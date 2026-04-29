Ezt egyétek – Dietetikusok sorolták fel a legtutibb magnéziumforrásokat

A C-vitamin után talán róla hallunk a legtöbbet: a magnézium létfontosságú ásványi anyag, de nem csak kapszulákkal vihetjük be. Dietetikusok mondták el, milyen alapanyagban, ételben van rengeteg magnézium, figyeljetek csak!

Az alábbi cikkben azokról az ételekről lesz szó, melyek a dietetikusok szerint is tele vannak magnéziummal – segíthetnek az alvásban, a stressz csökkentésében és az energiaszint növelésében is. Lássuk, mikről is van szó!

Az avokádó és a teljes kiőrlésű kenyér is szuper magnéziumforrás

A megváltó magnézium: az alvás, a szív, az idegrendszer és az izmok felelőse

Ha gyakran fáradtnak érzed magad, nehezen alszol el, vagy sok a stressz az életedben, lehet, hogy nem is kávéra, hanem több magnéziumra van szükséged. Ez az ásványi anyag több mint 300 testi folyamatban vesz részt, többek között az izmok működésében, a szív és az idegrendszer szabályozásában, de a csontok egészségéhez és az energiaszint fenntartásához is komoly köze van.

A jó hír: a legtöbb ember könnyen beviheti a szükséges mennyiséget változatos étrenddel, hiszen a magnézium rengeteg hétköznapi alapanyagban megtalálható – főként zöldségekben, magvakban, hüvelyesekben és teljes kiőrlésű gabonákban.

Az alábbi ételek a dietetikusok szerint is különösen jó forrásai a magnéziumnak, ráadásul finomak és könnyen beilleszthetők a mindennapi főzésbe.

