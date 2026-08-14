Nosalty Mit főzzek hétvégén? Kaporleves, tejfölös csirke, hortobágyi és édes palacsinta is illegeti magát a tányéron

Nem hagyjuk, hogy a magas hőfok győzedelmeskedjen!
SZOMBAT
Leves
Egyszerű kaporleves
Desszert
Vegán csokimousse tofuból
VASÁRNAP
A hétvégén hatalmas kedvencekkel találkozhattok, érkezik többek között hagymaleves, kaporleves és mennyei, gyorsan elkészíthető tejfölös csirke, de sós és édes palacsintával is készülünk, ahogyan a csokis édességek kedvelői is megtalálják számításaikat.
Nem hagyjuk, hogy a magas hőfok győzedelmeskedjen!
SZOMBAT
VASÁRNAP
Nagyon lágy piskóta, egyszerűen imádom. Mindig vásárolok több fajta pudingport, így bármikor nekiláthatok ennek az egyszerű desszertnek. Jól lehűtve, könnyen szeletelhető lesz, és aki ...
Én így készítettem a szilvalekvárt, és tökéletesen finom lett. Nem sütőben sütöttem, nem egy napig főztem. Szép, élénk színe lett, és az íze is nagyon finom, főleg a ...
Nagymamám ezt a levágott, rétesszélek újra nyújtott tésztájából készítette. Mivel a sütéshez előkészített hagyományos töltelékek addigra elfogytak, ezt a tölteléket ...
A mosás teljesen hétköznapi tevékenység, amit a legtöbben az adott textil címkéje alapján végeznek. Ha viszont nem vagy elégedett a törülközök milyenségével mosás után, akkor hadd áruljuk el mai Otthon Tippünkben, milyen házi keverék teszi igazán puhává és illatossá őket. Azt eláruljuk, hogy öblítőt nem használunk hozzá.Nosalty
Bizony, az egészséges, teljes értékű gabonafajták még a koleszterinünkre is jó hatással vannak - a bélflóra egészségéről nem is beszélve!Brecz Judit
Három díj és egy új italkategória: két csillagot érdemelt a Great Taste awardson a fermentált italokat gyártó zebegényi natu.farm - és még idén piacra dobnak egy új márkát.Nosalty
Bizony, az egészséges, teljes értékű gabonafajták még a koleszterinünkre is jó hatással vannak - a bélflóra egészségéről nem is beszélve!
A Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot-ját választották a világ legjobbjának a Concours Mondail de Bruxelles szakértői.
A paradicsomszósz készítése egyszerűnek tűnik, mégis könnyű elrontani. Ha túl savas lesz, sokan azonnal cukorért nyúlnak, pedig a szakértők szerint nem feltétlenül ez a legjobb módszer. Mai Napi Tippünkben megmutatjuk, hogy mi a megoldás!
Én így készítettem a szilvalekvárt, és tökéletesen finom lett. Nem sütőben sütöttem, nem egy napig főztem. Szép, élénk színe lett, és az íze is nagyon finom, főleg a ...
Nagyon lágy piskóta, egyszerűen imádom. Mindig vásárolok több fajta pudingport, így bármikor nekiláthatok ennek az egyszerű desszertnek. Jól lehűtve, könnyen szeletelhető lesz, és aki ...
A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.