Heti Menü: ínycsiklandozó sült húsok és szaftos raguk, nem csak Márton-napra

adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes428Kalória21.3gFehérje60.8gSzénhidrát11.4gZsír
Főétel
Krémes tejszínes pulykaraguadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű432Kalória29.4gFehérje4.9gSzénhidrát32.2gZsír
Desszert
Sütőtökös-pekándiós sajttortakockaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1069Kalória13.4gFehérje73.3gSzénhidrát81.2gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes584Kalória34.5gFehérje55.6gSzénhidrát24.6gZsír
Főétel
Márton-napi libavacsoraadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1521Kalória40.6gFehérje57gSzénhidrát126.5gZsír
Desszert
LávasütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű629Kalória8.4gFehérje47.9gSzénhidrát45.8gZsír
kedd
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű202Kalória6.2gFehérje28.4gSzénhidrát8.5gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1373Kalória48.6gFehérje100.9gSzénhidrát84.8gZsír
Desszert
Vaníliás grízpudingadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű267Kalória7.7gFehérje38.5gSzénhidrát7.9gZsír
szerda
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű31284Kalória252.4gFehérje554.6gSzénhidrát3203.8gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes995Kalória86.6gFehérje6.3gSzénhidrát67.1gZsír
Desszert
Piskótatekercs sárgabaracklekvárraladagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes167Kalória3.6gFehérje32.6gSzénhidrát2.4gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű462Kalória12.9gFehérje69.8gSzénhidrát14.7gZsír
Főétel
Egyszerű kínai csirkeadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű456Kalória52.1gFehérje42gSzénhidrát7.9gZsír
Desszert
Kókuszos banánmuffinadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű234Kalória5.4gFehérje27.7gSzénhidrát11.3gZsír
péntek
Leves
Égetett cukkinikrémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű132Kalória3.5gFehérje10.9gSzénhidrát9.3gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes1646Kalória99.9gFehérje127.3gSzénhidrát81.2gZsír
Desszert
Fahéjas csiga sütőtökkeladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes668Kalória11gFehérje96.7gSzénhidrát25.9gZsír
szombat
Leves
Vegán krumplilevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű331Kalória17.7gFehérje43.6gSzénhidrát12.7gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes497Kalória40.5gFehérje35.5gSzénhidrát23.2gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes472Kalória3.9gFehérje59.3gSzénhidrát25.4gZsír
vasárnap
Heti Menü: ínycsiklandozó sült húsok és szaftos raguk, nem csak Márton-napra
Szaftos pulykaragu, csodás ünnepi libacomb, őzgerincben sült csirke és babragus csirkecomb is vár rátok a héten, nem beszélve a csupa csoda levesről és a süteményekről, pudingokról vagy tortákról.