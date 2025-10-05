Heti Menü: gyökérzöldségekkel sütünk-főzünk, a répától a paszternákon át a cékláig

Ősszel, miután elmúlt a száraz, forró nyár, de még nincs itt a fűtésszezon, a frissen mosott ruhák bizony napokig száradnak a lakásban - jobb esteben pedig elkerüljük, hogy befülledjenek, és büdösen szedjük le őket a szárítóról. Otthon Tippünk segít, hogy hatékonyabb legyen a ruhaszárítás, ősszel is.