A megfelelő táplálkozás nemcsak a testet, hanem az agyat is fiatalon tartja – a MIND-diéta pontosan ezt a célt szolgálja. A Semmelweis Egyetem szakértői szerint az étrenddel lassítható az időskori szellemi hanyatlás.

Ahogy telnek az évek, a szervezet működése lassul, az étvágy csökken, és a folyadékbevitel is elmaradhat a szükségestől. Sok idős ember így észrevétlenül alultáplálttá válik és/vagy kiszárad, ami nemcsak a fizikai, hanem a szellemi állapotot is gyengíti.

Így étkezz, hogy sokáig friss maradjon az elméd – Ezt ajánlja a MIND-diéta Getty Images

A Semmelweis Egyetem szakemberei szerint a tudatos, gyulladáscsökkentő étrend nemcsak a testet erősíti, hanem védelmet nyújthat az agynak is – sőt, csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét.

Amikor az étkezés is nehézzé válik

Az időskori demencia nem csupán a memória gyengülését jelenti – sokaknál az étvágy, sőt a nyelési képesség is romlik.

Dr. Gadó Klára, a Semmelweis Egyetem Geriátriai Klinikájának igazgatója arra figyelmeztet, hogy a nyelési nehézség (diszfágia) miatt sok beteg nem jut elegendő tápanyaghoz.

A szakértő szerint fontos, hogy az ételek állaga igazodjon az egyéni szükségletekhez: a krémlevesek, pürék, párolt zöldségek kíméletesek, miközben tápanyagdúsak. A folyadékokat érdemes kissé sűríteni, hogy elkerülhető legyen a félrenyelés – súlyosabb esetekben pedig a zseléállagú víz is segítséget nyújthat.

Mit bizonyítanak a kutatások?

A tudományos eredmények egyre inkább alátámasztják, hogy bizonyos étrendi minták támogatják az agyműködést, és lassítják a kognitív hanyatlást. A dió például kifejezetten jót tesz az agy egészségének – nem véletlenül vizsgálják hatását a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán is.

De nem csak a dió számít: a teljes étrend egészében hat az agyra – ezt foglalja rendszerbe a MIND-diéta.

A MIND-diéta: két bevált étrend tökéletes ötvözete

A MIND-diéta (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) a mediterrán étrend és a DASH-diéta legjobb elemeit egyesíti, hogy megelőzze a neurodegeneratív betegségeket, például az Alzheimer-kórt.

A hangsúly a természetes, friss alapanyagokon van:

Zöld leveles zöldségek (spenót, kelkáposzta, saláta)

(spenót, kelkáposzta, saláta) Bogyós gyümölcsök : antioxidánsban gazdagok (pl. áfonya, málna, eper)

: antioxidánsban gazdagok (pl. áfonya, málna, eper) Olívaolaj : mint fő zsiradék

: mint fő zsiradék Diófélék, magvak, hüvelyesek – a növényi fehérjék forrásai

– a növényi fehérjék forrásai Halak és tengeri ételek: heti néhány alkalommal

Ezzel szemben csökkenteni érdemes a vörös hús, a sajt, az édességek és a gyorsételek fogyasztását.

A cél nem a szigor, hanem a tudatos egyensúly: olyan étrend kialakítása, amely hosszú távon védi az agyat, és támogatja a szív- és érrendszert is.

Az éles elme nem kor kérdése

A MIND-diéta nem kizárólag az időseknek szól – minden korosztály profitálhat belőle.

A sok zöldség, teljes értékű gabona és egészséges zsírforrás javítja a koncentrációt, a memóriát és a hangulatot is.

Forrásunk volt.