Tarte tatin, a kifordított francia almatorta

Aranyló karamellben sült almák és ropogós tészta - ha egy desszert lehet egyszerre rusztikus és elegáns, akkor az a tarte tatin! A legenda szerint egy elrontott almás pitéből született: a saját hoteljüket vezető Tatin nővérek fedezték fel ezt az édes véletlent, amikor egy pitéhez előkészített, de odaégetett sült almát próbáltak megmenteni. Pár alma, egy kis vaj, valamivel több cukor - aki egyszer megkóstolja, örökre a szívébe zárja!