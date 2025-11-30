Heti Menü – Gyors levesek, húsos és vega bundás finomságok könnyítik meg a napjaid az ünnepi hajtás előtt

A decemberi, ünnepek előtti hetek nem arról híresek, hogy nyugalomban telnének, ezért mi most segítségetekre sietünk, hogy legalább a főzés terén szusszanhassatok egy keveset: gyors levesekkel, sütőben, akár zsiradék nélkül sült főételekkel illetve salátákkal és rapid édességekkel támogatjuk a család jóllakását.

Az adventi készülődés heteiben a meghitt nyugalom kevésbé jellemző életünkre: legtöbben dolgozunk, rohangálunk, ajándékokat kutatunk, intézkedünk, szervezkedünk, és kigondoljuk az ünnepi menüsort... na de közben ennünk is kell! Éppen ezért az első decemberi hétre gyors leveseket hoztunk nektek, melyekhez frissen sültek, göngyölt húsok és bundás vega/húsos finomságok csatlakoztak. Utóbbiakat egyébként akár zsiradék nélkül, nagyobb adagokban is elkészíthetitek, gyorsan, hatékonyan. És nyugalom, édességekben sem lesz hiány! Főzzetek és süssetek velünk!

Lássuk a heti menüt!

