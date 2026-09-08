Ez a hétköznapi eszköz is segíthet, ha nehezen megy le a víz a lefolyóban

Ha a mosogatóban egyre lassabban folyik le a víz, könnyen lehet, hogy kisebb dugulás alakult ki a lefolyóban. Ilyenkor nem feltétlenül kell azonnal vegyszerekhez vagy speciális eszközökhöz nyúlni: egy egyszerű, üres műanyag palackkal is meg lehet próbálni megszüntetni a problémát. Mai Otthon Tippünkben azt is megmutatjuk, hogyan!

Ez a hétköznapi eszköz is segíthet, ha lassan folyik le a víz a lefolyóba

A módszer lényege, hogy a palack segítségével nyomást hozunk létre a lefolyóban, ami fellazíthatja és továbbmozdíthatja a csőben összegyűlt ételmaradékokat, szennyeződéseket és egyéb lerakódásokat. Az eljárás a pumpás lefolyótisztító működési elvéhez hasonlít.

Így próbálhatjuk meg a palackos módszert

A trükkhöz egy rugalmas falú, körülbelül fél- és másfél liter közötti műanyag palackra van szükség.

Töltsük meg a palackot majdnem teljesen vízzel!

Vegyük le a kupakját, majd fordítsuk fejjel lefelé!

Illesszük a palack száját a lefolyónyíláshoz. Fontos, hogy amennyire csak lehet, szorosan zárjon a nyílás körül.

Nyomjuk össze határozottan a palackot! A cél, hogy a benne lévő vizet nyomás alatt a lefolyócsőbe juttassuk.

Ismételjük meg néhányszor a mozdulatot!

Végül engedjünk vizet a csapból, és ellenőrizzük, hogy gyorsabban folyik-e le!

A módszer hatékonysága nagyban függ attól, mennyire sikerül lezárni a lefolyónyílást a palack szájával. Ha a víz és a nyomás oldalt elszökik, kisebb az esélye annak, hogy a lerakódás megmozdul.

A módszer hatékonysága függ attól, mennyire sikerül lezárni a lefolyónyílást a palack szájával

Mikor érdemes más megoldást választani?

A palackos trükk elsősorban kisebb dugulásoknál lehet hasznos. Ha több próbálkozás után sem javul a helyzet, nem érdemes erőltetni a módszert.

Ilyenkor célszerű lehet hagyományos gumiharangot, lefolyótisztító eszközt használni, komolyabb dugulás esetén pedig szakember segítségét kérni.

A módszer egyik előnye, hogy egyszerű, gyors, és nem szükséges hozzá vegyszer. Egy hétköznapi műanyag palack így akár kéznél lévő segítség lehet egy enyhébb mosogatói dugulás esetén.

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