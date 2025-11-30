Heti Menü – Gyors levesek, húsos és vega bundás finomságok könnyítik meg a napjaid az ünnepi hajtás előtt

Az adventi készülődés heteiben a meghitt nyugalom kevésbé jellemző életünkre: legtöbben dolgozunk, rohangálunk, ajándékokat kutatunk, intézkedünk, szervezkedünk, és kigondoljuk az ünnepi menüsort... na de közben ennünk is kell! Éppen ezért az első decemberi hétre gyors leveseket hoztunk nektek, melyekhez frissen sültek, göngyölt húsok és bundás vega/húsos finomságok csatlakoztak. Utóbbiakat egyébként akár zsiradék nélkül, nagyobb adagokban is elkészíthetitek, gyorsan, hatékonyan. És nyugalom, édességekben sem lesz hiány! Főzzetek és süssetek velünk!
Lássuk a heti menüt!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű31284Kalória252.4gFehérje554.6gSzénhidrát3203.8gZsír
Főétel
Sonkás-sajtos pulykatekercsadagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű764Kalória64.6gFehérje4gSzénhidrát51.3gZsír
Desszert
Ropogós-bundás banánadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű476Kalória3.2gFehérje56.9gSzénhidrát27.9gZsír
hétfő
Leves
Magyaros karfiollevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű79Kalória2.2gFehérje11gSzénhidrát3.6gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1518Kalória47.2gFehérje54.2gSzénhidrát123.1gZsír
Saláta
Fullos petrezselyemsalátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű182Kalória5.7gFehérje31.4gSzénhidrát5.1gZsír
kedd
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű138Kalória3.5gFehérje15.6gSzénhidrát5gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű623Kalória19.9gFehérje125.2gSzénhidrát6.3gZsír
Desszert
Almás galette leveles tésztábóladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű379Kalória5.1gFehérje47gSzénhidrát19.8gZsír
szerda
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű170Kalória4.1gFehérje9.8gSzénhidrát12.1gZsír
-
Főétel
Lazac céklaágyonadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes812Kalória52.2gFehérje60.6gSzénhidrát42.7gZsír
Desszert
Túrós muffinadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű275Kalória7.4gFehérje30.5gSzénhidrát13.6gZsír
csütörtök
Leves
Klasszik tojáslevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű119Kalória5.6gFehérje3.8gSzénhidrát8.9gZsír
-
Főétel
Sörbundás rántott gombaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű691Kalória8.5gFehérje43.6gSzénhidrát54gZsír
Savanyúság
Uborkasaláta újhagymávaladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű86Kalória1.4gFehérje19.2gSzénhidrát1.2gZsír
péntek
Leves
Fehér babos spenótlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű487Kalória22.4gFehérje67.7gSzénhidrát15.5gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1855Kalória100.7gFehérje72.7gSzénhidrát128.5gZsír
Desszert
Legegyszerűbb császármorzsaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1053Kalória23gFehérje128.7gSzénhidrát48.7gZsír
szombat
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű412Kalória22.3gFehérje26.4gSzénhidrát24.9gZsír
-
Főétel
Toszkán göngyölt húsadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes586Kalória47.7gFehérje17gSzénhidrát37.3gZsír
Desszert
Fergeteges Fekete-erdő pohárkrémadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1396Kalória20.1gFehérje139.6gSzénhidrát84.2gZsír
vasárnap
