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2026.08.14.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Kaporleves, tejfölös csirke, hortobágyi és édes palacsinta is illegeti magát a tányéron

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A hétvégén hatalmas kedvencekkel találkozhattok, érkezik többek között hagymaleves, kaporleves és mennyei, gyorsan elkészíthető tejfölös csirke, de sós és édes palacsintával is készülünk, ahogyan a csokis édességek kedvelői is megtalálják számításaikat.

Nem hagyjuk, hogy a magas hőfok győzedelmeskedjen!

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