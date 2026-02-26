Ezeket a kerti növényeket imádják a kullancsok – Nem az erdők jelentik a legnagyobb veszélyt

Ahogy közeledik a tavasz, és egyre több időt töltünk mi is és a háziállataink is a szabadban, azzal párhuzamosan nő a kullancsszerzés esélye is. Ráadásul nemcsak az erdőkben szedhetünk magunkra kullancsot, saját kertünk is rejthet ilyen veszélyt. Most olyan növényeket mutatunk nektek, amik mágnesként vonzzák a kullancsokat!
Milyen növények vonzzák a kullancsokat?
A magas fűféléket különösen kedvelik a kullancsok, hiszen szuper búvóhelyként szolgálnak.
Szintén szeretik a talajtakarókat, a borostyánt, mert sűrű, árnyékos helyként jó menedéket jelent számukra.
A tuják tűlevelei, valamint a cserjék, például a szeder, bodza és a mogyoró is kedvükre való. Ha ilyen növények nőnek a kertedben, akkor muszáj rendszeresen megnyirbálni őket, és a gyakori fűnyírás is elkerülhetetlen.
A galagonya és a vadrózsa is igazi kullancsmágnes, hiszen ezek ányékos, párás mikroklímát adnak, amit a kullancsok kedvelnek.
Amit még kedvelnek a kullancsok:
- avarral borított területek,
- csalános területek,
- tölgy, juhar, akác alatti sűrű növényzet,
- meténg,
- sűrű futónövények.
Hogyan védekezhetünk hatékonyan a kullancsok ellen?
Ha fertőzött kullancs csíp meg minket, akkor nem kizárt, hogy súlyos következményekkel kell számolnunk. Ezért is fontos, hogy a megelőzésen legyen a hangsúly, így ha szabadba megyünk, akkor fújjuk a kullancsirtót a ruhánkra, de használhatunk illóolajokat is, úgy mint a levendula, a kakukkfű, a citromfű, a szegfűszeg és a teafa, amik hatékonyan riasztják el ezeket az élősködőket.