2026.02.26.

Balogh Levente az A2 Tej Trade élén – Új korszak kezdődik a hazai tejpiacon

Új alternatíva jelenik meg a hazai tejpiacon: az A2 Tej Trade Kft. kizárólag A2 béta-kazeint tartalmazó, prémium minőségű tejtermékekkel célozza meg a tudatos fogyasztókat. A vállalat stratégiai befektetője és ügyvezetője Balogh Levente lett, a szakmai megalapozottságot pedig a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel indított együttműködés biztosítja.

Balogh Levente stratégiai befektetőként és ügyvezetőként csatlakozik az A2 Tej Trade Kft.-hez, amely innovatív, prémium minőségű A2 tejtermékekkel jelenik meg a hazai piacon. Az A2 tej szakmai hátterét a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel induló együttműködés erősíti, emellett a bejelentéshez hátrányos helyzetű gyermekeket támogató országos adományprogram is kapcsolódik. A tej és tejtermékek az egészséges táplálkozást szolgáló élelmiszerek, tartalmazzák azokat a mikro- és makrotápanyagokat, amelyek az emberi szervezet optimális működéséhez szükségesek. Az A2 tej egy új lehetőség a tejfogyasztás forradalmasítására azok számára is, akiknél ez eddig emésztési problémákat vagy diszkomfortérzetet okozott.

Új minőségi mérce a hazai tejpiacon

Balogh Levente stratégiai befektetőként és ügyvezetőként csatlakozik az A2 Tej Trade Kft.-hez. A Cápák között című műsorból is ismert üzletember aktív szerepet vállal a cég stratégiai és operatív irányításában: részt vesz a márkaépítésben, a piaci pozicionálásban, az üzletfejlesztésben és a kommunikációban is. A vállalat célja egy új termékkategória felépítése a hazai tejiparban, amely innovatív, prémium minőségű alternatívát kínál a tudatos fogyasztók számára. A cég hosszú távon stabil, hiteles szereplőként kíván jelen lenni a piacon, négy egyenrangú tulajdonos együttműködésére alapozva: Balogh Levente mellett Bak András, Bak Gábor és Gombos László alkotják a tulajdonosi kört.

Az A2 tej számomra nem trend, hanem válasz egy valós fogyasztói igényre. Ügyvezetőként személyesen felelek azért, hogy ez a márka hiteles és hosszú távon sikeres legyen. A célunk az, hogy a legjobbak, a legérthetőbbek és a leghitelesebbek legyünk, mert a fogyasztók edukációja legalább olyan fontos számunkra, mint maga a termék

– mondta Balogh Levente.

A2 tej: a tejfogyasztás új dimenziója

Az A2 tej olyan tehéntej, amely a benne található fehérjének köszönhetően különbözik a többi tejtől. A hagyományos, kereskedelmi forgalomban kapható tejek jellemzően A1 és A2 béta-kazein keverékét tartalmazzák. Az A2 tej ezzel szemben kizárólag A2 típusú béta-kazein fehérjét tartalmaz. Olyan tehenektől származik, amelyek genetikailag az A2 változatot örökölték, ezért természetes módon ezt a fehérjetípust termelik.

Tudtad?

A selymes ízű A2 tej a friss tej élményét nyújtja, és prémium minőségű, innovatív termékkategóriát képvisel. Kiváló választás lehet az érzékenyebb gyomrúak számára is, mivel sok fogyasztó szerint könnyebben emészthető. Az anyatej is A2-es típusú tej.

Az A2 tej már elérhető a Kifli.hu kínálatában, az Imrei Tejboltban Budapesten, Pestszentimrén, több SPAR franchise üzletben, valamint kávézókban, köztük a Stika, a Mini, Fusion Café és a Páholy kínálatában.

Kutatásfejlesztés és innováció egyetemi partnerségben

Az A2 tej szakmai megalapozottságát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel indított partnerség erősíti. Az egyetem szakmai támogatóként vesz részt a kezdeményezésben, a közös munka az A2 tejhez kapcsolódó kutatási területekre irányul. A cél, hogy a márka mögött stabil tudományos háttér álljon, amely hitelességet ad a termék szakmaiságának, innovációs törekvéseinek és prémium minőségének.

„Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy szakmai együttműködést és stratégiai partnerséget indíthatunk az A2 Tej Trade Kft.-vel, amely hosszú távon szolgálja mindkét fél és a tejágazat fejlődésének érdekeit. A tej és a tejtermékek a kiegyensúlyozott táplálkozás meghatározó elemei, ezért kiemelt célunk a hiteles, tudományosan megalapozott tájékoztatás. Együttműködésünk kiterjed a termékfejlesztésre, a közös kutatásfejlesztési tevékenységekre és az innováció támogatására, valamint a duális képzésben való részvételre. Meggyőződésünk, hogy a felelős kommunikáció és a tudományos háttér erősíti a fogyasztói bizalmat és a tejágazat fejlődését” – mondta el Dr. Friedrich László egyetemi tanár, a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet intézetigazgatója.

10 000 gyermek, 10 000 pohár tej

A piaci bejelentéssel egy időben az A2 Tej Trade Kft. országos adományprogramot indít. A vállalat 10 000 pohár, kivételes gonddal előállított A2 tejet ajánl fel 10 000 hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek számára, az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás támogatásának jegyében.

A kezdeményezés célja, hogy minél több gyermek már iskolás korban találkozhasson kiváló minőségű, korszerű tejtermékkel. A hazai statisztikák szerint ugyanis a gyermekek közel egyötöde olyan háztartásban él, ahol nem magától értetődő a hozzáférés a megfelelő, tápláló élelmiszerekhez. A jelentkezés módjáról és a részletekről a program weboldalán található további információ.

