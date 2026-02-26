10 édesség és sósság, mely miatt rajongjuk az aranyló, zöld pisztáciát

Február 26-án ünnepeljük a pisztácia világnapját. A különleges, élénkzöld színű olajos mag nemcsak önmagában népszerű csemege, hanem számtalan édesség és sós fogás meghatározó alapanyaga is. Ez a nap remek alkalom arra, hogy a pisztáciát ne csak ropogtatnivalóként, hanem sütemények, krémek vagy akár különleges főételek részeként is kipróbáljuk.
Mi is az a pisztácia?
A pisztácia a pisztáciafa termése, pontosabban annak ehető magja. A fa csonthéjas termést hoz, amelynek külső, vékony burka alatt található a kemény, világos héj, és abban rejtőzik a jellegzetes zöld színű mag, maga a pisztácia, amit fogyasztunk.
Jöjjenek a legizgalmasabb pisztáciás receptek!
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű446Kalória11gFehérje29.7gSzénhidrát32.7gZsír
Datolyát, sok-sok pisztáciával?
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes690Kalória15.6gFehérje74.4gSzénhidrát37.1gZsír
A babkának minden gyümölcs és ízesítés jól áll, még a dubai is!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű589Kalória11.9gFehérje37.9gSzénhidrát45.5gZsír
Készítsünk krémesen lágy fagyit belőle.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes484Kalória13.2gFehérje48.6gSzénhidrát26.1gZsír
Az olaszok kedvence magyaros ízekre hangolva.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű147Kalória2.7gFehérje3.7gSzénhidrát14.1gZsír
Tésztához is tökéletes.
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes542Kalória15.3gFehérje47.3gSzénhidrát33.8gZsír
Málna, pisztácia, rétegelt lapok.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű320Kalória8.6gFehérje46gSzénhidrát10.4gZsír
Törökös reggeliből nem is hiányozhat a pisztácia.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű252Kalória3.3gFehérje28.5gSzénhidrát14.1gZsír
Nagyot mennek most a barkok, szórjunk rá bőven.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes710Kalória13.9gFehérje82.5gSzénhidrát37gZsír
A churrosban is van helye a zöld kis magoknak.
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes946Kalória16.9gFehérje62.7gSzénhidrát72.8gZsír
Na, ezt imádni fogjátok, sajtorttafogyasztók!
Tudtad?
- A pisztácia a pisztáciafa termése: a kemény, világos héj egy jellegzetes zöld színű magot rejt.
- Eredetileg Kis-Ázsiából származik, termesztése Törökországban és Iránban különösen jelentős, de ma már több mediterrán országban és az Egyesült Államokban is nagy mennyiségben termesztik.
- A világ egyik legkedveltebb olajos magja, amelyet nemcsak sózva és pörkölve fogyasztanak, hanem fagylaltok, krémek, sütemények és sós ételek alapanyagaként is gyakran használnak.
- Vásárláskor érdemes azokat a szemeket választani, amelyek héja természetesen felnyílt, ez általában a megfelelő érettség jele.