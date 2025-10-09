Így étkezz, hogy sokáig friss maradjon az elméd – Ezt ajánlja a MIND-diéta

Ahogy telnek az évek, a szervezet működése lassul, az étvágy csökken, és a folyadékbevitel is elmaradhat a szükségestől. Sok idős ember így észrevétlenül alultáplálttá válik és/vagy kiszárad, ami nemcsak a fizikai, hanem a szellemi állapotot is gyengíti.
A Semmelweis Egyetem szakemberei szerint a tudatos, gyulladáscsökkentő étrend nemcsak a testet erősíti, hanem védelmet nyújthat az agynak is – sőt, csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét.
Amikor az étkezés is nehézzé válik
Az időskori demencia nem csupán a memória gyengülését jelenti – sokaknál az étvágy, sőt a nyelési képesség is romlik.
Dr. Gadó Klára, a Semmelweis Egyetem Geriátriai Klinikájának igazgatója arra figyelmeztet, hogy a nyelési nehézség (diszfágia) miatt sok beteg nem jut elegendő tápanyaghoz.
A szakértő szerint fontos, hogy az ételek állaga igazodjon az egyéni szükségletekhez: a krémlevesek, pürék, párolt zöldségek kíméletesek, miközben tápanyagdúsak. A folyadékokat érdemes kissé sűríteni, hogy elkerülhető legyen a félrenyelés – súlyosabb esetekben pedig a zseléállagú víz is segítséget nyújthat.
Mit bizonyítanak a kutatások?
A tudományos eredmények egyre inkább alátámasztják, hogy bizonyos étrendi minták támogatják az agyműködést, és lassítják a kognitív hanyatlást. A dió például kifejezetten jót tesz az agy egészségének – nem véletlenül vizsgálják hatását a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán is.
De nem csak a dió számít: a teljes étrend egészében hat az agyra – ezt foglalja rendszerbe a MIND-diéta.
A MIND-diéta: két bevált étrend tökéletes ötvözete
A MIND-diéta (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) a mediterrán étrend és a DASH-diéta legjobb elemeit egyesíti, hogy megelőzze a neurodegeneratív betegségeket, például az Alzheimer-kórt.
A hangsúly a természetes, friss alapanyagokon van:
- Zöld leveles zöldségek (spenót, kelkáposzta, saláta)
- Bogyós gyümölcsök: antioxidánsban gazdagok (pl. áfonya, málna, eper)
- Olívaolaj: mint fő zsiradék
- Diófélék, magvak, hüvelyesek – a növényi fehérjék forrásai
- Halak és tengeri ételek: heti néhány alkalommal
Ezzel szemben csökkenteni érdemes a vörös hús, a sajt, az édességek és a gyorsételek fogyasztását.
A cél nem a szigor, hanem a tudatos egyensúly: olyan étrend kialakítása, amely hosszú távon védi az agyat, és támogatja a szív- és érrendszert is.
Az éles elme nem kor kérdése
A MIND-diéta nem kizárólag az időseknek szól – minden korosztály profitálhat belőle.
A sok zöldség, teljes értékű gabona és egészséges zsírforrás javítja a koncentrációt, a memóriát és a hangulatot is.