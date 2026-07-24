Nem csak nyáron lehet színes a kert: 6 növény, amit, ha nyáron ültetsz el, őszre bont csodás, színes szirmokat

Egy nyári kert a színek és virágok robbanása: élénk rózsaszín, pipacspiros, rikító sárga, halvány lila és vibráló kék árnyalatok borítják a virágágyásokat. De mi van akkor, ha szeretnénk, hogy a kert ősszel is színes virágokban gazdag maradjon? Szerencsére léteznek olyan növények, amelyeket nyár közepén vagy végén ültetve is gyönyörű, tartós őszi virágzásra számíthatunk, akár az első fagyokig. A szakértőkkel beszélgetve összegyűjtöttük a legjobb lehetőségeket, hogy a kert egész ősszel látványos maradjon.
Tippek a nyár közepi ültetéshez
- Ültetéskor mindig válassz napos vagy félárnyékos helyet, a növény igényének megfelelően.
- Adj a talajhoz komposztot vagy tápanyagdús földet, hogy a késői virágok is bőségesen fejlődjenek.
- A növények megfelelő öntözésével és rendszeres gyomlálással biztosíthatod a hosszú virágzást.
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Tudtad?
- A késő nyáron ültetett virágok tartósabb virágzást biztosítanak, mert a nappali hőmérséklet már nem olyan intenzív, így kevésbé stresszes számukra a talaj.
- Az ősszel virágzó növények nemcsak látványosak, hanem vonzzák a beporzó rovarokat, ami egészségesebb és fenntartható kertet eredményez.
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Összegzés
Ha szeretnéd, hogy a kerted egész ősszel gazdag színekben pompázzon, érdemes nyár közepétől vagy végén ültetni olyan későn virágzó növényeket, mint a büdöske, a krizantém vagy az őszirózsák. A megfelelő hely, tápanyag és öntözés biztosítja, hogy a kerted szeptembertől akár az első fagyokig színes és látványos maradjon.