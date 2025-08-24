Család

2025.08.24.

Heti menü szomorkás hangulatban: nyárbúcsúztató kedvencek 7 napon át

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Szuper nyárias, egyben szomorkás hetünk lesz, hiszen lassan véget ér az augusztus is. Éppen ezért sok-sok kedvenc nyári ételt vonultatunk fel, készítsétek el őket, és vegyetek könnyes búcsút a (naptári) évszaktól!

kakaós palacsinta

Túró rudi palacsinta

Roppanós étcsokoládé, alatta puha, leheletvékony, kakaós palacsinta. Ezekbe burkolódzik a citrusos, vaníliás, lágy túrókrém. Ezek együtt alkotják a túró rudi és a palacsinta ...

sajtos pogácsa

Sajtos pogácsa villámgyorsan

Imádjuk az álompuha és szaftos pogácsát, pláne, ha sok-sok sajt is kerül bele és rá is! Most egy pillanatok alatt elkészíthető tésztájú verziót mutatunk nektek, amit gyorsan ...

gyümölcslekvár

Áfonyalekvár

Nyáron érdemes minden kedvenc gyümölcsünkből befőzni pár üveg lekvárt, hogy a szomorkásabb, hidegebb hónapokra is jusson belőlük. Készíthetjük friss és fagyasztott gyümölcsből ...

A fini'z smashburgere
Család

Vigyázz, kész, SMASH! – 5 hely, ha a legfinomabb smashburgereket...

Vitán felül áll, hogy a smashburger lett az aktuális streetfood-szupersztár. Egyszerű, jóízű, nem kell sokat vacakolni vele, és a legtöbb helyen az ár-érték aránya is kiváló. És épp, mert egyszerű, ráadásul mindenki odavan érte, egymás után nyílnak a smashburgert kínáló helyek, ami ugye érthető, csak így sokból kell a legjobbat megtalálni. Mi most ebben segítünk.

Kormos Lili

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

