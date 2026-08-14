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2026.08.14.

Nosalty Mit főzzek ma? A leves paradicsomból, a pörkölt sertéshúsból, a brownie pedig fügéből készül

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Paradicsomleves nem menzás recept alapján, sertéspörkölt szaftosan és fügés brownie serpenyősen - ez vár ránk ma.

Nyárias, magyaros, finoman különleges menü.

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