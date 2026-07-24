Nyár van!

2026.07.24.

Nem csak nyáron lehet színes a kert: 6 növény, amit, ha nyáron ültetsz el, őszre bont csodás, színes szirmokat

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Szerencsére léteznek olyan növények, amelyektől akkor is gyönyörű, tartós őszi virágzásra számíthatunk, ha nyár közepén vagy végén ültetjük el őket. Lássuk, melyek ezek a szépségek!

Egy nyári kert a színek és virágok robbanása: élénk rózsaszín, pipacspiros, rikító sárga, halvány lila és vibráló kék árnyalatok borítják a virágágyásokat. De mi van akkor, ha szeretnénk, hogy a kert ősszel is színes virágokban gazdag maradjon? Szerencsére léteznek olyan növények, amelyeket nyár közepén vagy végén ültetve is gyönyörű, tartós őszi virágzásra számíthatunk, akár az első fagyokig. A szakértőkkel beszélgetve összegyűjtöttük a legjobb lehetőségeket, hogy a kert egész ősszel látványos maradjon.

De mi van akkor, ha szeretnénk, hogy a kert ősszel is színes virágokban gazdag maradjon?

Tippek a nyár közepi ültetéshez

  • Ültetéskor mindig válassz napos vagy félárnyékos helyet, a növény igényének megfelelően.
  • Adj a talajhoz komposztot vagy tápanyagdús földet, hogy a késői virágok is bőségesen fejlődjenek.
  • A növények megfelelő öntözésével és rendszeres gyomlálással biztosíthatod a hosszú virágzást.

Kattints a képre, és nyílik az ősszel virágzó kerti növények sora!

6 fotó

Tudtad?

  • A késő nyáron ültetett virágok tartósabb virágzást biztosítanak, mert a nappali hőmérséklet már nem olyan intenzív, így kevésbé stresszes számukra a talaj.
  • Az ősszel virágzó növények nemcsak látványosak, hanem vonzzák a beporzó rovarokat, ami egészségesebb és fenntartható kertet eredményez.

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Összegzés

Ha szeretnéd, hogy a kerted egész ősszel gazdag színekben pompázzon, érdemes nyár közepétől vagy végén ültetni olyan későn virágzó növényeket, mint a büdöske, a krizantém vagy az őszirózsák. A megfelelő hely, tápanyag és öntözés biztosítja, hogy a kerted szeptembertől akár az első fagyokig színes és látványos maradjon.

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