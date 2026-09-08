Gasztro

2026.09.08.

Ezt az alapanyagot add a zabkásádhoz, ha székrekedéssel küzdesz: kicsi megoldás, nagy eredmény

Nosalty profilképe Nosalty

Székrekedéssel küzdesz? Egy egyszerű hozzávalóval rostosabbá teheted a zabkásádat.

A zabkása önmagában is jó alap, ha szeretnéd rostosabbá tenni a reggelidet, de egyetlen apró hozzávalóval még többet kihozhatsz belőle. Az őrölt lenmag nemcsak rostot ad a zabkásához, hanem a megfelelő folyadékbevitel mellett a széklet állagára és a bélműködésre is kedvezően hathat.

lenmagos zabkása
Friss kutatás: tegyél lenmagot a zabkásádba szorulás ellen

A székrekedés egyik gyakori oka a rostszegény étrend, ezért az első lépés sokszor nem valamilyen különleges hashajtó étel keresése, hanem annak átgondolása, hogy kerül-e elég rost a tányérra.

A felnőtteknek általában napi 25–30 gramm rost bevitele javasolt, amit zöldségekből, gyümölcsökből, teljes értékű gabonákból és magvakból is összeállíthatsz.

Miért pont lenmag?

A lenmag egyik nagy előnye, hogy oldható és oldhatatlan rostokat is tartalmaz. Az oldható rost folyadékkal érintkezve gélszerűvé válik, míg az oldhatatlan rost növeli a széklet tömegét, vagyis nem ugyanúgy működnek, de együtt segíthetnek a rendszeresebb bélműködés támogatásában.

És erre nemcsak elméleti magyarázat van: egy kisebb, randomizált vizsgálatban funkcionális székrekedéssel élő felnőtteknél négy héten keresztül vizsgálták a lenmagliszt hatását. A lenmagot fogyasztó csoportban javult a székletürítés gyakorisága és több, székrekedéssel kapcsolatos tünet is.

Fontos

A kutatásban napi 50 gramm lenmaglisztet használtak, ezért az eredményt nem érdemes úgy értelmezni, hogy egy kanál lenmag azonnal megoldja a problémát.

Ne egészben szórd a zabkására!

Amikor lenmagot teszel a zabkásába, érdemes őrölt formát választani. Így könnyebben felhasználható, ráadásul sokkal egyszerűbb elkeverni a krémes zabkásában.

zabpelyhet tálba töltő nő
Ezt az alapanyagot add a zabkásádhoz, ha székrekedéssel küzdesz

Nem csak lenmag kerülhet a zabkásába

Ha a célod a rostos reggeli, nem kell leragadnod egyetlen hozzávalónál. A lenmag mellé vagy helyett többféle alapanyaggal is variálhatsz.

  • Aszalt szilva: a zabkása egyik legjobb édes feltétje lehet, ráadásul a székrekedés esetén gyakran ajánlott élelmiszerek között is szerepel. Az aszalt szilva, az alma és a körte is jó választás, ha több rostot szeretnél bevinni.

Chiamag: szintén sok rostot tartalmaz, és folyadékot felvéve megduzzad, ezért overnight oatsba különösen kézenfekvő. Lenmaggal együtt is használhatod, de ilyenkor különösen fontos, hogy ne sajnáld a folyadékot.

  • Málna: ha gyümölccsel dobnád fel a reggelit, a rostosabb bogyós gyümölcsök jó választást jelentenek.
  • Dió és mandula: nemcsak ropogósabbá teszik a zabkását, hanem rostot is adnak hozzá. A dió, a pisztácia, a pekándió és a mandula is beilleszthető a rostosabb étrendbe.
  • Zabkorpa: ha még rostosabbá tennéd a reggelidet, a zabpehely mellé egy kevés zabkorpát is keverhetsz.

A folyadékról se feledkezz meg

Fontos figyelned, ha több rostot eszel, igyál mellé megfelelő mennyiségű folyadékot is. A rostok vízzel együtt tudják megfelelően kifejteni a hatásukat, ezért a lenmagos, chiamagos, gyümölcsös zabkása mellé egy pohár víz sem rossz ötlet.

Ha tehát egyetlen zabkásával szeretnéd több oldalról megtámogatni a rostbeviteledet, készítsd zabból, őrölt lenmagból és chiamagból, majd pakold meg málnával vagy almával és néhány szem dióval. Így nem egyetlen hozzávalótól vársz csodát, hanem több, rostban gazdag alapanyagot építesz be egyetlen egyszerű reggelibe.

Ételek, amelyek segítenek székrekedés esetén

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

kókuszos süti

Kókuszos trikolor sütemény

Én kikészítettem a konyhapultra a piskóta massza kimért hozzávalóit kettéosztva és a kókuszos krém szintén kimért hozzávalóit. Előbb a kakaós piskótát készítettem el. Amíg a ...

kekszsüti

Áfonyás kekszsüti

A karácsonyfa kekszsütim és a Valentin-napi epres kekszsütim alapján készült ez a desszert. Menet közben alakult, mert elfogyott itthonról a kakaópor, és a liofilizált áfonyát nem ...

töltött tök

Töltött tök tejfölösen

A friss tökből nem csak főzelék készülhet. Szuper könnyű és ízletes fogást kapunk, ha megtöltjük, majd tejföllel gazdagon lekenjük és a sütőben összesütjük. Önmagában is ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Lefolyó
Gasztro

Ez a hétköznapi eszköz is segíthet, ha nehezen megy le...

Ha a mosogatóban egyre lassabban folyik le a víz, könnyen lehet, hogy kisebb dugulás alakult ki a lefolyóban. Ilyenkor nem feltétlenül kell azonnal vegyszerekhez vagy speciális eszközökhöz nyúlni: egy egyszerű, üres műanyag palackkal is meg lehet próbálni megszüntetni a problémát. Mai Otthon Tippünkben azt is megmutatjuk, hogyan!

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept