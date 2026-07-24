Nem csak nyáron lehet színes a kert: 6 növény, amit, ha nyáron ültetsz el, őszre bont csodás, színes szirmokat

Szerencsére léteznek olyan növények, amelyektől akkor is gyönyörű, tartós őszi virágzásra számíthatunk, ha nyár közepén vagy végén ültetjük el őket. Lássuk, melyek ezek a szépségek!

Egy nyári kert a színek és virágok robbanása: élénk rózsaszín, pipacspiros, rikító sárga, halvány lila és vibráló kék árnyalatok borítják a virágágyásokat. De mi van akkor, ha szeretnénk, hogy a kert ősszel is színes virágokban gazdag maradjon? Szerencsére léteznek olyan növények, amelyeket nyár közepén vagy végén ültetve is gyönyörű, tartós őszi virágzásra számíthatunk, akár az első fagyokig. A szakértőkkel beszélgetve összegyűjtöttük a legjobb lehetőségeket, hogy a kert egész ősszel látványos maradjon.

De mi van akkor, ha szeretnénk, hogy a kert ősszel is színes virágokban gazdag maradjon?

Tippek a nyár közepi ültetéshez

Ültetéskor mindig válassz napos vagy félárnyékos helyet , a növény igényének megfelelően.

, a növény igényének megfelelően. Adj a talajhoz komposztot vagy tápanyagdús földet , hogy a késői virágok is bőségesen fejlődjenek.

, hogy a késői virágok is bőségesen fejlődjenek. A növények megfelelő öntözésével és rendszeres gyomlálással biztosíthatod a hosszú virágzást.

Kattints a képre, és nyílik az ősszel virágzó kerti növények sora!

6 fotó

Tudtad?

A késő nyáron ültetett virágok tartósabb virágzást biztosítanak , mert a nappali hőmérséklet már nem olyan intenzív, így kevésbé stresszes számukra a talaj.

, mert a nappali hőmérséklet már nem olyan intenzív, így kevésbé stresszes számukra a talaj. Az ősszel virágzó növények nemcsak látványosak, hanem vonzzák a beporzó rovarokat, ami egészségesebb és fenntartható kertet eredményez.

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Összegzés

Ha szeretnéd, hogy a kerted egész ősszel gazdag színekben pompázzon, érdemes nyár közepétől vagy végén ültetni olyan későn virágzó növényeket, mint a büdöske, a krizantém vagy az őszirózsák. A megfelelő hely, tápanyag és öntözés biztosítja, hogy a kerted szeptembertől akár az első fagyokig színes és látványos maradjon.

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