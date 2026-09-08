Ahogy beköszönt az ősz, egyre jobban esnek a gőzölgő, tartalmas ételek, amelyek egy hosszú nap után igazán átmelegítenek. Ilyenkor előkerülnek a szezon kedvencei is: a sütőtök, az édesburgonya, a gomba- és káposztafélék, a füstös kolbász és persze a jó sok sajttal vagy krémes szósszal készülő fogások.

Érkezik 9 gyors és könnyű tésztarecept, amivel gyorsan az őszi ízek birodalmában érzed magad!

A krémes, sütőtökös spagetti receptjéért kattints a képre! Nosalty

Ha már hűvösebbek a napok, jöhetnek a gőzölgő, szaftos, sütőből vagy serpenyőből érkező tészták – ezek között húsos és húsmentes kedvenceket is találsz.

A tészta tökéletes alap egy gyors, kiadós őszi vacsorához. Nem kell órákig a konyhában állnod ahhoz, hogy tartalmas étel kerüljön az asztalra: néhány jól megválasztott szezonális hozzávalóval fél óra alatt is olyan tésztás fogást készíthetsz, ami után mindenki jóllakottan áll fel az asztaltól.

Őszi ízek egy nagy tányér tésztában

Az ősz rengeteg olyan alapanyagot kínál, amely remekül működik tésztával. A sütőtök édeskés, krémes állaga jól illik a karakteres sajtokhoz és fűszerekhez, a gomba fehérjét ad, a kolbász pedig rögtön tartalmasabbá és füstösebbé teszi a fogást.

Íme őszi tésztareceptjeink a hűvösebb napokra!

Gyors vacsora, ami tényleg eltelít

Az őszi hétköznapokon sem feltétlenül van kedved órákig főzni. A jó hír, hogy ezekhez a tésztákhoz sokszor elég egy serpenyő és egy lábas, néhány szezonális hozzávaló, és már készülhet is a meleg vacsora.

Sütőtökös tészták – krémesek, illatosak és igazi őszi hangulatot hoznak a tányérra.

– krémesek, illatosak és igazi őszi hangulatot hoznak a tányérra. Kolbászos változatok – ha valami igazán kiadósra vágysz, a füstös kolbász szinte bármilyen tésztát feldob.

– ha valami igazán kiadósra vágysz, a füstös kolbász szinte bármilyen tésztát feldob. Sajtos, krémes fogások – amikor odakint már csípős az idő, egy szaftos, forró tészta különösen jól tud esni.-

– amikor odakint már csípős az idő, egy szaftos, forró tészta különösen jól tud esni.- Sütőben sült tészták – egy kis előkészítés után a sütő elvégzi a munka nagy részét, a végeredmény pedig igazi hétvégi komfortétel.

Tipp: Ha gyorsítani szeretnéd a főzést, a sütőtököt vagy más zöldségeket akár előre is megsütheted. Így egy sűrű hétköznap este már csak össze kell forgatnod őket a kifőtt tésztával.

Meleg, tartalmas és egy nagy adag is elég belőle

Van valami különösen megnyugtató egy nagy tányér forró tésztában, amikor odakint már hűvös van, ráadásul ezek a fogások nemcsak gyorsak, hanem általában kiadósak is, így akkor is jó választásnak bizonyulnak, ha egy hosszú nap után valami igazán laktató ételre vágysz.

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