Vegán csokimousse tofuból

Rosanics Petra
Vegán csokimousse tofuból
Hozzávalók

492
Kalória
25g
Fehérje
42.1g
Szénhidrát
27.3g
Zsír
105.5g
Víz
3g
Koleszterin
6.5g
Élelmi rost
29.9g
Cukor
  • 13% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 14% Zsír
Összesen 492 kcal
  • 13% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 14% Zsír
Összesen 1964 kcal
  • 13% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 14% Zsír
Összesen 240 kcal
  • 13% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    25 g

Zsír

  • Összesen
    27.3 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    3 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1460.6 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    23 mg
  • Kálcium
    900 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    150 mg
  • Foszfor
    342 mg
  • Nátrium
    31 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    42.1 g
  • Cukor
    30 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    105.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    42 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    10 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    18 micro
Elkészítés

  1. Egy nagy keverőtálba kimérjük a selyemtofut, majd hozzáadjuk a mogyoróvajat, a juharszirupot, a vaníliát és a kókusztejet. Érdemes egy csipet sóval is meghinteni, ami sokkal intenzívebbé teszi az édes ízeket.
  2. Kézi vagy gépi habverővel alaposan elkeverjük a tofus alapot, majd hozzácsorgatjuk az olvasztott étcsokoládét, és ezzel is eldolgozzuk a masszát.
  3. Ezután a habverőt botturmixra cseréljük és azzal krémesítjük teljesen csomómentesre a desszertünket.
  4. A kész krémet poharakba kanalazzuk, majd a tetejüket egy kiskanál segítségével elsimítjuk. A tetejüket ízlés szerint megszórjuk aprított tökmaggal és liofilizált málnával.
  5. Azonnal is fogyaszthatjuk, de a tökéletes állag érdekében tegyük pár órára hűtőszekrénybe.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés módja: hidegkonyha
Imádjuk ha egy desszert nem csak bűnös élvezet, de laktató és fehérjében is dús - éppen ezért szuper választás ez a tofualapú csokimousse. Villámgyorsan elkészül, krémes és ízekben gazdag, ráadásul meg sem lehet mondani, hogy selyemtofu a fő összetevő!

