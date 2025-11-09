Gasztro

2025.11.09.

Heti Menü: ínycsiklandozó sült húsok és szaftos raguk, nem csak Márton-napra

Szaftos pulykaragu, csodás ünnepi libacomb, őzgerincben sült csirke és babragus csirkecomb is vár rátok a héten, nem beszélve a csupa csoda levesről és a süteményekről, pudingokról vagy tortákról.

húsleves

Téli orjaleves lassú tűzön főzve

Ez az orjaleves igazi időutazás a nagymama konyhájába: lassan fő, csontból, zöldségből és szeretetből. Aranyló, telt ízű leves, amit disznóvágáskor vagy vasárnapi ebédre is ...

aranygaluska

Nagyon vajas aranygaluska

Pihe-puha, szaftos kelt tészta, rengeteg dió és krémes vaj, melyeket mind körbejár a citromhéj intenzív aromája: ez az aranygaluska. Ki ne szeretné ezt a desszertet, pláne egy selymes ...

Légyölő galóca
Gasztro

Nosalty-kvíz: Hány mérgező gombát ismersz fel a képekről?

Amíg tart a gombaszezon, és az erdőt járjuk, addig szinte biztosan lépten-nyomon mi is belebotlunk az erdő apró lakóiba. Igen ám, de érdemes körültekintően közeledni feléjük, ugyanis nem mindegyik híres jószándékáról. Most olyan gombákat kell felismernetek képekről, melyek hazánkban is megteremnek, azonban mérgező hatásuk miatt tilos a fogyasztásuk.

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

