Sulikezdés

2026.09.14.

Ide tedd minden év szeptemberében az orchideát, ha szeretnéd, hogy jövőre is virágozzon

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Az orchidea virágzása után sem érdemes megfeledkezni a növényről: a nyári hónapokban elsősorban a gyökerek és a levelek fejlődésére fordítja az energiáját, ősszel pedig megkezdődhet a következő virágzási ciklus előkészítése. Szeptemberben egy egyszerű helyváltoztatással is segítheted, hogy az orchideád új virágszárat hozzon.

A lepkeorchidea, vagyis a Phalaenopsis esetében ebben fontos szerepe lehet annak, hogy ősszel néhány héten keresztül hűvösebb éjszakai hőmérsékletet tapasztaljon. A lakás állandóan meleg, fűtött környezetében ez sokszor elmarad, ezért az orchideának nehezebb lehet érzékelnie az évszakváltást.

Ha szeptemberben egy világosabb, de hűvösebb helyre költözteted, az segíthet beindítani az új virágszár képződését.

fehér orchidea pink belsővel, közelről
Egy mérsékelten hűvösebb hely ősszel segíthet imitálni az orchidea természetes körülményeit

Miért jó az orchideát ősszel hűvösebb helyre pakolni?

A lepkeorchidea természetes élőhelyén, Ázsia, Új-Guinea és Észak-Ausztrália trópusi és szubtrópusi erdeiben ősszel érzékelhetően megváltozik a nappali és az éjszakai hőmérséklet. Az éjszakák hűvösebbé válnak, és ez a növény számára jelzés lehet arra, hogy elindítsa a következő virágzáshoz szükséges folyamatokat.

A lakásban viszont gyakran egész ősszel hasonló hőmérséklet uralkodik, különösen akkor, ha már korán bekapcsoljuk a fűtést. Egy mérsékelten hűvösebb hely ezért segíthet imitálni az orchidea természetes körülményeit, és elősegítheti az új virágszár megjelenését.

Hová tedd szeptemberben az orchideát?

Tehát: nem az a cél, hogy az orchideát egyszerűen a leghidegebb helyiségbe száműzd!

Hogy miért?

  • a hirtelen hőmérséklet-változás,
  • a huzat
  • vagy a túl kevés fény inkább árthat a növénynek!
orchidea elegáns fürdőszobában, parfümösüvegek mellett a mosdón
Nem az a cél, hogy az orchideát ősszel a leghidegebb helyiségbe száműzd!

Ideális lehet például egy világos szoba, amelynek éjszaka érezhetően lecsökken a hőmérséklete. A növény továbbra is igényli a megfelelő mennyiségű fényt, ezért egy világos ablak közelében lévő hely jó választás lehet, ha nincs közvetlenül hideg huzatban.

TIPP: az orchideát ne tedd közvetlenül radiátor, fűtőtest vagy légkondicionáló mellé. A forró vagy hideg levegő közvetlen áramlása megterhelheti a növényt.

Meddig maradjon hűvösebb helyen?

Az őszi hőmérséklet-változásnak több héten keresztül kell tartania ahhoz, hogy az orchidea reagáljon rá. Ha közben megjelenik az új virágszár, visszateheted egy stabilabb, melegebb helyre, ahol már a virágzásra készülhet.

Ettől kezdve próbáld elkerülni a nagy hőmérséklet- és fényingadozásokat. A fejlődő bimbók érzékenyek lehetnek a hirtelen változásokra, és kedvezőtlen körülmények között akár le is hullhatnak.

rusztikus fürdőszoba fehér orchideával
A páratartalom növelésében segíthet például, ha a növényt a fürdőszobába teszed

A fényről és a páráról se feledkezz meg

A hűvösebb környezet önmagában nem elég. Az orchideának továbbra is szüksége van világos, szórt fényre, hiszen a fotoszintézishez ősszel is megfelelő fényviszonyokra van szüksége.

A lakások levegője a fűtési szezon kezdetével szárazabbá válhat, amit az orchidea is megszenvedhet. A páratartalom növelésében segíthet például, ha a növényt párásabb helyiségbe, például a fürdőszobába teszed, feltéve, hogy ott elegendő természetes fényt kap.

A rendszeres permetezés nem feltétlenül a leghatékonyabb módja a páratartalom növelésének, mert:

  • a levelekre kerülő víz gyorsan elpárolog,
  • miközben a tartósan nedves levelek miatt gombás fertőzés is kialakulhat.

Tehát: ne a hideg legyen a cél, hanem a hőmérséklet-változás

A szeptemberi trükk lényege tehát nem az, hogy minél hidegebb helyre tedd az orchideát, hanem hogy...

...biztosíts számára néhány héten át hűvösebb éjszakai hőmérsékletet, miközben elegendő fényt is kap nappal.

Az orchideának a fotoszintézishez ősszel is megfelelő fényviszonyokra van szüksége

Ha megfelelő körülményeket biztosítasz, és megjelenik az új virágszár, visszateheted a növényt egy kiegyensúlyozottabb helyre.

Ezután már csak a megszokott gondozásra, megfelelő öntözésre és elegendő fényre van szükség ahhoz, hogy az orchidea a következő hónapokban újra virágba boruljon.


Ettől az olcsó konyhai fűszertől 2 hét alatt megtáltosodik az orchideád

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