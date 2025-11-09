Heti Menü: ínycsiklandozó sült húsok és szaftos raguk, nem csak Márton-napra

Amíg tart a gombaszezon, és az erdőt járjuk, addig szinte biztosan lépten-nyomon mi is belebotlunk az erdő apró lakóiba. Igen ám, de érdemes körültekintően közeledni feléjük, ugyanis nem mindegyik híres jószándékáról. Most olyan gombákat kell felismernetek képekről, melyek hazánkban is megteremnek, azonban mérgező hatásuk miatt tilos a fogyasztásuk.