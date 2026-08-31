A C-vitamin az egyik legismertebb vitamin, amelyet sokan elsősorban az immunrendszer támogatásával és a megfázásos időszakkal kapcsolnak össze. Vízben oldódó vitamin, vagyis a szervezet nem raktározza el nagy mennyiségben, a felesleget pedig jellemzően a vizelettel üríti ki. Na de mi történik, ha túladagoljuk?

Az, hogy a C-vitamin vízben oldódik, így a szervezet nem tárolja el, nem jelenti, hogy nem lehet belőle túl sokat bevinni. A nagy dózisú étrend-kiegészítők rendszeres fogyasztása kellemetlen emésztőrendszeri panaszokat okozhat, bizonyos egészségügyi állapotok mellett pedig további kockázatokkal is járhat.

Ezekben az élelmiszerekben több a C-vitamin, mint gondolnád

Mi történik a szervezeteddel, ha túl sok C-vitamint szedsz?

Mennyi C-vitaminra van szükségünk?

A C-vitamin felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaértéke (NRV) 80 mg az uniós jelölési rendelet alapján. A C-vitamin felső biztonságos szintje, azaz a tolerálható felső beviteli szint (UL) pedig 2000 mg felnőttek esetén, az USA IOM (Institute of Medicine/Orvostudományi Intézet) megállapítása szerint. Ez utóbbi azt a mennyiséget jelöli, amelynek rendszeres túllépése már növelheti a mellékhatások kockázatát - írja a Nébih.

A C-vitamin fontos szerepet tölt be többek között:

a kollagén képződésében,

az immunrendszer megfelelő működésében

megfelelő működésében és a vas felszívódásában.

A szükségletet kiegyensúlyozott étrenddel általában könnyű fedezni, különösen akkor, ha rendszeresen fogyasztunk zöldségeket és gyümölcsöket.

C-vitaminban dús receptek:

Mi történik, ha túl sok C-vitamint fogyasztasz? A C-vitamin akut toxicitása általában alacsony, ezért egy egyszeri, nagyobb adag egészséges embernél jellemzően nem okoz súlyos mérgezést. A problémák inkább nagy mennyiség rendszeres fogyasztásakor jelentkezhetnek.

A leggyakoribb panaszok az emésztőrendszert érintik:

hasmenés ,

, hányinger,

hasi görcsök,

puffadás,

gyomorpanaszok.

A tünetek hátterében részben az áll, hogy a nagyobb mennyiségű C-vitamin egy része nem szívódik fel, és vizet vonhat a bélrendszerbe.

Növekedhet a vesekő kockázata

A szervezet a C-vitamin egy részét oxaláttá alakítja, amely a vizeletben hozzájárulhat bizonyos típusú vesekövek kialakulásához. Ez nem jelenti azt, hogy egyetlen nagyobb adag C-vitamintól valakinek biztosan veseköve lesz, a kockázat inkább a tartósan magas bevitel, illetve bizonyos meglévő veseproblémák esetén lehet fontos.

A C-vitamin segíti a növényi eredetű, úgynevezett nem hem vas felszívódását

A vas felszívódását is fokozhatja

A C-vitamin segíti a növényi eredetű, úgynevezett nem hem vas felszívódását. Ez a legtöbb egészséges embernél előnyös tulajdonság, nagy dózisú C-vitamin-pótlásnál azonban bizonyos betegségekben problémát okozhat.

Különösen hemokromatózis, vagyis a szervezet túlzott vasraktározásával járó állapot esetén lehet gond, mert a sok C-vitamin tovább fokozhatja a vas felszívódását, ezáltal ronthatja a vas túlzott felhalmozódását.

A sejtkárosodásról szóló állításokat még vizsgálják

Felmerült az is, hogy nagyon nagy mennyiségű C-vitamin bizonyos körülmények között úgynevezett prooxidáns hatást fejthet ki, vagyis hozzájárulhat az oxidatív stresszhez. Ezt azonban elsősorban laboratóriumi vizsgálatokban figyelték meg, és a rendelkezésre álló kutatások alapján nem lehet kijelenteni, hogy a nagyobb C-vitamin-bevitel rákot vagy sejtkárosodást okozna. Ezen a területen további kutatásokra van szükség.

A több C-vitamin nem feltétlenül jelenti, hogy egészségesebb leszel

A C-vitamin esetében könnyű abba a tévhitbe esni, hogy minél nagyobb adagot szedünk, annál jobban támogatjuk vele az immunrendszerünket. A szervezet azonban egy bizonyos mennyiség fölött egyre kevésbé képes hatékonyan felszívni a vitamint, így a dózis növelése nem feltétlenül jár további előnyökkel.

Éppen ezért, ha valaki kiegyensúlyozottan étkezik, általában nincs szüksége extrém magas dózisú C-vitamin-kiegészítőkre. A vitamint természetes forrásokból is könnyen be lehet vinni.

A C-vitaminban gazdag étrend kialakításához nincs feltétlenül szükség étrend-kiegészítőkre

Ezekből az ételekből is hozzájuthatsz C-vitaminhoz

A C-vitaminban gazdag étrend kialakításához nincs feltétlenül szükség étrend-kiegészítőkre. Jó forrás többek között:

mikrozöldek (pl. retek)

(pl. retek) paprikafélék,

citrusfélék,

eper,

paradicsom,

brokkoli,

kelbimbó,

spenót,

egyéb friss zöldségek és gyümölcsök.

A változatos étrend előnye, hogy a C-vitamin mellett rostokat, ásványi anyagokat és más hasznos növényi vegyületeket is biztosít.

Mikor érdemes óvatosnak lenni a C-vitamin-tablettával? Ha rendszeresen szedsz C-vitamin-kiegészítőt, érdemes megnézni a dobozon feltüntetett mennyiséget, különösen akkor, ha egyszerre többféle vitaminkészítményt is használsz. Könnyű ugyanis úgy összeadni a különböző termékekből származó adagokat, hogy észre sem vesszük, milyen magas napi mennyiség jön ki.

Különösen érdemes orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni, ha:

vesebetegséged van, vagy hajlamod van vesekőre,

hemokromatózisban szenvedsz,

vagy rendszeresen gyógyszereket szedsz.

Egyes kezelések mellett a nagy dózisú C-vitamin-kiegészítők kölcsönhatásba léphetnek a terápiával is.

A lényeg: C-vitaminból sem kell megadózis

A C-vitamin fontos tápanyag, de a több nem mindig jobb!

A szervezet a felesleg jelentős részét kiüríti ,

, a rendszeresen bevitt nagy dózisok viszont hasmenést,

hányingert,

hasi görcsöket okozhatnak,

bizonyos esetekben pedig a vesekő

vagy a túlzott vasfelszívódás kockázata is felmerülhet.

TIPP: ha nincs orvosi inokod nagy dózisú pótlásra, érdemes elsősorban változatos, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrendre támaszkodni, és az étrend-kiegészítőket nem automatikusan, hanem szükség esetén alkalmazni!

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