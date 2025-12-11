Téli kényeztetés: lombház, jakuzzi, panorámainfra, illetve finn szauna és helyi ínyencségek a Treehouses Noszvajban

Karácsonyi stressz helyett gőzölgő forró italok, finom falatok és lombházas pihenés vár rád a fák koronáján! A Treehouses Noszvaj az a téli álomdesztináció, ahol a maximális feltöltődés és a gasztronómiai élvezet garantált – anélkül, hogy a konyhában kellene robotolnod!

A Treehouses Noszvaj a válasz azoknak, akik a téli időszakban minőségi pihenésre és kompromisszumok nélküli kényeztetésre vágynak. Ez a prémium adults only menedék a Bükk szívében nem arról szól, hogy nekilátsz egy ünnepi menü elkészítésének, hanem arról, hogy a legfinomabb ízeket élvezd, minimális energiabefektetéssel. A hatalmas panorámaablakok és a fűtött, stílusos házikók teremtik meg az alaphangulatot.

Téli Kényeztetés: lombház, jakuzzi, panoráma a Treehouses Noszvajban

A Teáskonyha Titka: Téli Ízek Expressz

A Lombházakban lévő teáskonyha a kulcs a gondtalan gasztroélvezetekhez. Fel van szerelve mindennel, ami a melegital-wellnesshez és a hideg falatok tárolásához szükséges.

Forró Kényeztetés: Felejtsd el a bolti forró csokit! Készíts mézes-gyömbéres téli teát a teáskonyhai vízforralóval, vagy egy extra adag fűszerrel tuningolt forró csokoládét.

A Pezsgő Sarok: Tartsd behűtve a helyi Egri borokat vagy egy palack pezsgőt.

Nosalty Tipp: Vigyél magaddal egy üveg finom házi mézeskalács krémlikőrt! Ezt egyszerűen csak be kell tenni a hűtőbe, és a nap végén egy minőségi pohárból kortyolgatva a tökéletes édes lezárása a napnak.

Gourmet Ébredés: A Házhoz Szállított reggeli

A Treehouses Noszvaj megértette, hogy a luxus a gondtalanságban rejlik.

Pihenés felsőfokon

A Helyi Reggeli Kosár: Minden reggel a házikó ajtajánál vár a helyi termelőktől származó, bőséges Breakfastbox. Ez a legfinomabb módja annak, hogy felfedezd a környék ízeit: friss pékáruk, házi lekvárok, regionális sajtok és finom felvágottak. Csak kávét főzöl a teáskonyhán, és élvezed a panorámát!

Egyszerű Esti Delikátok: Mivel nem akarsz főzni, állíts össze egy elegáns ízelítő tálat! Vegyél egy jó noszvaji házi sajtot, aszalt gyümölcsöket, olívabogyót és egy helyi kézműves kenyeret. A teáskonyhában könnyedén előkészíthető, de maximális élményt nyújt egy pohár borral.

A Hő Forrása: A Télen is Gőzölgő Jakuzzi

Mivel a fák között nincs kandalló, a meleget és a romantikus hangulatot a stílusos belső tér és a kültéri wellness biztosítja.

Téli Varázslat a jakuzziban: A privát, fűtött jakuzzi élménye télen a legkülönlegesebb. A meleg vízből nézni az erdőt vagy a csillagos égboltot – miközben egy pohár cuvée van a kezedben – , felejthetetlen. Ez fókuszpontja a téli pihenésnek.

Helyi Éttermi Kiruccanás: Ne feledd, Eger közel van! Tervezzetek be egy romantikus vacsorát a környék egyik éttermében, ahol megkóstolhatjátok a Bükk autentikus, téli ételeit. Utána már csak a meleg házikó és a jakuzzi vár (vagy a Panoráma Finn szauna), teljes gasztronómiai elégedettségben.

A Treehouses Noszvaj megmutatja: a téli gasztronómia a minőségi kényeztetésről, a helyi értékekről és a teáskonyhában könnyen kivitelezhető élvezetekről szól. Foglalj egy időpontot, és engedd, hogy a fák koronáján gubózva töltsd fel a karácsony előtti energiaraktáraidat!

Vagy szerezd be a karácsonyi ajándékodat már most a Treehouses Noszvajba!

Kedvezmény az ünnepi időszakban

Játssz velünk, és nyerj egy 2 főre szóló, 1 éjszakás pihenést (hétköznap, reggelivel) a Treehouses Superior Lombházba!