A dietetikus válaszol: Baj vagy nem, ha lenyeljük a görögdinnye magját?

Most akkor megehetjük a görögdinnyemagot, vagy jobb, ha kiköpjük? Mit mond erről a dietetikus?

Sokan nem merik megenni a görögdinnye magját, kiskorunkban is ijesztgetnek minket vele, hogy dinnye nő a hasunkban, ha lenyeljük, pedig a dietetikusok szerint kis mennyiségben teljesen biztonságos, sőt, rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaz - igaz viszont, hogy vannak, akiknek érdemes odafigyelnie a dinnyemag fogyasztására. Cikkünkben szakértői tanácsokat és gyakorlati tippeket adunk a témával kapcsolatban, sőt, a görögdinnyemag egészséges felhasználásáról is lesz szó!

A dietetikusok szerint kis mennyiségben teljesen biztonságos, ha megesszük a dinnyemagot

Biztonságosan fogyasztható a dinnyemag?

Beth Warren dietetikus szerint, ha egy-két mag a dinnyével együtt lecsúszik, az nem okoz problémát, de fontos tudatában lenni, hogy a magok általában teljesen nyersen, fekete héjukkal együtt kerülnek a szervezetünkbe, nem bomlanak le a gyomorban, hanem egészben haladnak át a bélrendszeren - a jelenség egyébként jobb esetben nem okoz gondot, hiszen a magok simán távoznak a széklettel.

Kinek okozhat gondot a magok lenyelése?

Sok dietetikus hangsúlyozza, hogy akik emésztőrendszeri érzékenységgel küzdenek, számukra a túl sok nyers mag gyomorpanaszokat, sőt akár székrekedést is okozhat. A magok nagyon sok oldhatatlan rostot tartalmaznak, ezért megfelelő folyadékbevitel nélkül az emésztés lelassulhat.

Miért lehet egészséges a görögdinnyemag?

A görögdinnyemag gazdag ásványi anyagokban , különösen magnéziumban: 28 gramm mag elfogyasztásával a napi magnéziumszükségletünk körülbelül 30%-át fedezhetjük.



, különösen magnéziumban: 28 gramm mag elfogyasztásával a napi magnéziumszükségletünk körülbelül 30%-át fedezhetjük. Emellett likopint is tartalmaz, amely antioxidáns hatásával a szív- és érrendszer egészségét támogatja.

Gina Keatly dietetikus szerint a likopint számos jótékony hatással hozták összefüggésbe, a szívvédelem mellett a daganatos betegségek megelőzésében is szerepet játszhat. A görögdinnyemag ezenkívül folsavat, mangánt, cinket és vasat is biztosít.

Hogyan hasznosulnak legjobban a dinnyemag tápanyagai?

Pirítva

A szakértők szerint a görögdinnyemag táplálóbb és könnyebben emészthető, ha előtte hőkezeljük, csíráztatjuk, vagy:

... sütőben ropogósra pirítjuk olívaolajjal és kevés sóval. Az így megsütött magok ideálisak rágcsálnivalónak, de salátákba, joghurtba vagy zabkásába is kiválóan illenek!

Magvajként

Egyre népszerűbb a görögdinnyemagvaj is, amelynek állaga a mogyoróvajra emlékeztet. Pirítósra kenve, gyümölcsökhöz mártogatósként vagy turmixba keverve fogyasztható, és a mag egészségügyi előnyeit is kiaknázza.

A legfontosabb tippek a dinnyemagok fogyasztásához:

Sok dinnyemagot egyszerre inkább ne együnk meg, mert emésztési gondokat okozhatnak, de kis mennyiségben hasznos élelmi rostként haladnak át a beleinken.

Hőkezelés, pirítás vagy csíráztatás után a magok tápanyagai jobban hasznosulnak.

Próbáld ki a görögdinnyemagvajat turmixokhoz vagy salátákhoz, praktikus és egészséges!

Görögdinnyemagok a sütőben ropogósra pirítva olívaolajjal és kevés sóval

Összegzés

A görögdinnyemag nemcsak ehető, hanem rengeteg egészségügyi előnyt kínál, a magnéziumtól a likopin antioxidánsig. Kis mennyiségben nyersen is biztonságos, de az optimális tápanyag-hasznosulás érdekében érdemes hőkezelni, pirítani vagy csíráztatni. Ráadásul a magok kreatívan felhasználhatók rágcsálnivalóként, salátában, joghurtban vagy turmixban, így egyszerre egészséges és ízletes kiegészítői lehetnek a nyári gyümölcsöknek.

Inkább mosd meg a görögdinnyét fogyasztás előtt, elmondjuk, miért

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