsír
    Még több pesto

    Tésztához is tökéletes.
  11. Baklavasajttorta

    Baklavasajttorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    közepes
    946
    Kalória
    16.9g
    Fehérje
    62.7g
    Szénhidrát
    72.8g
    Zsír
    Még több sajttorta

    Na, ezt imádni fogjátok, sajtorttafogyasztók!

Tudtad?

  • A pisztácia a pisztáciafa termése: a kemény, világos héj egy jellegzetes zöld színű magot rejt.
  • Eredetileg Kis-Ázsiából származik, termesztése Törökországban és Iránban különösen jelentős, de ma már több mediterrán országban és az Egyesült Államokban is nagy mennyiségben termesztik.
  • A világ egyik legkedveltebb olajos magja, amelyet nemcsak sózva és pörkölve fogyasztanak, hanem fagylaltok, krémek, sütemények és sós ételek alapanyagaként is gyakran használnak.
  • Vásárláskor érdemes azokat a szemeket választani, amelyek héja természetesen felnyílt, ez általában a megfelelő érettség jele.

