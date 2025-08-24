Heti menü szomorkás hangulatban: nyárbúcsúztató kedvencek 7 napon át

-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű974Kalória29.5gFehérje95.8gSzénhidrát54.7gZsír
-
Főétel
Hagyományos tojásos nokedliadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű384Kalória14.5gFehérje56.3gSzénhidrát10.4gZsír
-
Desszert
Nyári gyümölcskenyéradagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű526Kalória6.6gFehérje63.3gSzénhidrát27.5gZsír
hétfő
-
-
-
Leves
Jéghideg sültmeggy-levesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű526Kalória6.4gFehérje105.8gSzénhidrát12.8gZsír
-
Főétel
Nyári citromos csirkeadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű412Kalória26.8gFehérje4.2gSzénhidrát30.6gZsír
-
Desszert
Legfinomabb főtt kukoricaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű267Kalória7.7gFehérje30.5gSzénhidrát14gZsír
kedd
-
-
-
Leves
Nyári fejtettbab-levesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű617Kalória33.9gFehérje89.7gSzénhidrát15.8gZsír
-
Főétel
Márványsajtos nyári salátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű581Kalória30.7gFehérje36gSzénhidrát37.6gZsír
-
Ital
Barackos jeges teaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű26Kalória0.6gFehérje6.5gSzénhidrát0.2gZsír
szerda
-
-
-
Leves
Kovászosuborka-krémlevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű56Kalória2.9gFehérje4.9gSzénhidrát2.5gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes465Kalória40.7gFehérje50.1gSzénhidrát11.2gZsír
-
Desszert
Kaktusz jégkrémadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű127Kalória1.7gFehérje21.7gSzénhidrát5.1gZsír
csütörtök
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű356Kalória6gFehérje24.1gSzénhidrát27.9gZsír
-
Főétel
Hagyományos nyári lecsóadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű755Kalória21.7gFehérje58.3gSzénhidrát49.3gZsír
-
Desszert
Nyári meggyes piteadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű464Kalória7gFehérje66.7gSzénhidrát19.5gZsír
péntek
-
-
-
Előétel
Joghurtos padlizsán egyszerűenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű209Kalória6.5gFehérje16.4gSzénhidrát14.6gZsír
-
Főétel
Egyszerű joghurtos lángosadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű413Kalória12.4gFehérje83.4gSzénhidrát2.5gZsír
-
Desszert
Mennyei citromos álomadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű442Kalória5.5gFehérje56.1gSzénhidrát22.3gZsír
szombat
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű136Kalória3.7gFehérje23.2gSzénhidrát4.5gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű726Kalória37.2gFehérje79.4gSzénhidrát26.3gZsír
-
Desszert
TiramisujégkrémadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű286Kalória4.8gFehérje21.4gSzénhidrát20.1gZsír
vasárnap
-
Heti menü szomorkás hangulatban: nyárbúcsúztató kedvencek 7 napon át
Szuper nyárias, egyben szomorkás hetünk lesz, hiszen lassan véget ér az augusztus is. Éppen ezért sok-sok kedvenc nyári ételt vonultatunk fel, készítsétek el őket, és vegyetek könnyes búcsút a (naptári) évszaktól!