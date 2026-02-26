10 édesség és sósság, mely miatt rajongjuk az aranyló, zöld pisztáciát

A pisztácia világnapja, február 26-a jó alkalom arra, hogy új recepteket próbáljunk ki, vagy egyszerűen csak élvezzük ezt a különleges, karakteres ízű alapanyagot.

Február 26-án ünnepeljük a pisztácia világnapját. A különleges, élénkzöld színű olajos mag nemcsak önmagában népszerű csemege, hanem számtalan édesség és sós fogás meghatározó alapanyaga is. Ez a nap remek alkalom arra, hogy a pisztáciát ne csak ropogtatnivalóként, hanem sütemények, krémek vagy akár különleges főételek részeként is kipróbáljuk.

Isteni pisztáciás baklava, receptért kattints a képre! Rosanics Petra / Nosalty

Mi is az a pisztácia?

A pisztácia a pisztáciafa termése, pontosabban annak ehető magja. A fa csonthéjas termést hoz, amelynek külső, vékony burka alatt található a kemény, világos héj, és abban rejtőzik a jellegzetes zöld színű mag, maga a pisztácia, amit fogyasztunk.

Jöjjenek a legizgalmasabb pisztáciás receptek!

Tudtad?