Tarte tatin, a kifordított francia almatorta
Hozzávalók
tészta
-
250 g finomliszt
-
1 csipet só
-
1 citromból nyert citromhéj
-
1 ek nádcukor
-
160 g vaj
almaréteg
- 2% Fehérje
- 30% Szénhidrát
- 13% Zsír
tészta
-
31g finomliszt114 kcal
-
0 kcal
-
1g citromhéj0 kcal
-
1g nádcukor5 kcal
-
20g vaj143 kcal
almaréteg
-
125g alma59 kcal
-
19g nádcukor71 kcal
-
9g vaj63 kcal
-
0 kcal
-
1g cointreau2 kcal
-
5g habtejszín15 kcal
- 55% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 3.9 g
Zsír
-
Összesen 25.4 g
-
Telített zsírsav 16 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 67 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 136.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 39 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 15 mg
-
Foszfor 57 mg
-
Nátrium 12 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 59.3 g
-
Cukor 31 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 109.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 214 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 13 micro
-
Kolin: 14 mg
-
Retinol - A vitamin: 207 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 79 micro
-
β-crypt 13 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 38 micro
Elkészítés
tészta
- A lisztet, a sót, a reszelt citromhéjat és a kanál cukrot egy nagy tálban összekeverjük. Ezután jöhet bele a hideg, kockázott vaj, és azzal is elmorzsoljuk.
- Hozzáadunk egy tojássárgát és 1-2 kanál jeges vizet, majd összegyúrjuk teljesen a tésztát. Folpackba csomagoljuk és legalább 30 percre hűtőbe tesszük.
almaréteg
- Az almákat meghámozzuk, kicsumázzuk és gerezdekre vágjuk. Felhasználásig érdemes citromos vízbe tenni, így nem fog megbarnulni.
- Egy nagyobb serpenyőben megolvasztjuk a cukrot a vajjal. Amikor már bugyborékol és nagyjából minden cukorszem elolvadt, hozzáadjuk a vaníliát, a cointreau-t, a habtejszínt, és ezekkel is egyneműre keverjük.
- Amikor már szép selymes és egynemű a karamell, szépen körkörösen belehelyezzük az almagerezdeket. Hagyjuk, hogy lassan forrjon a karamell és ebben félpuhára párolódjon az alma, közben pedig néha locsoljuk rá a cukorszirupot az almák tetejére is, hogy mindehol bevonja őket a karamell. Összesen kb. 35 percet hagyjuk így főni.
- A tésztát eközben nyújtsuk ki körülbelül akkorára mint a serpenyő, majd ha a fél óra letelt, kapcsoljuk le a lángot/főzőlapot, ezután pedig terítsük rá a kinyújtott tésztát az almákra. Körben nyomogassuk le a tésztát a serpenyő széléhez, majd az egészet tegyük 180 fokos sütőbe 30 percre.
- A kész almatortát a sütőből kivéve hagyjuk 5 percet a serpenyőben pihenni, majd borítsuk ki egy nagy tányérra vagy vágódeszkára.
- Tálaláskor ízlés szerint szórjuk meg aprított pirított magvakkal és kínáljuk vaníliafagylalttal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
- Tepsi mérete: 28
Aranyló karamellben sült almák és ropogós tészta - ha egy desszert lehet egyszerre rusztikus és elegáns, akkor az a tarte tatin! A legenda szerint egy elrontott almás pitéből született: a saját hoteljüket vezető Tatin nővérek fedezték fel ezt az édes véletlent, amikor egy pitéhez előkészített, de odaégetett sült almát próbáltak megmenteni. Pár alma, egy kis vaj, valamivel több cukor - aki egyszer megkóstolja, örökre a szívébe zárja!