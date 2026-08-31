A héten gyors, egyszerű és ízletes tésztaételeket küldenek a csillagok minden jegynek. Van köztük, húsos, zöldségkrémes és vegán is, de ér mindegyiket elkészíteni. Lássuk!

Ha a héten a csillagokra hallgattok, akkor nemcsak jóllaktok, hanem még praktikusan, időspórolósan is főzhettek. Minden jegy számára egy-egy tésztaételt küldenek, de nem akármilyet ám, mindenkinek személyre szabottat!

Nosalty Heti Ételhoroszkóp: Ezt az egyszerű és gyors tésztát szánják neked a csillagok

A tészta az egyik legismertebb és legkedveltebb étel a világon. Sokféle formában készülhet, például lehet spagetti, penne, makaróni vagy lasagne. Általában lisztből és vízből készítik, de egyes fajtákhoz tojást is használnak.

A tésztát sokféleképpen lehet elkészíteni és ízesíteni. Gyakran kerül mellé paradicsomszósz, sajtos vagy tejszínes szósz, hús, zöldség, illetve különböző fűszerek. Emiatt könnyen változatos ételek készíthetők belőle.

A tészta népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy általában egyszerűen és viszonylag gyorsan elkészíthető. Sok ország konyhájában megtalálható, és különböző kultúrákban más-más módon készítik. Emiatt a tészta sokoldalú és könnyen variálható alapanyag.

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