Heti menü szomorkás hangulatban: nyárbúcsúztató kedvencek 7 napon át

Vitán felül áll, hogy a smashburger lett az aktuális streetfood-szupersztár. Egyszerű, jóízű, nem kell sokat vacakolni vele, és a legtöbb helyen az ár-érték aránya is kiváló. És épp, mert egyszerű, ráadásul mindenki odavan érte, egymás után nyílnak a smashburgert kínáló helyek, ami ugye érthető, csak így sokból kell a legjobbat megtalálni. Mi most ebben segítünk.