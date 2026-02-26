Zsebkertem

2026.02.26.

Ezeket a kerti növényeket imádják a kullancsok – Nem az erdők jelentik a legnagyobb veszélyt

Bár sokan úgy vélik, hogy a rétek és az erdők jelentik a legnagyobb kullancsveszélyt, pedig kertünk is potenciális lakhely lehet számukra, főleg, ha bizonyos növényekkel ültetjük be. Lássuk, melyek ezek!

Ahogy közeledik a tavasz, és egyre több időt töltünk mi is és a háziállataink is a szabadban, azzal párhuzamosan nő a kullancsszerzés esélye is. Ráadásul nemcsak az erdőkben szedhetünk magunkra kullancsot, saját kertünk is rejthet ilyen veszélyt. Most olyan növényeket mutatunk nektek, amik mágnesként vonzzák a kullancsokat!

Virágos kert
A tuja és a borostyán is vonzza a kullancsokat

Milyen növények vonzzák a kullancsokat?

A magas fűféléket különösen kedvelik a kullancsok, hiszen szuper búvóhelyként szolgálnak.

Szintén szeretik a talajtakarókat, a borostyánt, mert sűrű, árnyékos helyként jó menedéket jelent számukra.

A tuják tűlevelei, valamint a cserjék, például a szeder, bodza és a mogyoró is kedvükre való. Ha ilyen növények nőnek a kertedben, akkor muszáj rendszeresen megnyirbálni őket, és a gyakori fűnyírás is elkerülhetetlen.

A galagonya és a vadrózsa is igazi kullancsmágnes, hiszen ezek ányékos, párás mikroklímát adnak, amit a kullancsok kedvelnek.

Zöld füves kert fákkal
A magas fűben ügyesen bújnak el a kullancsok

Amit még kedvelnek a kullancsok:

  • avarral borított területek,
  • csalános területek,
  • tölgy, juhar, akác alatti sűrű növényzet,
  • meténg,
  • sűrű futónövények.

Hogyan védekezhetünk hatékonyan a kullancsok ellen?

Ha fertőzött kullancs csíp meg minket, akkor nem kizárt, hogy súlyos következményekkel kell számolnunk. Ezért is fontos, hogy a megelőzésen legyen a hangsúly, így ha szabadba megyünk, akkor fújjuk a kullancsirtót a ruhánkra, de használhatunk illóolajokat is, úgy mint a levendula, a kakukkfű, a citromfű, a szegfűszeg és a teafa, amik hatékonyan riasztják el ezeket az élősködőket.

Forrásunk volt.

