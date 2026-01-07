Vegán csokimousse tofuból
Hozzávalók
-
500 g tofu (selyemtofu)
-
1 ek mogyoróvaj
-
75 ml juharszirup
-
1 tk vanília kivonat
-
40 g kókusztej (vagy kókusztej)
-
1 csipet só
-
150 g étcsokoládé
-
1 ek tökmag
-
20 g málna (1ek liofilizált málna)
- 13% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 14% Zsír
-
125g tofu180 kcal
-
4g mogyoróvaj24 kcal
-
19g juharszirup49 kcal
-
0 kcal
-
10g kókusztej20 kcal
-
0 kcal
-
38g étcsokoládé205 kcal
-
3g tökmag11 kcal
-
5g málna3 kcal
- 13% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 14% Zsír
-
500g tofu720 kcal
-
16g mogyoróvaj96 kcal
-
75g juharszirup195 kcal
-
0 kcal
-
40g kókusztej79 kcal
-
0 kcal
-
150g étcsokoládé819 kcal
-
10g tökmag45 kcal
-
20g málna10 kcal
- 13% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 14% Zsír
-
61.3g tofu88 kcal
-
2g mogyoróvaj12 kcal
-
9.2g juharszirup24 kcal
-
0.5g vanília kivonat0 kcal
-
4.9g kókusztej10 kcal
-
0 kcal
-
18.4g étcsokoládé100 kcal
-
1.2g tökmag5 kcal
-
2.5g málna1 kcal
- 13% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 25 g
Zsír
-
Összesen 27.3 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 3 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1460.6 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 23 mg
-
Kálcium 900 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 150 mg
-
Foszfor 342 mg
-
Nátrium 31 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 42.1 g
-
Cukor 30 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 105.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 42 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 10 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 18 micro
- 13% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 100.2 g
Zsír
-
Összesen 109.4 g
-
Telített zsírsav 44 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 29 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 29 g
-
Koleszterin 12 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5842.6 g
-
Cink 14 mg
-
Szelén 93 mg
-
Kálcium 3601 mg
-
Vas 27 mg
-
Magnézium 601 mg
-
Foszfor 1368 mg
-
Nátrium 125 mg
-
Réz 4 mg
-
Mangán 11 mg
Szénhidrát
-
Összesen 168.4 g
-
Cukor 120 mg
-
Élelmi rost 26 mg
Víz
-
Összesen 421.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 4 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 170 micro
-
Kolin: 17 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 14 micro
-
β-karotin 41 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 74 micro
- 13% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 12.3 g
Zsír
-
Összesen 13.4 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 1 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 716.9 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 442 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 74 mg
-
Foszfor 168 mg
-
Nátrium 15 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.7 g
-
Cukor 15 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 51.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 21 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 5 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 9 micro
Elkészítés
- Egy nagy keverőtálba kimérjük a selyemtofut, majd hozzáadjuk a mogyoróvajat, a juharszirupot, a vaníliát és a kókusztejet. Érdemes egy csipet sóval is meghinteni, ami sokkal intenzívebbé teszi az édes ízeket.
- Kézi vagy gépi habverővel alaposan elkeverjük a tofus alapot, majd hozzácsorgatjuk az olvasztott étcsokoládét, és ezzel is eldolgozzuk a masszát.
- Ezután a habverőt botturmixra cseréljük és azzal krémesítjük teljesen csomómentesre a desszertünket.
- A kész krémet poharakba kanalazzuk, majd a tetejüket egy kiskanál segítségével elsimítjuk. A tetejüket ízlés szerint megszórjuk aprított tökmaggal és liofilizált málnával.
- Azonnal is fogyaszthatjuk, de a tökéletes állag érdekében tegyük pár órára hűtőszekrénybe.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés módja: hidegkonyha
Imádjuk ha egy desszert nem csak bűnös élvezet, de laktató és fehérjében is dús - éppen ezért szuper választás ez a tofualapú csokimousse. Villámgyorsan elkészül, krémes és ízekben gazdag, ráadásul meg sem lehet mondani, hogy selyemtofu a fő összetevő!