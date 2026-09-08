Ez a hétköznapi eszköz is segíthet, ha nehezen megy le a víz a lefolyóban

Így próbálhatjuk meg a palackos módszert
A trükkhöz egy rugalmas falú, körülbelül fél- és másfél liter közötti műanyag palackra van szükség.
- Töltsük meg a palackot majdnem teljesen vízzel!
- Vegyük le a kupakját, majd fordítsuk fejjel lefelé!
- Illesszük a palack száját a lefolyónyíláshoz. Fontos, hogy amennyire csak lehet, szorosan zárjon a nyílás körül.
- Nyomjuk össze határozottan a palackot! A cél, hogy a benne lévő vizet nyomás alatt a lefolyócsőbe juttassuk.
- Ismételjük meg néhányszor a mozdulatot!
- Végül engedjünk vizet a csapból, és ellenőrizzük, hogy gyorsabban folyik-e le!
A módszer hatékonysága nagyban függ attól, mennyire sikerül lezárni a lefolyónyílást a palack szájával. Ha a víz és a nyomás oldalt elszökik, kisebb az esélye annak, hogy a lerakódás megmozdul.
Mikor érdemes más megoldást választani?
A palackos trükk elsősorban kisebb dugulásoknál lehet hasznos. Ha több próbálkozás után sem javul a helyzet, nem érdemes erőltetni a módszert.
Ilyenkor célszerű lehet hagyományos gumiharangot, lefolyótisztító eszközt használni, komolyabb dugulás esetén pedig szakember segítségét kérni.
A módszer egyik előnye, hogy egyszerű, gyors, és nem szükséges hozzá vegyszer. Egy hétköznapi műanyag palack így akár kéznél lévő segítség lehet egy enyhébb mosogatói dugulás esetén.