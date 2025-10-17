r
Tarte tatin, a kifordított francia almatorta

Rosanics Petra
Tarte tatin, a francia almatorta, vaníliafagylalttal tálalva
Hozzávalók

tészta

almaréteg

Összesen 224 kcal

Elkészítés

tészta

  1. A lisztet, a sót, a reszelt citromhéjat és a kanál cukrot egy nagy tálban összekeverjük. Ezután jöhet bele a hideg, kockázott vaj, és azzal is elmorzsoljuk.
  2. Hozzáadunk egy tojássárgát és 1-2 kanál jeges vizet, majd összegyúrjuk teljesen a tésztát. Folpackba csomagoljuk és legalább 30 percre hűtőbe tesszük.

almaréteg

  1. Az almákat meghámozzuk, kicsumázzuk és gerezdekre vágjuk. Felhasználásig érdemes citromos vízbe tenni, így nem fog megbarnulni.
  2. Egy nagyobb serpenyőben megolvasztjuk a cukrot a vajjal. Amikor már bugyborékol és nagyjából minden cukorszem elolvadt, hozzáadjuk a vaníliát, a cointreau-t, a habtejszínt, és ezekkel is egyneműre keverjük.
  3. Amikor már szép selymes és egynemű a karamell, szépen körkörösen belehelyezzük az almagerezdeket. Hagyjuk, hogy lassan forrjon a karamell és ebben félpuhára párolódjon az alma, közben pedig néha locsoljuk rá a cukorszirupot az almák tetejére is, hogy mindehol bevonja őket a karamell. Összesen kb. 35 percet hagyjuk így főni.
  4. A tésztát eközben nyújtsuk ki körülbelül akkorára mint a serpenyő, majd ha a fél óra letelt, kapcsoljuk le a lángot/főzőlapot, ezután pedig terítsük rá a kinyújtott tésztát az almákra. Körben nyomogassuk le a tésztát a serpenyő széléhez, majd az egészet tegyük 180 fokos sütőbe 30 percre.
  5. A kész almatortát a sütőből kivéve hagyjuk 5 percet a serpenyőben pihenni, majd borítsuk ki egy nagy tányérra vagy vágódeszkára.
  6. Tálaláskor ízlés szerint szórjuk meg aprított pirított magvakkal és kínáljuk vaníliafagylalttal.

Aranyló karamellben sült almák és ropogós tészta - ha egy desszert lehet egyszerre rusztikus és elegáns, akkor az a tarte tatin! A legenda szerint egy elrontott almás pitéből született: a saját hoteljüket vezető Tatin nővérek fedezték fel ezt az édes véletlent, amikor egy pitéhez előkészített, de odaégetett sült almát próbáltak megmenteni. Pár alma, egy kis vaj, valamivel több cukor - aki egyszer megkóstolja, örökre a szívébe zárja!

